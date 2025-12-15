Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Kunci Sukses Tim Judo Indonesia Raih Empat Emas dan Lampaui Target SEA Games

Capaian empat emas Judo tersebut melebihi target awal dua emas yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Kunci Sukses Tim Judo Indonesia Raih Empat Emas dan Lampaui Target SEA Games
Tribunnews.com/Abdul Majid
LAMPAUI TARGET - Tim judo Indonesia foto bersama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025). Tim Judo Indonesia sukses melampaui target pada ajang SEA Games dengan torehan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu. 

Kunci Sukses Tim Judo Indonesia Raih Empat Emas dan Lampaui Target SEA Games

Laporan Wartawan Tribunnnews.com, Abdul majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim judo Indonesia sukses melampaui target pada ajang SEA Games dengan torehan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu.

Capaian tersebut melebihi target awal dua emas yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca juga: Siap-siap Terima Bonus SEA Games Rp 1 M Lebih, Alwi Farhan: Saya Belum Pernah Pegang Sebesar Itu

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), Regina Lefrandt Vega, mengungkapkan rasa syukur atas prestasi yang diraih para atlet.

“Kami berhasil meraih empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu. Target dari Kemenpora awalnya dua emas, dan puji Tuhan kami mampu melampaui target tersebut,” ujar Regina di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025).

Menurut Regina, Keberhasilan tersebut tidak lepas dari persiapan matang yang dilakukan secara berkesinambungan.

Rekomendasi Untuk Anda

Regina menjelaskan bahwa pemusatan latihan nasional (pelatnas) judo berjalan tanpa henti di bawah arahan Ketua Umum PJSI, Maruli Simanjuntak.

“Dalam satu bulan terakhir, para atlet menjalani training camp di Jepang selama satu bulan. Setelah itu, satu minggu kemudian kami langsung berangkat ke SEA Games,” katanya.

LAMPAUI TARGET - Tim judo Indonesia foto bersama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025). Tim Judo Indonesia sukses melampaui target pada ajang SEA Games dengan torehan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu.
LAMPAUI TARGET - Tim judo Indonesia foto bersama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025). Tim Judo Indonesia sukses melampaui target pada ajang SEA Games dengan torehan empat medali emas, dua perak, dan satu perunggu. (Tribunnews.com/Abdul Majid)

Disiplin dan Kekompakan

Regina menegaskan disiplin dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Indonesia meraih medali emas.

Soliditas antara atlet dan pelatih, ditambah dukungan penuh dari Ketua Umum, disebutnya sangat berperan dalam pencapaian prestasi tersebut.

“Meski memiliki kesibukan luar biasa, Ketua Umum hampir selalu turun langsung memantau perkembangan atlet. Prestasi ini diraih karena kerja tim yang solid dan dukungan penuh dari beliau,” jelasnya.

Usai SEA Games, PJSI akan memberikan waktu istirahat bagi para atlet sebelum kembali fokus menatap agenda berikutnya.

“Untuk sementara atlet akan kami istirahatkan. Mulai Januari kami kembali mempersiapkan diri menuju Asian Games, kemudian target selanjutnya SEA Games Malaysia 2027 dan Olimpiade 2028,” ujar Regina.

Sebagai bentuk apresiasi, PJSI juga memastikan adanya bonus bagi atlet peraih medali di luar bonus yang akan diberikan oleh pemerintah.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Judo
Medali Emas
SEA Games 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#SEA Games 2025

Hasil Final Voli Putri SEA Games 2025: Thailand Menolak Plot Twist, Gebuk Vietnam 23-25 di Set 5

Hasil Final Voli Putri SEA Games 2025: Thailand Menolak Plot Twist, Gebuk Vietnam 23-25 di Set 5

Lifter Rizki Juniansyah Pikirkan Hal Ini Sebelum Raih Emas dan Cetak Rekor Dunia di SEA Games 2025

Lifter Rizki Juniansyah Pikirkan Hal Ini Sebelum Raih Emas dan Cetak Rekor Dunia di SEA Games 2025

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas