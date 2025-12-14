Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Inggris

Pahit Manis Chelsea Bungkam Everton: Enzo Maresca Mengeluh Cole Palmer harus Diparkir Lagi

Pelatih Chelsea, Enzo Maresca terpaksa harus parkir lagi Cole Palmer di laga selanjutnya meski sang pemain cetak gol bantu Chelsea kalahkan Everton.

Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Pahit Manis Chelsea Bungkam Everton: Enzo Maresca Mengeluh Cole Palmer harus Diparkir Lagi
Laman resmi Chelsea
COLE PALMER - Momen para pemain merayakan gol Cole Palmer (tengah) pada pertandingan Final Piala Dunia Antarklub 2025 antara Chelsea vs Paris Saint-Germain (PSG) di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (14/7/2025). Cole Palmer harus dicadangkan lagi di laga selanjutnya setelah cetak gol bantu Chelsea kalahkan Everton. 

Ringkasan Berita:
  • Chelsea mengalahkan Everton 2-0 di Stamford Bridge pada pertandingan lanjutan Liga Inggris
  • Pelatih Chelsea Enzo Maresca memberikan update tidak menyenangkan soal Cole Palmer meski mencetak gol
  • Cole Palmer harus diistirahatkan lagi karena tidak boleh terlalu dipaksakan bermain

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, memberikan update yang tidak menyenangkan soal Cole Palmer meski sang pemain berperan besar dalam kemenangan Chelsea atas Everton pada pekan 16 Liga Inggris.

Berlangsung di Stamford Brigde Stadium, London, Chelsea menggasak Everton 2-0, Sabtu (13/12) malam WIB.

Kemenangan di kandang ini tercita melalui gol yang dilesakkan Cole Palmer dan Malo Gusto.

Kemenangan ini membuat The Blues mengamankan posisi empat dengan koleksi 28 poin. Mereka unggul dua poin dari rival terdekatnya di klasemen sementara.

PELATIH CHELSEA - Pelatih Chelsea asal Italia, Enzo Maresca, dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Inggris antara Leeds United vs Chelsea di Elland Road pada Kamis (4/12/2025). (Website Chelsea - 4/12/2025)
PELATIH CHELSEA - Pelatih Chelsea asal Italia, Enzo Maresca, dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Inggris antara Leeds United vs Chelsea di Elland Road pada Kamis (4/12/2025). (Website Chelsea - 4/12/2025)

Hasil ini menjadi pelepas tekanan setelah periode sibuk dengan hasil kurang memuaskan di beberapa pertandingan sebelumnya. Maresca menilai usaha dan disiplin pemain menjadi kunci keberhasilan pada laga tersebut.

Maresca menilai kemenangan atas Everton sangat penting setelah beberapa hasil mengecewakan sebelumnya. Ia menekankan bagaimana tim menunjukkan usaha maksimal sepanjang laga.

Pelatih Chelsea menyebut bahwa lawan datang dengan performa baik, sehingga kemenangan ini semakin berharga. Ia menilai anak asuhnya pantas mendapatkan tiga poin.

“Kami sangat senang dan ini merupakan kemenangan yang sangat penting bagi kami,” tutur Enzo Maresca, dikutip dari laman Football London.

“Everton sedang dalam performa bagus dan datang ke sini dengan kondisi prima. Kami mengalami beberapa hasil kurang baik pekan lalu, jadi penting bagi kami untuk menang.

"Kami tahu laga ini akan sulit, tapi saya pikir kami bermain sangat baik dan benar-benar pantas menang. Usaha pemain hari ini luar biasa dan ini kemenangan yang penting seperti yang saya bilang,” imbuhnya.

Cole Palmer membuka keunggulan Chelsea dengan gol khasnya setelah menerima umpan dari Gusto. Malo Gusto kemudian menggandakan skor sebelum babak pertama berakhir.

Baca juga: Chelsea vs Fulham, The Blues Tanpa Cole Palmer yang Sedang Cedera

Maresca sangat senang dengan kontribusi kedua pemain tersebut, namun ia juga menekankan kinerja tim secara keseluruhan. Ia menilai respons pemain setelah periode pertandingan sulit sangat memuaskan.

“Saya sangat senang untuk Cole dan seperti yang sering saya katakan, kami lebih baik dengan dia di tim,” ucap Maresca.

“Tapi saya juga ingin memuji seluruh pemain dan skuad, karena kami baru saja melewati banyak pertandingan. Kami bermain lima laga tanpa Moi , 11 tanpa Cole, dan hampir semua pertandingan tanpa Liam .

"Ada pemain penting bagi kami dan saya yakin orang bisa menghargainya. Ini penting bagi Cole dan semoga ini menjadi dorongan baginya. Hari ini juga penting untuk semua pemain dan suporter. Kami sangat senang dengan hasil ini,” lanjutnya.

Update Tak Menyenangkan soal Palmer

Halaman 1/2
12
Tags:
Chelsea
Everton
Enzo Maresca
Cole Palmer
Liga Inggris
Hasil Liga Inggris
