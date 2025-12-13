Bukan Marc Marquez, Pedro Acosta Sebut 2 Pembalap MotoGP yang Berpengaruh di Kariernya

Ringkasan Berita: Pedro Acosta menyebut dua pembalap yang dinilai berpengaruh dalam kariernya selama masuk Grand Prix

Marc Marquez yang senegara dengan Pedro Acosta tak masuk hitungan si Hiu

Brad Binder dan Dani Pedrosa yang dihitung Acosta memengaruhi karier balapnya di Grand Prix

TRIBUNNEWS.COM - Pedro Acosta memberi kredit kepada dua pembalap yang dinilai berjasa dan membuatnya jadi rider seperti sekarang.

Pembalap Spanyol yang pernah dijuluki titisan Marc Marquez ini justru tak menghitung The Baby Alien sebagai rider yang berpengaruh dalam kariernya.

Tak menyebut nama tersebut sama sekali, rider berjuluk si Hiu ini menyebut rekan setim dan test rider KTM lah yang membantunya selama berkarier di Grand Prix.

Yap, mereka adalah Brad Binder yang saat ini jadi rekan setim Acosta, serta Dani Pedrosa yang jadi pembalap penguji motor RC-16 KTM.

Acosta beri pujian kepada Brad Binder, karena telah membantunya menjadi pebalap seperti sekarang, setelah menyelesaikan tahun keduanya di kelas premier MotoGP.

Pebalap 21 tahun ini berulang kali menarik perhatian sejak naik ke MotoGP tahun 2024 lalu bersama KTM.

Dalam dua musimnya, Acosta tercatat sudah meraih 10 podium di balapan utama, meskipun ia belum mencetak kemenangan perdananya.

Kiprahnya selama ini bersama KTM bisa dikatakan naik turun. Tapi Acosta terus bersinar untuk pabrikan Austria tersebut, dengan finis di posisi keempat klasemen akhir MotoGP 2025.

Ia unggul 152 poin dari pebalap KTM terbaik berikutnya di kejuaraan tersebut, yaitu rekan satu timnya di tim pabrikan, Brad Binder.

Binder sudah lama menjadi bintang dalam sistem KTM. Pebalap Afrika Selatan ini mencetak sejarah bagi merek tersebut pada tahun 2020 ketika ia meraih kemenangan MotoGP pertamanya untuk KTM.

Musim 2025 menjadi masa sulit bagi Binder, tetapi Acosta menyoroti pentingnya peran Binder bagi perkembangannya sendiri di MotoGP.

"Saya belajar banyak dari orang-orang KTM karena saya sudah terhubung dengan mereka sejak tahun pertama saya di Moto3," katanya melansir Gazzetta dello Sport yang dikutip Crash.

"Brad (Binder) mengajari saya banyak hal tahun lalu karena dia lebih cepat dari saya. Ini membantu menjadikan saya pebalap seperti sekarang."

lihat foto BRAD BINDER - Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Afrika Selatan Brad Binder merayakan di podium dengan trofi tempat kedua selama Moto GP Grand Prix Qatar di Sirkuit Internasional Lusail, di kota Lusail pada 6 Maret 2022. (Foto Arsip Maret 2022). KARIM JAAFAR / AFP

Acosta juga menyoroti pentingnya Dani Pedrosa sebagai pebalap uji KTM. Menurut Acosta, Pedrosa membantunya melihat balapan secara berbeda.

"Saya mengambil inspirasi dari Dani Pedrosa. Dia memiliki banyak pengalaman. Dia adalah salah satu pebalap terakhir yang pernah mengendarai motor dua tak," ujar jagoan KTM.