3 Trofi Individu Lionel Messi Lengkapi Pesta Pora Inter Miami Tutup Tahun 2025
Lionel Messi meraih penghargaan Golden Boots Awards, MVP Finals, dan MVP musim reguler MLS pada tahun 2025 untuk melengkapi kesuksesan Inter Miami.
Ringkasan Berita:
- Lionel Messi mengakhiri musim 2025 dengan meraih tiga trofi individu yang melengkapi pencapaiannya.
- Ketiga trofi tersebut adalah Golden Boot Award, MVP Finals, dan MVP musim reguler MLS.
- Hal itu melengkapi persembahan trofi Messi kepada Inter Miami yang memenangi Piala MLS 2025.
TRIBUNNEWS.COM - Lionel Messi menjadi salah satu pemain yang menutup tahun 2025 dengan suasana paling bahagia.
Hal itu tak lepas dari keberhasilan Messi memastikan Inter Miami mengakhiri kompetisi Liga Amerika Serikat dengan mengantongi trofi juara tertinggi, Piala MLS.
Trofi Piala MLS juga sekaligus mengakhiri rasa penasaran La Pulga untuk mendapatkan hadiah paling prestise di kompetisi tersebut.
Ia membutuhkan waktu setidaknya tiga musim lamanya untuk mengantar Inter Miami menjadi yang terbaik.
Berbicara soal Messi, ia tak hanya memastikan Inter Miami yang mendapatkan kesuksesan.
Di balik gemilangnya tim yang ia bela, Messi juga memastikan namanya tak tenggelam.
Maksudnya, ia masih bisa memberikan kontribusi nyata dan besar bagi Inter Miami selama prosesnya.
Pemain berumur 38 tahun ini rutin memberikan assist dan gol bagi timnya yang membuat Inter Miami semakin sulit ditebak arah penyerangannya.
Kontribusi besar Messi dalam gol dan assist pada akhirnya mengantarkan dirinya mendapatkan hadiah yang tak kalah besar.
Ia mendapatkan pengakuan dari kompetisi yang menaunginya, MLS.
Bahkan selama tahun 2025, Messi mendapatkan 3 trofi individu yang menjadi tanda moncernya kontribusi pemain Argentina ini.
Penghargaan individu paling awal yang ia raih tahun ini di MLS adalah Golden Boot Awards.
Piala Sepatu Emas itu hadir seiring catatan gol yang ia lesakkan selama tampil di musim reguler MLS.
Messi menjadi pemain tersubur dengan lesakan 29 gol yang tak bisa disaingi para pemain lainnya.
