Putri KW Bersinar di Gala Dinner BWF Awards 2025, Raih Penghargaan Bareng Atlet India

TRIBUNNEWS.COM - Acara Makan Malam Resmi atau Gala Dinner BWF World Tour Finals 2025 menyisakan citra positif bagi pebulu tangkis putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, Senin (15/12/2025) di Hangzhou, China.

Pada acara tersebut, Putri KW mendapatkan penghargaan Kostum Terbaik atau Best Dressed.

Putri KW dinobatkan sebagai pebulu tangkis putri dengan kostum terbaik saat menghadiri acara itu.

Ia tentu tak sendirian menerima penghargaan Best Dressed Award tersebut.

Ada pula dari sisi pebulu tangkis putra yang menerima anugerah yang sama.

Putri KW bersanding dengan atlet asal India, Satwiksairaj Rankireddy sebagai penerima Best Dresseed Award di sektor putra.

Acara Gala Dinner itu juga memberikan apresiasi kepada banya pebulu tangkis lainnya lewat kategori-kategori berbeda.

Sebagaimana yang dialami pebulu tangkis tunggal putra asal China, Shi Yuqi.

Shi Yuqi dinobatkan sebagai Men’s Singles Player of the Year (Tunggal Putra Terbaik Tahun Ini) dan Men’s Players’ Player of the Year (Pebulu Tangkis Putra Terbaik Tahun Ini).

Dominasi serupa juga ditunjukkan pebulu tangkis putri, An Se-young.

An Se-young menyabet Women’s Singles Player of the Year (Tunggal Putri Terbaik Tahun Ini) dan Women’s Players’ Player of the Year (Pebulu Tangkis Putri Terbaik Tahun Ini).

Penghargaan ini menjadikan An Se-young mencetak sejarah sebagai pebulu tangkis pertama yang mencetak hattrick penghargaan tunggal putri terbaik.

Ini karena di dua tahun sebelumnya, An Se-young memenangkan penghargaan tunggal putri terbaik 2023 dan 2024.

Selama tahun 2025 ini, pebulu tangkis Korea Selatan tersebut menjadi salah satu sosok yang paling sukses dalam bulu tangkis dunia sepanjang musim.