Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Voli

Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putra: Indonesia vs Vietnam, Rekor Emas Rivan Cs di Final Ideal

Timnas Voli Putra Indonesia lawan Vietnam di semifinal, sementara Thailand vs Filipina. Rivan Nurmulki cs memiliki rapor medali emas di final ideal.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putra: Indonesia vs Vietnam, Rekor Emas Rivan Cs di Final Ideal
Dok. SAVA Volley
SEMIFINAL VOLI SEA GAMES 2025 - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Jadwal semifinal voli putra SEA Games 2025 Indonesia vs Vietnam dan Thailand vs Filipina. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung semifinal voli putra SEA Games 2025 yang menggelar dua pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (18/12/2025). Timnas Voli Putra Indonesia menantang Vietnam.

Tercatat empat tim dipastikan lolos ke semifinal voli putra SEA Games 2025, meliputi Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal berstatus juara Pool B, yang didapat setelah mengalahkan Myanmar (3-0) dan Filipina (3-0).

Filipina yang berbekal satu kemenangan kala membungkam Myanmar 3-0, berhak mendampingi Indonesia ke semifinal sebagai runner-up Pool B.

Selebrasi pemain Timnas voli Thailand saat pertandingan SEA V Leagues 2024 melawan Timnas voli putra Indonesia, Jumat (16/8/2024).
SKUAD THAILAND - Selebrasi pemain Timnas voli Thailand saat pertandingan SEA V Leagues 2024 melawan Timnas voli putra Indonesia, Jumat (16/8/2024). (asianvolleyball.net)

Sedangkan dari Pool A, Thailand melangkah ke semifinal dengan catatan unbeaten berkat kemenangan atas Singapura (3-1), Laos (3-0), dan Vietnam (3-0).

Adapun Vietnam dengan catatan dua kemenangan, yakni Singapura (3-0) dan Laos (3-0), mendampingi Thailand ke semifinal sebagai runner-up Pool A.

Rekomendasi Untuk Anda

Sesuai regulasi semifinal voli putra SEA Games 2025, juara Pool A menghadapi runner-up Pool B. Adapun juara Pool B kontra runner-up Pool A di di babak 4 besar.

Nantinya laga semifinal voli indoor SEA Games 2025 mempertemukan Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam dan Thailand vs Filipina.

JADWAL SEMIFINAL VOLI PUTRA SEA GAMES 2025

Kamis, 18 Desember

Semifinal 1 - Thailand vs Filipina - 15.00 WIB
Semifinal 2 - Indonesia vs Vietnam - 17.30 WIB

TRADISI EMAS INDONESIA DI FINAL IDEAL

Berkaca dari sukses Timnas Voli Indonesia meraih medali emas dalam tiga edisi SEA Games terakhir, sebuah pola menuai sorotan.

Final ideal bisa digapai Indonesia, dengan melawan Thailand di laga final.

Sebagai pengingat, voli putra Indonesia mengakhiri paceklik medali emas SEA Games 2009 berselang satu dekade. SEA Games 2019, Timnas Voli Putra Indonesia yang kala itu diperkuat Rivan Nurmulki, sukses meraih medali emas saat mengalahkan tuan rumah Filipina, 3-0.

Di edisi 2021, Timnas Voli Putra Indonesia kembali meraih medali emas kala menumbangkan tuan rumah, Vietnam di partai puncak dengan skor tiga set langsung.

Terakhir di Kamboja, Rivan Nurmulki cs kembali mengalahkan sang tuan rumah dalam perebutan medali emas 3-0.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/2
12
Tags:
Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putra
Semifinal Voli SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
SEA Games 2025
Berita Voli
voli
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
Indonesia
Vietnam
Medali Emas
Thailand
Rivan Nurmulki
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas