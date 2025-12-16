Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
BWF World Tour Finals

Putri KW Bersinar di Gala Dinner BWF Awards 2025, Raih Penghargaan Bareng Atlet India

Putri Kusuma Wardani meraih penghargaan Best Dressed atau Kostum Terbaik saat mengikuti acara Gala Dinner BWF Awards 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Putri KW Bersinar di Gala Dinner BWF Awards 2025, Raih Penghargaan Bareng Atlet India
Instagram BWF
BWF AWARDS - Pebulu tangkis putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (kiri), meraih penghargaan Best Dressed Award, pada acara Gala Dinner BWF Awards 2025, Senin (15/12/2025) di Hangzhou, China. 

Ringkasan Berita:
  • Putri KW meraih penghargaan Kostum Terbaik saat menghadiri Gala Dinner BWF Awards 2025.
  • Penghargaan Kostum Terbaik juga dimenangkan oleh Satwiksairaj Rankireddy di sektor putra.
  • An Se-young dan Shi Yuqi juga mencuri perhatian dengan penghargaan yang diterima masing-masing.

 

TRIBUNNEWS.COM - Acara Makan Malam Resmi atau Gala Dinner BWF World Tour Finals 2025 menyisakan citra positif bagi pebulu tangkis putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, Senin (15/12/2025) di Hangzhou, China.

Pada acara tersebut, Putri KW mendapatkan penghargaan Kostum Terbaik atau Best Dressed.

Putri KW dinobatkan sebagai pebulu tangkis putri dengan kostum terbaik saat menghadiri acara itu.

Ia tentu tak sendirian menerima penghargaan Best Dressed Award tersebut.

Ada pula dari sisi pebulu tangkis putra yang menerima anugerah yang sama.

Baca juga: Daftar Penghargaan BWF Player of the Year 2025: An Se-young Cetak Sejarah, Victor Lai Rising Star

Rekomendasi Untuk Anda

Putri KW bersanding dengan atlet asal India, Satwiksairaj Rankireddy sebagai penerima Best Dresseed Award di sektor putra.

Acara Gala Dinner itu juga memberikan apresiasi kepada banya pebulu tangkis lainnya lewat kategori-kategori berbeda.

Sebagaimana yang dialami pebulu tangkis tunggal putra asal China, Shi Yuqi.

Shi Yuqi dinobatkan sebagai Men’s Singles Player of the Year (Tunggal Putra Terbaik Tahun Ini) dan Men’s Players’ Player of the Year (Pebulu Tangkis Putra Terbaik Tahun Ini).

Dominasi serupa juga ditunjukkan pebulu tangkis putri, An Se-young.

An Se-young menyabet Women’s Singles Player of the Year (Tunggal Putri Terbaik Tahun Ini) dan Women’s Players’ Player of the Year (Pebulu Tangkis Putri Terbaik Tahun Ini).

Penghargaan ini menjadikan An Se-young mencetak sejarah sebagai pebulu tangkis pertama yang mencetak hattrick penghargaan tunggal putri terbaik.

ATLET BERPRESTASI - Atlet tunggal putri Pelatnas PBSI, Putri Kusuma Wardani, sukses menempati posisi runner-up di ajang Hylo Open 2025, yang digelar di Saarbrücken, Jerman.
ATLET BERPRESTASI - Atlet tunggal putri Pelatnas PBSI, Putri Kusuma Wardani, sukses menempati posisi runner-up di ajang Hylo Open 2025, yang digelar di Saarbrücken, Jerman. (dok. BNI)

Ini karena di dua tahun sebelumnya, An Se-young memenangkan penghargaan tunggal putri terbaik 2023 dan 2024.

Selama tahun 2025 ini, pebulu tangkis Korea Selatan tersebut menjadi salah satu sosok yang paling sukses dalam bulu tangkis dunia sepanjang musim.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/2
12
Tags:
Gala Dinner BWF World Tour Finals 2025
BWF World Tour Finals 2025
Putri Kusuma Wardani
Putri KW
tunggal putri Indonesia
Satwiksairaj Rankireddy
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas