Profil dan Sosok

Sosok Basral Graito Hutomo, Atlet Skateboard Indonesia Peraih Medali Emas SEA Games 2025

Sosok atlet skateboard Indonesia, Basral Graito Hutomo, menjadi buah bibir bersamaan dengan keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2025.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
SOSOK BASRAL GRAITO - Sosok atlet skateboard Indonesia, Basral Graito Hutomo, menjadi buah bibir bersamaan dengan keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Sosok atlet skateboard Indonesia, Basral Graito Hutomo, saat ini tengah menjadi buah bibir bersamaan dengan keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2025.

Basral tampil menawan saat bertanding di nomor skateboard street putra SEA Games 2025, Minggu (14/12/2025).

Bertempat di SAT Extreme Sports Park, Bangkok, Thailand, Basral mencatatkan nilai sempurna dari tiga sesi run final. 

Di sesi pertama, Basral meraih nilai 71,24.

Lalu di sesi kedua, Basral mencatatkan nilai 75,31.

Kemudian di sesi ketiga, Basral mencetak nilai 36,10.

Basral mengemas total nilai 166,67 yang membuatnya mengungguli dua wakil tuan rumah, yakni Kirin Petkiree dan Sianggoueng Thawatchai.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Rivan Nurmulki Cs Main, Timnas Futsal Putri Lakoni Semifinal

Kirin Petkiree harus puas dengan medali perak dengan 153,22 poin.

Sedangkan Sianggoueng Thawatchai meraih medali perunggu dengan 152,31 poin.

Dalam unggahan akun Instagram resminya, @basralgraito, Basral lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya.

Ia pun bersyukur bisa meraih medali emas di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara yang digelar dua tahunan tersebut.

"Terima kasih semua yg udah selalu support, alhamdullilah bisa raih medali emas," tulis Basral.

Lalu seperti apa sosok Basral Graito Hutomo?

Baca juga: Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Kumpulkan 52 Emas, Perak Terbanyak Kedua, Perunggu Keempat

Sosok Basral Graito Hutomo

Basral merupakan atlet kelahiran Tangerang, 22 Januari 2007.

Ya, usianya masih sangat muda, saat ini ia berusia 18 tahun.

Tags:
Profil Basral Graito Hutomo
Basral Graito Hutomo
Atlet Skateboard
Indonesia
Medali Emas Sea Games
SEA Games 2025
Basral
Tribunnews
