Kunci Sukses Tim Judo Indonesia Raih Empat Emas dan Lampaui Target SEA Games

Laporan Wartawan Tribunnnews.com, Abdul majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim judo Indonesia sukses melampaui target pada ajang SEA Games dengan torehan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu.

Capaian tersebut melebihi target awal dua emas yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), Regina Lefrandt Vega, mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang diraih para atlet.

“Kami berhasil meraih empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu. Target dari Kemenpora awalnya dua emas, dan puji Tuhan kami mampu melampaui target tersebut,” ujar Regina di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025).

Menurut Regina, Keberhasilan tersebut tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan secara berkesinambungan.

Regina menjelaskan bahwa pemusatan latihan nasional (pelatnas) judo berjalan tanpa henti di bawah arahan Ketua Umum PJSI, Maruli Simanjuntak.

“Dalam satu bulan terakhir, para atlet menjalani training camp di Jepang selama satu bulan. Setelah itu, satu minggu kemudian kami langsung berangkat ke SEA Games,” katanya.

LAMPAUI TARGET - Tim judo Indonesia foto bersama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025). Tim Judo Indonesia sukses melampaui target pada ajang SEA Games dengan torehan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu. (Tribunnews.com/Abdul Majid)

Disiplin dan Kekompakan

Regina menegaskan disiplin dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Indonesia meraih medali emas.

Soliditas antara atlet dan pelatih, ditambah dukungan penuh dari Ketua Umum, disebutnya sangat berperan dalam pencapaian prestasi tersebut.

“Meski memiliki kesibukan luar biasa, Ketua Umum hampir selalu turun langsung memantau perkembangan atlet. Prestasi ini diraih karena kerja tim yang solid dan dukungan penuh dari beliau,” jelasnya.

Usai SEA Games, PJSI akan memberikan waktu istirahat bagi para atlet sebelum kembali fokus menatap agenda berikutnya.

“Untuk sementara atlet akan kami istirahatkan. Mulai Januari kami kembali mempersiapkan diri menuju Asian Games, kemudian target selanjutnya SEA Games Malaysia 2027 dan Olimpiade 2028,” ujar Regina.

Sebagai bentuk apresiasi, PJSI juga memastikan adanya bonus bagi atlet peraih medali di luar bonus yang akan diberikan oleh pemerintah.