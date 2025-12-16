Mayoritas Bertemakan Balas Dendam, Jadwal Menantang Arsenal Bertahan di Pucuk Klasemen

Ringkasan Berita: Enam laga sulit beruntun akan dilakoni Arsenal dalam perjuangannya mempertahankan posisinya di pucuk klasemen Liga Inggris 2025/2026.

Menariknya, enam laga berikutnya yang dihadapi Arsenal, merupakan laga yang gagal mereka menangkan musim lalu.

Alhasil, balas dendam menjadi tema yang tepat bagi Arsenal dalam menjalani enam laga berikutnya di Liga Inggris.

Menariknya, mayoritas dari enam laga yang akan dihadapi Arsenal berikutnya sama-sama bertemakan balas dendam.

Dikatakan demikian, karena calon enam lawan yang dihadapi Arsenal selanjutnya, merupakan tim yang gagal dikalahkan tim Meriam London pada musim 2024/2025.

Mulai Everton (Away), Brighton (Home), Aston Villa (Home), Bournemouth (Away), Liverpool (Home) dan Nottingham Forest (Away).

Jika menilik hasil yang diraih Arsenal pada musim lalu, saat menghadapi enam tim di atas, dengan status home dan away yang sama.

Arsenal nyatanya sama sekali gagal mengalahkan lawan-lawannya tersebut.

Kegagalan itulah yang akhirnya membuat Arsenal harus rela kembali menjadi runner-up di klasemen akhir Liga Inggris untuk ketiga kalinya secara beruntun pada musim lalu.

Arsenal yang berambisi mengakhiri dominasi Manchester City, akhirnya justru harus menyerahkan gelar juara kepada Liverpool yang tampil tak terduga bersama pelatih barunya, Arne Slot.

Wiliam Saliba mendapat kartu merah pertamanya dalam laga Bournemouth vs Arsenal di Vitality Stadium, Sabtu (19/10/2024). (twitter/afcstuff)

Dimulai dari Everton.

Everton yang dilatih David Moyes dipastikan akan menjadi lawan berikutnya bagi Arsenal di pekan ke-17 Liga Inggris.

Kebetulan, Everton akan menjadi tuan rumah dengan menjamu Arsenal di stadion barunya musim ini.

Keseruan laga Everton vs Arsenal yang berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Minggu (21/12/2025) jam 03.00 WIB.

Laga tandang melawan Everton ini menjadi tes besar berikutnya bagi Arsenal yang mulai kehilangan taji di luar kandang.

Sejak terakhir kali meraih kemenangan tandang melawan Burnley di pekan ke-10, Arsenal tidak lagi bisa meraup poin penuh dari kandang lawannya.