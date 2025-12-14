Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour Finals

Sorotan Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025: Putri KW vs An Se-young, Ganda Putra Lebih Untung

Berikut sorotan hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 yang telah resmi dirilis kemarin, Sabtu (14/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Sorotan Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025: Putri KW vs An Se-young, Ganda Putra Lebih Untung
Dok. PBSI
BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). Berikut sorotan hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 yang telah resmi dirilis kemarin, Sabtu (14/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 menyajikan sejumlah sorotan
  • Sorotan pertama mengarah kepada Putri Kusuma Wardani yang akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan, An Se-young, di babak penyisihan
  • Sorotan kedua mengarah kepada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang menghuni grup berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Dua sorotan mewarnai hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 yang telah resmi dirilis kemarin, Sabtu (14/12/2025).

Lima wakil Indonesia sudah mengetahui lawan yang akan mereka hadapi di babak penyisihan BWF World Tour Finals 2025.

Tumpuan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie atau akrab disapa Jojo, tergabung ke dalam Grup A bersama Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Anders Antonsen (Denmark), dan Christo Popov (Prancis).

Lalu di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani atau Putri KW masuk ke dalam Grup A bersama An Se Young (Korea Selatan), serta dua wakil Jepang yakni Akane Yamaguchi dan Tomoka Miyazaki.

Kemudian di sektor ganda putra, Indonesia punya dua pasangan yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Baca juga: Jadwal Final Badminton Odisha Masters 2025: Marwan/Aisyah vs Dejan/Bernadine, Indonesia Kunci Gelar

FAJAR/FIKRI DAN SABAR/REZA - Kolase Tribunnews yang mengambil foto dari laman resmi PBSI, Jumat (31/10/2025), menampilkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (kiri) dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (kanan) saat meraih kemenangan di 32 besar China Open 2025, Changzhou, 22 Juli 2025. Berikut sorotan hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 yang telah resmi dirilis kemarin, Sabtu (14/12/2025). (Kolase Tribunnews - Laman Resmi PBSI)

Sabar/Reza menghuni Grup A bersama Kim Won Ho/Seo Seung Jae (Korea Selatan), Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia), dan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin (Taiwan).

Sedangkan di ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu masuk Grup B bersama Feng Yan Zhe/Huang Dongping (China), serta dua pasangan Malaysia yakni Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Putri KW vs An Se-young

Putri KW mendapat hasil drawing yang sangat apes, ia tergabung ke dalam grup yang dilabeli dengan julukan neraka.

Tiga pemain yang akan dihadapi Putri KW jelas tidak mudah, apalagi An Se-young yang merupakan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Baca juga: Jadwal Final Badminton SEA Games 2025 Perorangan: 4 Wakil Indonesia Main, Tunggal Putra Kunci Emas

Ditambah lagi, An Se-young mencatatkan penampilan impresif musim ini dengan torehan 10 gelar.

Ya, An Se-young telah mengoleksi 10 gelar sepanjang turnamen BWF World Tour 2025.

Sepuluh gelar An Se-young datang dari Malaysia Open 2025 (Super 1000), India Open 2025 (Super 750), Orleans Masters 2025 (Super 300), All England 2025 (Super 1000), dan Indonesia Open 2025 (Super 1000).

Serta Japan Open 2025 (Super 750), China Masters 2025 (Super 750), Denmark Open 2025 (Super 750), French Open 2025 (Super 750), dan Australia Open 2025 (Super 750).

Selain memiliki daftar gelar yang lebih banyak, Putri KW juga kalah dari An Se-young dalam hal catatan pertemuan.

Dari tujuh pertemuan, Putri KW selalu kalah dari An Se-young.

Halaman 1/3
123
Tags:
Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025
Jadwal Lengkap BWF World Tour Finals 2025
Drawing BWF World Tour Finals 2025
Putri KW
An Seyoung
Badminton
