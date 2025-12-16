Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Major League Soccer

Pengganti Jordi Alba Datang: Bek Baru Inter Miami Punya Sejarah Panjang vs Messi, Eks MU dan Madrid

Sergio Reguilon kini bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami untuk menggantikan peran Jordi Alba yang baru saja mengumumkan pensiun.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Pengganti Jordi Alba Datang: Bek Baru Inter Miami Punya Sejarah Panjang vs Messi, Eks MU dan Madrid
Paul ELLIS / AFP
BEREBUT BOLA - Bek FC Copenhagen Denmark #22 Peter Ankersen (Kiri) berebut bola dengan bek Manchester United Spanyol #15 Sergio Reguilon selama pertandingan sepak bola Grup A Liga Champions UEFA antara Manchester United dan FC Copenhagen di Old Trafford, di Manchester, barat laut Inggris , pada 24 Oktober 2023. Sergio Reguilon kini bergabung dengan Inter Miami untuk menggantikan peran Jordi Alba yang baru saja mengumumkan pensiun. 

Ringkasan Berita:
  • Inter Miami bergerak cepat usai Jordi Alba pensiun dengan merekrut Sergio Reguilón sebagai bek kiri anyar untuk menopang permainan Lionel Messi.
  • Menariknya, Reguilón bukan nama asing bagi Messi karena empat kali berhadapan dengannya di LaLig meski tak sekalipun mampu menang.
  • Kini, bek yang dulu berkali-kali dibuat frustrasi Messi itu justru dituntut menjadi partner ideal sang megabintang dalam perburuan trofi berikutnya.

TRIBUNNEWS.COM - Inter Miami bergerak cepat di bursa transfer usai menutup musim dengan gelar MLS Cup 2025

Klub milik David Beckham itu resmi merekrut bek kiri asal Spanyol, Sergio Reguilon, untuk menggantikan peran Jordi Alba yang baru saja mengumumkan pensiun.

Reguilon didatangkan dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak hingga Desember 2027, dengan opsi perpanjangan sampai 2028.

Kehadiran Reguilon diharapkan bisa langsung mengisi lubang besar di sisi kiri pertahanan Inter Miami, sektor yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Lionel Messi berkat koneksi khasnya dengan Jordi Alba.

Manajemen Miami jelas tak ingin kehilangan keseimbangan permainan Messi yang kerap memaksimalkan overlap bek kiri untuk membuka ruang serangan.

Baca juga: Huru-hara Kedatangan Lionel Messi ke India, Fans La Pulga Ngamuk di Stadion

Dalam pernyataan resminya, Reguilon menegaskan ambisinya besar bersama klub barunya.

Rekomendasi Untuk Anda

"Ini adalah proyek yang sangat ambisius, klub pemenang yang melakukan segalanya dengan cara yang benar. Itulah yang menarik saya."

"Tujuan saya jelas: terus menang, mengejar trofi yang belum kami raih, dan memenangkan segalanya di sini," ujar Reguilon dilansir laman klub.

Meski baru bergabung, Reguilon sebenarnya bukan sosok asing bagi kapten Inter Miami, Lionel Messi

Bek sayap berusia 28 tahun itu cukup sering berhadapan dengan Messi saat masih bermain di LaLiga.

Berdasarkan catatan Transfermarkt, keduanya tercatat empat kali saling berhadapan di level kompetitif—dan semuanya menjadi pengalaman pahit bagi Reguilon.

Dua pertemuan pertama terjadi pada musim 2018–2019 ketika Reguilon memperkuat Real Madrid.

Kala itu, Barcelona yang dipimpin Messi selalu keluar sebagai pemenang, termasuk kemenangan telak 3-0 di semifinal Copa del Rey dan 1-0 di LaLiga.

Dominasi Messi berlanjut di musim berikutnya saat Reguilon membela Sevilla. Sevilla sempat dihajar 0-4, sebelum akhirnya menahan imbang Barcelona 0-0—hasil terbaik Reguilon saat menghadapi Messi.

Namun saat ini situasinya berbalik. Jika dulu Reguilon harus berupaya menghentikan Messi, kini ia justru dituntut untuk mendukung permainan sang megabintang dari sisi kiri lapangan.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
Inter Miami
Jordi Alba
Major League Soccer
Lionel Messi
Sergio Reguilon
Manchester United
Real Madrid
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas