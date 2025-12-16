Sosok Basral Graito Hutomo, Atlet Skateboard Indonesia Peraih Medali Emas SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Sosok atlet skateboard Indonesia, Basral Graito Hutomo, saat ini tengah menjadi buah bibir bersamaan dengan keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2025.

Basral tampil menawan saat bertanding di nomor skateboard street putra SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025).

Bertempat di SAT Extreme Sports Park, Bangkok, Thailand, Basral mencatatkan nilai sempurna dari tiga sesi run final.

Di sesi pertama, Basral meraih nilai 71,24.

Lalu di sesi kedua, Basral mencatatkan nilai 75,31.

Kemudian di sesi ketiga, Basral mencetak nilai 36,10.

Basral mengemas total nilai 166,67 yang membuatnya mengungguli dua wakil tuan rumah, yakni Kirin Petkiree dan Sianggoueng Thawatchai.

Kirin Petkiree harus puas dengan medali perak dengan 153,22 poin.

Sedangkan Sianggoueng Thawatchai meraih medali perunggu dengan 152,31 poin.

Dalam unggahan akun Instagram resminya, @basralgraito, Basral lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya.

Ia pun bersyukur bisa meraih medali emas di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara yang digelar dua tahunan tersebut.

"Terima kasih semua yg udah selalu support, alhamdullilah bisa raih medali emas," tulis Basral.

Lalu seperti apa sosok Basral Graito Hutomo?

Sosok Basral Graito Hutomo

Basral merupakan atlet kelahiran Tangerang, 22 Januari 2007.

Ya, usianya masih sangat muda, saat ini ia berusia 18 tahun.