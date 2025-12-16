Formula 4 Indonesia Resmi Diluncurkan, Mandalika Jadi Pusat Pembinaan Pembalap Muda

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia resmi meluncurkan Formula 4 Indonesia, sebuah kejuaraan balap single-seater berstandar internasional yang dirancang sebagai fondasi pembinaan pembalap profesional masa depan.

Ajang ini diharapkan menjadi jalur awal lahirnya talenta balap Indonesia yang mampu bersaing di level global.

Formula 4 Indonesia merupakan hasil kolaborasi InJourney bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dengan dukungan mitra teknis dan operasional seperti Ligier, Dplus Auto Collection, serta Kart.inc.

Kejuaraan ini mengusung visi “Make World-Class Motorsport Accessible at Home, Not Abroad”, yakni menghadirkan ekosistem motorsport kelas dunia tanpa harus mengirim talenta muda ke luar negeri.

Melalui F4 Indonesia, pembinaan balap dirancang selaras dengan jenjang profesional internasional dan menjadi gerbang menuju Formula 3, Formula 2, hingga Formula 1.

Kejuaraan ini menggunakan mobil Ligier JS F4 Gen2 produksi Prancis yang telah memenuhi standar keselamatan terbaru FIA, menjadikannya langkah strategis dalam pengembangan motorsport nasional yang profesional dan kompetitif.

Selain mencetak pembalap, F4 Indonesia juga diarahkan untuk membangun rantai industri motorsport yang utuh, mulai dari teknisi, engineer, hingga pengembangan sport tourism melalui penyelenggaraan event balap bertaraf internasional.

CEO Formula 4 Indonesia, Michael Indradjaja, menegaskan bahwa kehadiran F4 Indonesia membuka akses yang lebih luas bagi berbagai kalangan untuk terlibat di dunia balap single-seater.

“Untuk pertama kalinya, individu maupun tim dapat merasakan langsung mobil F4 Gen2 di Indonesia. Program ini terbuka bagi pembalap muda yang ingin memulai karier profesional, individu yang ingin merasakan balap formula sesungguhnya, hingga tim nasional yang ingin masuk ke kategori single-seater. Harapannya, akses ke industri balap nasional semakin terbuka,” ujar Michael.

Formula 4 Indonesia resmi diluncurkan pada 13 Desember 2025 dan akan dijalankan dalam tiga tahap, yakni pendaftaran peserta, test pre-season, dan balapan perdana. Musim balap dijadwalkan dimulai pada 2026 dengan minimal dua putaran di Sirkuit Mandalika. Pada musim 2027, jumlah putaran ditargetkan meningkat menjadi empat seri per musim.

Format balap yang diusung terbilang baru di level nasional, yaitu:

Satu sesi kualifikasi

Tiga balapan dengan starting grid yang berbeda.

Mempertandingkan dua kategori, yakni kelas Pro dan Amatir.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President MGPA Operations, Try Agung Hartanto, menyampaikan apresiasi kepada Bea Cukai atas dukungan dan kemudahan dalam proses importasi mobil balap ke Mandalika.

“Saya mewakili jajaran direksi MGPA yang saat ini masih berada di Sirkuit Sepang untuk persiapan mendatangkan Asia Le Mans ke Mandalika. Mohon doa agar pada 2026 atau 2027 Asia Le Mans dapat hadir di Indonesia,” ujarnya.