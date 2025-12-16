Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putra: Indonesia vs Vietnam, Rekor Emas Rivan Cs di Final Ideal
Timnas Voli Putra Indonesia lawan Vietnam di semifinal, sementara Thailand vs Filipina. Rivan Nurmulki cs memiliki rapor medali emas di final ideal.
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Endra Kurniawan
- Jadwal semifinal voli putra SEA Games 2025 mempertemukan Indonesia vs Vietnam dan Thailand vs Filipina
- Timnas Voli Putra Indonesia memiliki skenario ciptakan final ideal menghadapi Thailand sebagai tuan rumah SEA Games 2025
- Rekor membuktikan Timnas Voli Putra Indonesia selalu emas ketika memiliki final ideal menghadapi tuan rumah SEA Games
TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung semifinal voli putra SEA Games 2025 yang menggelar dua pertandingan di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (18/12/2025). Timnas Voli Putra Indonesia menantang Vietnam.
Tercatat empat tim dipastikan lolos ke semifinal voli putra SEA Games 2025, meliputi Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal berstatus juara Pool B, yang didapat setelah mengalahkan Myanmar (3-0) dan Filipina (3-0).
Filipina yang berbekal satu kemenangan kala membungkam Myanmar 3-0, berhak mendampingi Indonesia ke semifinal sebagai runner-up Pool B.
Sedangkan dari Pool A, Thailand melangkah ke semifinal dengan catatan unbeaten berkat kemenangan atas Singapura (3-1), Laos (3-0), dan Vietnam (3-0).
Adapun Vietnam dengan catatan dua kemenangan, yakni Singapura (3-0) dan Laos (3-0), mendampingi Thailand ke semifinal sebagai runner-up Pool A.
Sesuai regulasi semifinal voli putra SEA Games 2025, juara Pool A menghadapi runner-up Pool B. Adapun juara Pool B kontra runner-up Pool A di di babak 4 besar.
Nantinya laga semifinal voli indoor SEA Games 2025 mempertemukan Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam dan Thailand vs Filipina.
JADWAL SEMIFINAL VOLI PUTRA SEA GAMES 2025
Kamis, 18 Desember
Semifinal 1 - Thailand vs Filipina - 15.00 WIB
Semifinal 2 - Indonesia vs Vietnam - 17.30 WIB
TRADISI EMAS INDONESIA DI FINAL IDEAL
Berkaca dari sukses Timnas Voli Indonesia meraih medali emas dalam tiga edisi SEA Games terakhir, sebuah pola menuai sorotan.
Final ideal bisa digapai Indonesia, dengan melawan Thailand di laga final.
Sebagai pengingat, voli putra Indonesia mengakhiri paceklik medali emas SEA Games 2009 berselang satu dekade. SEA Games 2019, Timnas Voli Putra Indonesia yang kala itu diperkuat Rivan Nurmulki, sukses meraih medali emas saat mengalahkan tuan rumah Filipina, 3-0.
Di edisi 2021, Timnas Voli Putra Indonesia kembali meraih medali emas kala menumbangkan tuan rumah, Vietnam di partai puncak dengan skor tiga set langsung.
Terakhir di Kamboja, Rivan Nurmulki cs kembali mengalahkan sang tuan rumah dalam perebutan medali emas 3-0.
