SEA Games 2025

Update Medali Indonesia di SEA Games 2025: Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo Sumbang Emas ke-32

Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo meraih medali emas ke-32 bagi Indonesia pada SEA Games 2025. Berikut update perolehan medalinya.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Update Medali Indonesia di SEA Games 2025: Atlet Wushu Edgar Xavier Marvelo Sumbang Emas ke-32
Dok: PB WI
MEDALI EMAS INDONESIA - Atlet wushu Indonesia, Edgar Xavier Marvelo sukses meraih medali emas pada kejuaraan dunia wushu 2022 di  Billbattle Colloseum Baltimore, Birmingham Southern Court, Alabama, Amerika Serikat, Selasa (12/7/2022) malam. Atlet Wushu Indonesia, Edgar Xavier, mempersembahkan medali emas ke-32 bagi Indonesia pada SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Cabor Wushu mempersembahkan medali emas pertama hari ini, Minggu 14 Desember, bagi Indonesia di SEA Games 2025
  • Atlet Wushu Indonesia, Edgar Xavier Marvelo mempersembahkan medali emas pada nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra
  • Sementara, Indonesia mengumpulkan 32 keping medali emas pada SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali Indonesia di SEA Games 2025, Minggu (14/12) pukul 10.30 WIB. Cabang olahraga (Cabor) Wushu menyumbang satu emas dan satu perak.

Belasan cabor mempertandingkan laga final untuk perebutan medali emas pada hari keenam SEA Games 2025, sejak resmi dibuka 9 Desember lalu.

Satu di antaranya ialah Wushu. Indonesia sukses menambah menambah pundi-pundi emasnya menjadi 32, sekaligus emas pertama per hari ini.

Adalah Edgar Xavier Marvelo yang sukses mempersembahkan keping medali tertinggi cabor Wushu pada nomor Changquan, Daoshu & Gunshu putra.

Edgar Xavier Marvelo berhak atas medali emas setelah memperolah total skor terbanyak yakni, 29.349, disusul kompatriotnya, Seraf Naro Siregar yang berhak meraih medali perak dengan jumlah skor 29.246.

Sementara medali perunggu disabet wakil Malaysia, Clement Su Wei Ting dengan total nilai 29.238.

Kini, dengan tambahan masing-masing satu emas dan perak dari cabor Wushu, Indonesia mengumpulkan 32 emas, 47 perak, dan 36 perunggu.

Kontingen Merah Putih tertinggal 63 emas dari Thailand, yang sementara menghuni posisi pertama, dengan jumlah total medali mencapai 194.

Update Klasemen Medali SEA Games 2025

Minggu, 14 Desember, Pukul 10.50 WIB

1. Thailand - 95 emas, 60 perak, 39 perunggu

2. Indonesia - 32 emas, 47 perak, 36 perunggu

3. Vietnam - 30 emas, 29 perak, 54 perunggu

4. Singapura - 19 emas, 19 perak, 25 perunggu

5. Malaysia - 16 emas, 15 perak, 48 perunggu

6. Filipina - 15 emas, 23 perak, 52 perunggu

Halaman 1/2
12
Tags:
Update Medali Indonesia di SEA Games 2025
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
Medali Emas Sea Games
SEA Games 2025
wushu
Edgar Xavier Marvelo
Tribunnews
