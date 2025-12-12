Momen-momen Tak Bersahabat Timnas Indonesia dan U23 di Tahun 2025

Ringkasan Berita: Timnas U22 Indonesia gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025 meskipun menang atas Myanmar di laga terakhir Grup C.

Kemenangan 3-1 yang diraih tim asuhan Indra Sjafri tak cukup menutup adu selisih gol dengan Malaysia sebagai runner up terbaik.

Selama tahun 2025, beberapa kali Timnas Indonesia dan tim mudanya mendapatkan kegagalan menyakitkan saat tampil di turnamen-turnamen.

TRIBUNNEWS.COM - Kemenangan yang diraih Timnas U22 Indonesia atas Myanmar di laga terakhir Grup C SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025), di 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium, tak memiliki rasa manis yang biasanya terdapat pada raihan tersebut.

Pasalnya kemenangan dengan skor 3-1 atas Myanmar belum bisa membuat Timnas Indonesia U22 meraih mimpi terdekat mereka.

Skuad asuhan Indra Sjafri gagal melaju dari fase grup SEA Games 2025 dengan skor kemenangan 3-1 itu.

Mereka membutuhkan selisih 3 gol untuk bisa melaju ke semifinal turnamen dengan status runner terbaik.

Defisit satu gol itu jelas menggagalkan ambisi Timnas U22 menjaga tradisi lolos semifinal dalam 8 edisi SEA Games terakhir.

Terlepas dari kegagalan ini, tahun 2025 bisa dibilang menjadi batu sandungan cukup besar bagi Timnas Indonesia.

Pasalnya di tahun ini pula Garuda senior maupun junior di tingkat U23 (mencakup U22) kerap gagal mendapatkan target yang diincar.

Timnas Indonesia senior mengawalinya dengan gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026.

Padahal skuad Garuda masih memelihara peluang itu saat memasuki beberapa matchday terakhir di putaran ketiga.

Pada akhirnya Indonesia mendapatkan kesempatan kedua dengan melangkah ke putaran keempat.

Sayangnya, Timnas Indonesia yang kala itu dikawal Patrick Kluivert di kursi pelatih gagal memberikan jawaban besar.

GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar. (Dok. PSSI)

Garuda tak bisa menaklukkan Irak dan Arab Saudi yang menjadi lawan di putaran keempat.

Dengan hasil itu, mimpi Timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah merdeka di tahun 1945 pupus.

Luka itu bertambah dengan melihat laju yang dilalui Timnas U23 yang kala itu masih ditukangi Gerald Vanenburg.