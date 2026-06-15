Update Hasil Drawing Macau Open 2026 usai Ginting & Ubed Mundur: Bagas Shujiwo vs Lee Zii Jia

Ringkasan Berita: Perubahan drawing Macau Open 2026 terjadi setelah Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Zaki Ubaidillah ditarik mundur karena masalah kesehatan

Mundurnya dua wakil Indonesia tersebut berdampak pada perubahan lawan sejumlah peserta di sektor tunggal putra

Prihadiska Bagas Shujiwo kena dampaknya, ia akan menghadapi Lee Zii Jia setelah sebelumnya akan bertemu Kantaphon Wangcharoen di babak 32 besar

TRIBUNNEWS.COM - Perubahan terjadi pada hasil drawing alias undian Macau Open 2026 setelah dua wakil tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Zaki Ubaidillah (Ubed), ditarik mundur.

Ginting dan Ubed batal tampil di Macau Open 2026 karena alasan kesehatan.

Ginting masih menjalani proses pemulihan usai sempat terpeleset saat tampil di Australia Open 2026 pekan lalu.

Sementara Ubed tidak dapat bertanding karena sedang terserang flu.

Sebelum mengundurkan diri, Ginting yang menempati unggulan kedelapan dijadwalkan menghadapi wakil India, Rithvik Sanjeevi Satish Kumar, di babak 32 besar.

Sedangkan Ubed yang berstatus unggulan ketiga semula akan berjumpa pebulu tangkis Malaysia, Lee Zii Jia.

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Namun kini keduanya batal memanaskan persaingan Macau Open 2026 yang bakal diselenggarakan di Macao East Asian Games Dome, Macau, pada 16-21 Juni pekan ini.

Dengan mundurnya Ginting dan Ubed, Indonesia menyisakan empat wakil di sektor tunggal putra, yakni Muhammad Yusuf, Prihadiska Bagas Shujiwo, Richie Duta Ricardo, dan Christian Adinata.

Bagas Shujiwo Kini Hadapi Lee Zii Jia

Salah satu pemain yang terdampak perubahan drawing adalah Prihadiska Bagas Shujiwo.

Lawan yang akan dihadapinya di babak 32 besar Macau Open 2026 berubah.

Yang awalnya akan melawan Kantaphon Wangcharoen dari Thailand, Bagas Shujiwo dijadwalkan bertemu Lee Zii Jia.

Babak 32 besar Macau Open 2026 bakal menjadi panggung pertemuan perdana bagi Bagas Shujiwo dan Lee Zii Jia.

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Lawan Leo/Daniel Juga Berubah

Perubahan undian juga terjadi di sektor ganda putra.

Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tidak lagi menghadapi wakil China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Sebagai gantinya, Leo/Daniel akan berhadapan dengan pasangan Denmark, Rasmus Kjaer/Christian Faust Kjaer di babak 32 besar turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.