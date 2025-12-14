Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indoneisa Mengemas 35 Medali Emas

Ringkasan Berita: Update perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia menempati urutan kedua dengan koleksi 35 medali emas, 51 perak, dan 44 perunggu.

Badminton sumbang dua medali emas melalui Alwi Farhan dan Sabar/Reza.

Peluang medali emas Indonesia masih akan terus bertambah hingga malam nanti.

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Minggu (14/12/2025) pukul 17.03 WIB, setelah pertandingan final badminton di nomor individu ganda putra, Sabar/Reza.

Indonesia masih berada di posisi dua klasemen dengan tambahan 5 medali emas.

Medali emas hari ini disumbang dari cabang olahraga (cabor) Wushu, Cycling Road, Shooting, dan Badminton.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). Tim beregu putra Indonesia berhasil lolos ke final setelah menang 3-1. (Dok. PBSI)

Marvelo Edgar Xavier meraih poin terbanyak di nomor Changquan, Daosh, dan Gunshu cabor Wushu untuk mengamankan medali emas. Edgar meraih total 29.349 poin.

Jumlah tersebut berada di atas sesama wakil Indonesia, Siregar Seraf Naro yang akhirnya meraih medali perak.

Di cabang olahraga lain, Indonesia mampu meraih medali emas pada hari pertama pertandingan Cycling Road.

Tim Indonesia yang diwakilkan Aiman Cahyadi, Muhammad Raihan Maulidan, Muhammad Andy Royan, Muhammad Syelhan Nurrahmat, dan Maulana Astnan Al Hayat mencatatkan waktu tercepat 1 jam 13.27 detik.

Mereka mampu mengungguli para pembalap sepeda Thailand yang finis satu menit lebih lambat, dan diikuti oleh tim Filipina tiga menit setelah Indonesia finis.

Perebutan medali di cabor Cycling Road masih akan berlangsung hingga tiga hari ke depan.

Medali emas juga berhasil dipersembahkan oleh tim menembak Indonesia di kategori 10m Air Pistol Men.

Mereka yang tergabung dalam tim tersebut adalah Muhammad Iqbal Raia Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana.

Iqbal, Aulia, dan Wira berhasil mengungguli wakil Vietnam, yang meraih medali perak, dan Filipina dengan medali perunggu.

Tuan rumah Thailand hanya finis di peringkat 4 untuk kategori tersebut.

Berlanjut di sore hari dari cabang olahraga badminton.

Duel all Indonesia Finals terjadi di nomor tunggal putra individu, yakni Alwi Farhan melawan Juniornya Moh Zaki Ubaidillah yang biasa disapa Ubed.