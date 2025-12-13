Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Major League Soccer

3 Trofi Individu Lionel Messi Lengkapi Pesta Pora Inter Miami Tutup Tahun 2025

Lionel Messi meraih penghargaan Golden Boots Awards, MVP Finals, dan MVP musim reguler MLS pada tahun 2025 untuk melengkapi kesuksesan Inter Miami.

Penulis: Guruh Putra Tama
zoom-in 3 Trofi Individu Lionel Messi Lengkapi Pesta Pora Inter Miami Tutup Tahun 2025
Instagram.com/intermiamicf
MESSI GOLDEN BOOT - Pemain Inter Miami asal Argentina, Lionel Messi, memperoleh penghargaan Golden Boot pada musim Major League Soccer (MLS) 2025 pada Sabtu (25/10/2025). Selain Golden Boot, Messi juga mendapatkan trofi MVP Final dan MVP musim reguler MLS 2025. (Instagram Miami - 25/10/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Lionel Messi mengakhiri musim 2025 dengan meraih tiga trofi individu yang melengkapi pencapaiannya.
  • Ketiga trofi tersebut adalah Golden Boot Award, MVP Finals, dan MVP musim reguler MLS.
  • Hal itu melengkapi persembahan trofi Messi kepada Inter Miami yang memenangi Piala MLS 2025.

 

TRIBUNNEWS.COM - Lionel Messi menjadi salah satu pemain yang menutup tahun 2025 dengan suasana paling bahagia.

Hal itu tak lepas dari keberhasilan Messi memastikan Inter Miami mengakhiri kompetisi Liga Amerika Serikat dengan mengantongi trofi juara tertinggi, Piala MLS.

Trofi Piala MLS juga sekaligus mengakhiri rasa penasaran La Pulga untuk mendapatkan hadiah paling prestise di kompetisi tersebut.

Ia membutuhkan waktu setidaknya tiga musim lamanya untuk mengantar Inter Miami menjadi yang terbaik.

Berbicara soal Messi, ia tak hanya memastikan Inter Miami yang mendapatkan kesuksesan.

Di balik gemilangnya tim yang ia bela, Messi juga memastikan namanya tak tenggelam.

Maksudnya, ia masih bisa memberikan kontribusi nyata dan besar bagi Inter Miami selama prosesnya.

Baca juga: Cara Lionel Messi Bungkam Tantangan Rooney, Piala MLS Bukti Paling Kuat La Pulga

Pemain berumur 38 tahun ini rutin memberikan assist dan gol bagi timnya yang membuat Inter Miami semakin sulit ditebak arah penyerangannya.

Kontribusi besar Messi dalam gol dan assist pada akhirnya mengantarkan dirinya mendapatkan hadiah yang tak kalah besar.

Ia mendapatkan pengakuan dari kompetisi yang menaunginya, MLS.

Bahkan selama tahun 2025, Messi mendapatkan 3 trofi individu yang menjadi tanda moncernya kontribusi pemain Argentina ini.

Penghargaan individu paling awal yang ia raih tahun ini di MLS adalah Golden Boot Awards.

JUARA MLS 2025 - Kegembiaraan Lionel Messi saat angkat trofi MLS 2025 bersama Inter Miami pada Minggu (7/12/2025) setelah mengalahkan Vancouver 3-1 di laga final.
JUARA MLS 2025 - Kegembiaraan Lionel Messi saat angkat trofi MLS 2025 bersama Inter Miami pada Minggu (7/12/2025) setelah mengalahkan Vancouver 3-1 di laga final. (Instagram @mls)

Piala Sepatu Emas itu hadir seiring catatan gol yang ia lesakkan selama tampil di musim reguler MLS.

Messi menjadi pemain tersubur dengan lesakan 29 gol yang tak bisa disaingi para pemain lainnya.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/2
12
Tags:
Lionel Messi
Inter Miami
MLS
Lionel Messi MVP MLS 2025
MVP MLS 2025
Top Skor MLS
