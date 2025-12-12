Tunggal Putra Indonesia Semifinalis: Alwi Hadapi Tipuan Ciamik, Ubed Tak Sangka Menang Straight Game

Para Tunggal Putra Indonesia Jadi Semifinalis: Alwi Hadapi Tipuan Ciamik, Ubed Tak Sangka Menang Straight Game





TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah memastikan diri menjadi semifinalis di ajang SEA Games 2025 setelah mengandaskan perlawanan lawan-lawan mereka.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan memastikan satu tempat di babak semifinal SEA Games 2025 setelah mengalahkan wakil Filipina, Clarence Villaflor, dengan skor 21-18, 21-14, Jumat (12/12/2025).

Alwi merasa sangat bersyukur atas kemenangan ini, terlebih dirinya tampil solid sepanjang pertandingan.

Dia mengakui, lawan punya tipuan pukulan yang ciamik, namun bisa mengatasinya.

“Pertama-tama mengucap puji syukur, alhamdulillah bisa bermain baik hari ini. Tapi lawan sangat unpredictable, bermain sangat cantik dan punya deception yang sangat bagus,” ujar Alwi seusai laga.

Terkait jalannya permainan, Alwi menilai cara permainan Clarence Villaflor memang tidak mudah dimatikan.

Ia pun coba mencari strategi yang tepat guna mengalahkan unggulan Filipina tersebut.

“Saya mencoba lebih sabar saja. Ketika lawan memang tidak gampang mati, saya mengadu di situ dulu, jadi kuat-kuatan mental dan pikiran. Walaupun sempat kehilangan poin, saya tetap coba berpikir positif dan memegang kendali sepanjang laga,” ujarnya.

Sementara itu, lolos ke semifinal menjadi langkah penting bagi Alwi, namun ia menegaskan bahwa tugasnya belum selesai.

Ia ingin membawa pulang medali bagi Indonesia. Kemenangan ini pun membuat kans dirinya meraih emas semakin terbuka.

Pada babak semifinal, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Malaysia, Justin Hoh.

“Pastinya senang bisa ke semifinal, tapi masih ada target yang harus saya penuhi. Janji dan ekspektasi untuk diri saya sendiri dulu karena saya paling tahu apa yang sudah saya korbankan dan saya perjuangkan,” kata Alwi.

Dalam kesempatan ini, Alwi turut mengenang perjalanan dua tahun lalu, ketika ia hanya menjadi bagian dari tim namun belum mendapat kesempatan bermain.

“Dua tahun lalu saya masuk tim beregu tapi tidak main, di perorangan pun belum terpilih. Jadi sekarang saya coba memantaskan diri dengan terus maksimal di setiap kesempatan,” kenangnya.

LOLOS KE FINAL SEA GAMES - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed melaju ke semifinal SEA Games 2025 setelah menaklukkan mantan juara dunia asal Singapura, Loh Kean Yew secara straight game pada perempat final SEA Games 2025, 21-19, 21-10. Jumat (12/12/2025). dok: PBSI

Ubed Juga ke Semifinal