Jadwal Semifinal Odisha Masters 2025: 1 Tiket Final Tersegel, Kans All Final Terbuka

Ringkasan Berita: Semifinal Odisha Masters 2025 menempatkan 1 tiket final berkat perang saudara

Perang saudara di final Odisha Masters 2025 masih berpotensi tersaji di ganda campuran

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana dan Marwan Faza/Aisyah Pranata coba peruntungan ciptakan All Final

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal semifinal Odisha Masters 2025 hari ini ada 6 wakil Indonesia yang berjuang ke final, Sabtu (13/12/2025).

Semifinal turnamen berlabel super 100 ini bakal dihelat mulai pukul 14.30 WIB di Jawahar lal Nehru Stadium, India.

Salah satunya ada laga derby yang membuat satu tiket final dipastikan milik Indonesia dari sektor tunggal putra.

Perang saudara di antara Muhamad Yusuf dengan Bismo Raya Oktora bikin satu spot di partai final jadi milik Indonesia.

Pemenang dari derby tersebut akan melaju ke final Odisha Masters 2025 yang akan melawan utusan India antara Rounak Chouhan atau Kiran George.

Selain adanya perang saudara, hasil di babak semifinal Odisha Masters 2025 ini membuka peluang adanya All Final di ganda campuran.

Yaitu dari Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana dan Marwan Faza/Aisyah Pranata sama-sama ke final dengan posisi bracket yang berbeda.

Ini adalah capaian cukup konsisten bagi Marwan/Aisyah karena di tur India yang mereka lakoni selalu bisa menembus ke semifinal.

Sementara Dejan/Bernadine sedikit inkonsisten Ketika mentas di Guwahati Masters 2025 pekan lalu malah terhenti di perempat final.

Namun masih bisa dikatakan cukup konsisten karena di dua turnamen beruntun keduanya bisa meraih 1 gelar, perempat, dan sekarang berjuang ke final lagi.

Dengan adanya potensi ini, bakal jadi ulangan perang saudara di final sejak terakhir di Al Ain Masters Oktober 2025 lalu.

Sebelumnya yang jadi penyebab Dejan/Bernadine kalah di perempat final juga karena takluk dari Marwan/Aisyah.

DUET MARWAN/AISYAH - Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, saat beraksi di 32 besar Indonesia Masters 2025 melawan wakil Jerman, Jones Ralfy Jansen/Thuc Phuong Nguyen. Bertempat di Istora Senayan, Marwan/Aisyah menang dengan skor 19-21, 21-16, 21-13. (PBSI)

Diharapkan dengan adanya perbedaan posisi bracket kedua pasangan, Dejan/Bernadine dan Marwan/Aisyah bisa kompak menang dan melaju ke final.

Adapun lawan yang akan dihadapi Dejan/Bernadine adalah utusan tuan rumah, Sathwik Kanapuram/Reshika Uthayasooriyan.

Pasangan jebolan PB Djarum jelas lebih diunggulkan lolos karena di atas kertas lebih berpotensi untuk menang.