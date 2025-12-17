Tradisi Tuan Rumah Juara SEA Games Berlanjut, Menpora Minta Atlet Indonesia Lecut Semangat
Terakhir kali Thailand menjadi juara umum SEA Games adalah pada tahun 2015 ketika Singapura menjadi penyelenggara.
Tradisi Tuan Rumah Juara SEA Games Berlanjut, Menpora Minta Atlet Lecut Semangat dan Motivasi
TRIBUNNEWS.COM - Tradisi tuan rumah menjadi juara umum SEA Games berlanjut tahun ini ketika Thailand menjadi host gelaran pesta olahraga Asia Tenggara ke-33.
SEA Games memang belum selesai, masih ada tiga hari tersisa bagi 10 negara peserta untuk mengumpulkan medali dan memantapkan posisi di tangga peringkat sebelum closing ceremony digelar Sabtu (20/12).
Meskipun begitu, hingga Rabu (17/12) raihan emas negeri gajah putih tak terkejar oleh sembilan negara lainnya.
Sampai pukul 20.30 WIB, Thailand sukses mengumpulkan 185 emas yang sulit dikejar oleh negara peserta lainnya.
Dominasi Thailand juga terasa pada raihan medali perak dan perunggu.
Sebanyak 118 medali perak dan 79 perunggu dengan total 382 medali menjadi bukti keperkasaan tuan rumah.
Jejak Juara Umum Thailand di SEA Games
Menjadi juara umum saat berperan sebagai tuan rumah bukan barang baru bagi Thailand, karena sebelumnya negara ini sudah enam kali mendapatkan tugas menjamu negara-negara peserta lainnya.
Thailand menjadi juara umum SEA Games dengan status tuan rumah pada tahun:
- 1959
- 1967
- 1975
- 1985
- 1995
- 2007
Dalam enam kali penyelenggaraan tersebut Thailand menyapu bersih peringkat teratas.
Upacara penutupan pada sabtu nanti akan menjadi penasbihan gelar juara umum saat menjadi tuan rumah yang ketujuh bagi negara ini.
Secara keseluruhan sudah 13 kali Thailand mengakhiri SEA Games dengan menduduki peringkat pertama.
Meskipun sejarah kemenangan berpihak kepadanya namun Thailand tetap menganggap gelar ini begitu berharga, karena sudah empat kali penyelenggaraan terakhir, mereka tak kunjung menempati tahta tertinggi lagi.
Terakhir kali Thailand menjadi juara umum SEA Games adalah pada tahun 2015 ketika Singapura menjadi penyelenggara.
