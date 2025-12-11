Hasil Al Wahda vs Al Nassr: Deru Mesin Gol Cristiano Ronaldo saat Disusul Persib ke 16 Besar ACL 2

Ringkasan Berita: Al Nassr berpesta 2-4 dalam kemenangan atas Al Wahda di pertandingan uji coba

Cristiano Ronaldo yang turun sebagai starter, mencetak gol pembuka

Al Nassr disusul Persib Bandung lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026

TRIBUNNEWS.COM - Mesin gol Al Nassr, Cristiano Ronaldo, kembali menderu di laga uji coba melawan Al Wahda saat disusul Persib Bandung lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026, atau AFC Champions League 2.

Al Nassr memanfaatkan jeda Liga Arab Saudi 2025/2026 untuk melakoni laga persahabatan melawan tim Uni Emirat Arab, Al Wahda, Kamis (11/12) dini hari WIB.

Berlangsung di Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi, setengah lusin gol tercipta dalam laga yang dimenangkan Al Nassr. Yap, Cristiano Ronaldo cs sukses mengalahkan Al Wahda lewat kedudukan 2-4.

Pesta kemenangan skuad asuhan Jorge Jesus dibuka lewat lesakan gol Cristiano Ronaldo di menit ke-12.

Turun sebagai starter, CR7 menorehkan namanya di papan skor melalui sepakan keras mendatar dari dalam kotak penalti, yang diawali dari situasi sepak pojok.

Berselang 11' menit, Al Wahda menyamakan kedudukan melalui gelandang asal Argentina, Facundo Kruspzky. Sepakan setengah volinya menghujam ke sisi kanan gawang Al Nassr.

Tak ingin memberikan momentum bagi Al Wahda, Al Nassr kembali berbalik memimpin. Kali ini mantan penggawa Bayern Munchen, Kingsley Coman ikut mencetak gol (31'), yang berselang lima menit dibalas oleh lesakan penalti eks Ajax Amsterdam, Dusan Tadic.

Skor imbang 2-2 bertahan hingga turun minum. Al Nassr mencipatakn gol untuk kembali unggul di menit 55' lewat lesakan Haroune Camara.

Al Wahda yang mencoba mengejar ketertinggalan, kecolongan di menit ke-78' melalui lesakan Al Nasser. Gol ini menjadi pengunci kemenangan Cristiano Ronaldo dkk. yang terjaga hingga laga usai.

Ini menjadi modal berharga bagi Al Nassr yang baru akan melakoni pertandingan lanjutan Liga Arab Saudi melawan Al nAJMA, 22 Desember mendatang.

Di sisi lain, laga uji coba ini penting bagi Al Nassr, khususnya Cristiano Ronaldo supaya menjaga ketajamannya dalam mencetak gol. Terlebih, Ronaldo menjadi tumpuan utama Al Nassr bersama Joao Felix dalam merobak ja gawang lawan, selaras posisi mereka sebagai pemimpin perburuan gelar juara liga.

Al Nassr sementara menduduki puncak klasemen Liga Arab Saudi berbekal 27 poin, unggul empat angka atas Al Hilal sebagai pesaing terdekatnya.

Baca juga: Update 11 Tim Lolos 16 Besar Liga Champions Asia 2: Persib Kunci Tempat, Grup Al Nassr Belum Lengkap

Disusul Persib Bandung

Al Nassr memiliki benang merah dengan Persib Bandung. Kedua tim ini sama-sama lolos ke babak 16 Besar Liga Champions Asia 2 2025/2026.

Bedanya, Al Nassr sudah memastikan tiket lolos ke 16 Besar Liga Champions Asia 2, pada akhir November lalu setelah sukses mengalahkan FC Istiklol empat gol tanpa balas.

Sementara Persib Bandung, mengikuti jejak Al Nassr ke 16 Besar berkat kemenangan 1-0 atas Bangkok United, Rabu (10/12) malam WIB.