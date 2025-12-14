Jadwal Final Badminton Odisha Masters 2025: Marwan/Aisyah vs Dejan/Bernadine, Indonesia Kunci Gelar

Ringkasan Berita: Jadwal badminton Odisha Masters 2025 bakal berlangsung hari ini di Jawahar lal Nehru Stadium, India, Minggu (14/12/2025) mulai pukul 14.30 WIB

Sebanyak empat wakil Indonesia beraksi, ada Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi, dan Muhamad Yusuf

Indonesia dipastikan mengunci satu gelar Odisha Masters 2025 lewat perang saudara Marwan/Aisyah vs Dejan/Bernadine

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton BWF Super 100 Odisha Masters 2025 bakal berlangsung hari ini, Minggu (14/12/2025) mulai pukul 14.30 WIB.

Seluruh pertandingan final Odisha Masters 2025 akan dihelat di Jawahar lal Nehru Stadium, India.

Wakil Indonesia mendominasi final Odisha Masters 2025, empat pemain siap berjuang demi podium tertinggi.

Di sektor tunggal putra, ada Muhamad Yusuf yang akan bertemu dengan wakil tuan rumah, Kiran George.

Lalu di sektor ganda putra, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi yang menjadi tumpuan Indonesia bakal berhadapan dengan pasangan Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai.

Kemudian di sektor ganda campuran, wakil Indonesia otomatis mengunci gelar juara Odisha Masters 2025.

Kepastian tersebut bersamaan dengan adanya all Indonesian final yang mempertemukan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (unggulan 1) vs Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana (unggulan 3).

DUET MARWAN/AISYAH - Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, saat beraksi di 32 besar Indonesia Masters 2025 melawan wakil Jerman, Jones Ralfy Jansen/Thuc Phuong Nguyen. Jadwal badminton Odisha Masters 2025 yang berlangsung hari ini diwarnai perang saudara antara Marwan/Aisyah vs Dejan/Bernadine, Minggu (14/12/2025). (PBSI)

Sebelum nantinya bertemu di final Odisha Masters 2025, Marwan/Aisyah dan Dejan/Bernadine telah mencatatkan dua kali pertemuan, hasilnya imbang 1-1.

Di pertemuan pertama, Dejan/Bernadine mampu mengalahkan Marwan/Aisyah di final Al Ain Masters 2025 Super 100 dengan skor 21-12 dan 21-16.

Lalu di pertemuan kedua, giliran Marwan/Aisyah yang mampu menang atas Dejan/Bernadine di perempat final Guwahati Masters 2025 Super 100 dengan skor 21-9, 14-21, 21-15.

Laga final antara Marwan/Aisyah vs Dejan/Bernadine di final Odisha Masters 2025 dipastikan berlangsung seru.

Berbicara soal Odisha Masters, turnamen ini baru dihelat pada 2022 lalu.

Baru ada satu wakil Indonesia yang mencatatkan namanya sebagai juara, yakni Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose (ganda putri) yang merupakan kampiun Odisha Masters 2023.

Selain Odisha Masters 2025, kontingen badminton Indonesia juga akan melakoni babak final SEA Games 2025 yang merupakan pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara.

Sebanyak empat wakil Indonesia bakal memperebutkan medali emas SEA Games 2025 badminton perorangan.