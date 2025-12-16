8 Besar Basket SEA Games 2025 Putra & Putri: Skuad Merah Putih Berburu Tiket Semifinal

Ringkasan Berita: 8 besar basket SEA Games 2025 akan dihelat pada hari Rabu (17/12/2025), ada timnas basket putra dan putri Indonesia

Timnas basket Indonesia putri akan bertanding lebih dulu pada pukul 11.30 WIB lawan Singapura

Timnas basket Indonesia putra bersua dengan Vietnam untuk berjuang ke semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal 8 besar basket SEA Games 2025 akan menampilkan timnas Indonesia baik putra maupun putri pada Rabu (17/12/2025).

Skuad Merah-Putih cabor basket akan berjuang di Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok, dimulai pada pukul 11.30 WIB.

Perjuangan di babak 8 besar SEA Games 2025 oleh tim putra maupun putri akan memperjuangkan tiket semifinal.

Dengan harapan bisa kompak berjuang di semifinal dan berburu tiket final basket SEA Games 2025 bersama.

Di babak 8 besar basket SEA Games 2025 akan dibuka dengan perjuangan tim putri Indonesia.

Timnas basket putri Indonesia akan bertemu dengan Singapura pada pukul 11.30 WIB.

Rekomendasi Untuk Anda

Peluang Indonesia menang atas Singapura terbuka lebar jika melihat catatan pertandingan dari Negeri Singa.

Ayu Sriartha dan kolega di fase grup berada di kubu A, sedangkan Singapura berada di grup B.

Catatan Indonesia ketika berjuang di fase grup berhasil menang satu kali dari dua pertandingan.

Kemenangan Adelaide cs didapat ketika melawan Vietnam dan harus mengakui keunggulan tuan rumah di laga pamungkas fase grup.

Beda dengan Singapura yang tak pernah sekalipun bisa meraih kemenangan di fase grup basket SEA Games 2025.

Perbedaan mencolok ini wajib dimanfaatkan Kimberley dan kawan-kawan agar bisa menang atas Singapura dan melenggang ke semifinal.

Baca juga: Lampaui Target Medali, Berikut Daftar Lengkap Perenang Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025

Di babak semifinal nanti Indonesia sudah dinanti Filipina selaku rival srikandi di final basket SEA Games 2023 lalu.

Pertemuan Indonesia vs Filipina di semifinal nanti jika benar tersaji akan jadi final kepagian.

Sebab dua edisi beruntun sejak 2021, Indonesia selalu saling sikut dengan Filipina di partai final.