Lionel Messi dan Kariernya

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Analogi Anime Dragon Ball Z Antara Goku vs Vegeta

Rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dianalogikan seperti cerita anime Dragon Ball Z antara Goku vs Vegeta oleh Nicolas Pepe.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: Analogi Anime Dragon Ball Z Antara Goku vs Vegeta
FRANCK FIFE / AFP
MESSI VS RONALDO - Penyerang Paris Saint-Germain asal Argentina Lionel Messi (kiri) berjalan melewati penyerang Portugal All-Star Riyadh Cristiano Ronaldo (kanan) selama pertandingan sepak bola Riyadh Season Cup antara Riyadh All-Stars dan Paris Saint-Germain di Stadion King Fahd di Riyadh pada 19 Januari 2023. Rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dianalogikan seperti cerita anime Dragon Ball Z antara Goku vs Vegeta oleh Nicolas Pepe. Dalam cerita, Goku dan Vegeta sama-sama petarung terkuat dari ras Saiyan, tetapi selalu saling mendorong untuk menjadi lebih hebat. (Foto Arsip, Januari 2023) (FRANCK FIFE / AFP) 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Rivalitas antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kerap disebut sebagai yang paling ikonik dalam sejarah sepak bola modern. Mantan pemain Arsenal, Nicolas Pepe, bahkan menganalogikan duel keduanya dengan pertarungan legendaris di Dragon Ball Z, yakni duel abadi antara Goku dan Vegeta.

Dalam versinya yang dilaporkan Marca, Ronaldo digambarkan sebagai Vegeta, sementara Goku diibaratkan sebagai Messi. Pepe pun menyebut megabintang Argentina itu sebagai sosok yang lebih unggul dalam perdebatan pemain terhebat sepanjang masa.

Perdebatan soal siapa yang layak menyandang gelar GOAT (Greatest of All Time) memang telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Messi dan Ronaldo silih berganti mendominasi panggung sepak bola dunia, dengan koleksi total 13 Ballon d’Or dan segudang rekor yang nyaris tak terhitung jumlahnya.

Messi semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah setelah membawa Inter Miami menjuarai MLS 2025, sehingga total koleksi gelarnya kini menyentuh 48 trofi utama (satu gelar tidak resmi).

Gelar MLS Cup 2025 menjadi trofi keempat dalam sejarah Inter Miami sejak klub berdiri pada 2018. Seluruh gelar utama klub berjuluk The Herons itu hadir pada era kedatangan Messi.

Perjalanan prestasi tersebut dimulai dari Leagues Cup 2024, berlanjut ke Supporters’ Shield 2024, trofi juara Eastern Conference 2025 (tidak dihitung sebagai gelar resmi), dan ditutup dengan MLS Cup 2025.

JUARA MLS 2025 - Kegembiaraan Lionel Messi saat angkat trofi MLS 2025 bersama Inter Miami pada Minggu (7/12/2025) setelah mengalahkan Vancouver 3-1 di laga final.
JUARA MLS 2025 - Kegembiaraan Lionel Messi saat angkat trofi MLS 2025 bersama Inter Miami pada Minggu (7/12/2025) setelah mengalahkan Vancouver 3-1 di laga final. (Instagram @mls)

La Pulga juga berstatus sebagai juara Piala Dunia, membuat banyak pihak menobatkannya sebagai pemain terbaik di generasinya, bahkan sepanjang masa.

Sementara itu, Ronaldo telah mengoleksi 36 trofi sepanjang karier profesionalnya.

Namun, sejak hijrah ke Arab Saudi dan memperkuat Al Nassr, Ronaldo belum berhasil mempersembahkan trofi resmi untuk klub tersebut.

Baca juga: 3 Rekor 1 Sejarah Lionel Messi Raih Gelar Pemain Terbaik MLS 2025, La Pulga Bukan Donatur Biasa

Meski Al Nassr sempat menjuarai Arab Club Champions Cup 2023, turnamen yang digelar UAFA itu tidak digolongkan sebagai kompetisi resmi oleh otoritas sepak bola internasional.

Meski dalam perbandingan trofi ia tertinggal dari Lionel Messi, Ronaldo masih unggul dalam sejumlah rekor individu prestisius.

Hingga saat ini, ia telah mencetak 954 gol sepanjang kariernya, dengan 140 gol di Liga Champions, mengungguli Messi yang mencatat 896 gol dengan 129 gol di UCL.

Dengan rivalitas keduanya yang terus disorot, Nicolas Pepe pun menganaloginya bak anime Dragon Ball Z antara Goku vs Vegeta.

Analogi Dragon Ball Z

Dalam cerita, Goku dan Vegeta sama-sama petarung terkuat dari ras Saiyan.

Halaman 1/2
12
