Tradisi Tuan Rumah Juara SEA Games Berlanjut, Menpora Minta Atlet Indonesia Lecut Semangat

Tradisi Tuan Rumah Juara SEA Games Berlanjut, Menpora Minta Atlet Lecut Semangat dan Motivasi

Ringkasan Berita: Tuan rumah Thailand memastikan diri menjadi juara umum SEA Games 2025. Upacara penutupan pada Sabtu nanti menjadi penasbihan gelar juara umum saat menjadi tuan rumah yang ketujuh bagi negara ini. Terakhir kali Thailand menjadi juara umum SEA Games adalah pada tahun 2015 ketika Singapura menjadi penyelenggara.

TRIBUNNEWS.COM - Tradisi tuan rumah menjadi juara umum SEA Games berlanjut tahun ini ketika Thailand menjadi host gelaran pesta olahraga Asia Tenggara ke-33.

SEA Games memang belum selesai, masih ada tiga hari tersisa bagi 10 negara peserta untuk mengumpulkan medali dan memantapkan posisi di tangga peringkat sebelum closing ceremony digelar Sabtu (20/12).

Meskipun begitu, hingga Rabu (17/12) raihan emas negeri gajah putih tak terkejar oleh sembilan negara lainnya.

Sampai pukul 20.30 WIB, Thailand sukses mengumpulkan 185 emas yang sulit dikejar oleh negara peserta lainnya.

Dominasi Thailand juga terasa pada raihan medali perak dan perunggu.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebanyak 118 medali perak dan 79 perunggu dengan total 382 medali menjadi bukti keperkasaan tuan rumah.

REKOR SEA GAMES - Sprinter muda Thailand, Biu Puripol Boonson (tengah) menyelesaikan lari nomor 100 meter putra di SEA Games 2025. Puripol finis dengan catatan waktu —9,94 detik di babak kualifikasi— dan dihitung sah sebagai rekor baru SEA Games dan rekor U20 Asia (SEA Games 2025)

Jejak Juara Umum Thailand di SEA Games

Menjadi juara umum saat berperan sebagai tuan rumah bukan barang baru bagi Thailand, karena sebelumnya negara ini sudah enam kali mendapatkan tugas menjamu negara-negara peserta lainnya.

Thailand menjadi juara umum SEA Games dengan status tuan rumah pada tahun:

1959

1967

1975

1985

1995

2007

Dalam enam kali penyelenggaraan tersebut Thailand menyapu bersih peringkat teratas.

Upacara penutupan pada sabtu nanti akan menjadi penasbihan gelar juara umum saat menjadi tuan rumah yang ketujuh bagi negara ini.

Secara keseluruhan sudah 13 kali Thailand mengakhiri SEA Games dengan menduduki peringkat pertama.

Meskipun sejarah kemenangan berpihak kepadanya namun Thailand tetap menganggap gelar ini begitu berharga, karena sudah empat kali penyelenggaraan terakhir, mereka tak kunjung menempati tahta tertinggi lagi.

Terakhir kali Thailand menjadi juara umum SEA Games adalah pada tahun 2015 ketika Singapura menjadi penyelenggara.

Menpora: Selamat Buat Thailand