Liga Inggris

Mayoritas Bertemakan Balas Dendam, Jadwal Menantang Arsenal Bertahan di Pucuk Klasemen

Enam laga sulit beruntun akan dilakoni Arsenal dalam perjuangannya mempertahankan posisinya di pucuk klasemen Liga Inggris 2025/2026.

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Mayoritas Bertemakan Balas Dendam, Jadwal Menantang Arsenal Bertahan di Pucuk Klasemen
Laman resmi Premier League
JADWAL MENANTANG ARSENAL - Para pemain Arsenal berselebrasi setelah mencetak gol ke gawang Leeds United pada pertandingan pekan kedua Liga Inggris 2025/2026 di Emirates Stadium, London, Sabtu (24/8/2025) dini hari WIB. Enam laga sulit beruntun akan dilakoni Arsenal dalam perjuangannya mempertahankan posisinya di pucuk klasemen Liga Inggris 2025/2026. (Laman Premier League) 

Ringkasan Berita:
  • Enam laga sulit beruntun akan dilakoni Arsenal dalam perjuangannya mempertahankan posisinya di pucuk klasemen Liga Inggris 2025/2026.
  • Menariknya, enam laga berikutnya yang dihadapi Arsenal, merupakan laga yang gagal mereka menangkan musim lalu.
  • Alhasil, balas dendam menjadi tema yang tepat bagi Arsenal dalam menjalani enam laga berikutnya di Liga Inggris.

 

TRIBUNNEWS.COM - Enam laga sulit beruntun akan dilakoni Arsenal dalam perjuangannya mempertahankan posisinya di pucuk klasemen Liga Inggris 2025/2026.

Menariknya, mayoritas dari enam laga yang akan dihadapi Arsenal berikutnya sama-sama bertemakan balas dendam.

Dikatakan demikian, karena calon enam lawan yang dihadapi Arsenal selanjutnya, merupakan tim yang gagal dikalahkan tim Meriam London pada musim 2024/2025.

Mulai Everton (Away), Brighton (Home), Aston Villa (Home), Bournemouth (Away), Liverpool (Home) dan Nottingham Forest (Away).

Jika menilik hasil yang diraih Arsenal pada musim lalu, saat menghadapi enam tim di atas, dengan status home dan away yang sama.

Arsenal nyatanya sama sekali gagal mengalahkan lawan-lawannya tersebut.

Kegagalan itulah yang akhirnya membuat Arsenal harus rela kembali menjadi runner-up di klasemen akhir Liga Inggris untuk ketiga kalinya secara beruntun pada musim lalu.

Arsenal yang berambisi mengakhiri dominasi Manchester City, akhirnya justru harus menyerahkan gelar juara kepada Liverpool yang tampil tak terduga bersama pelatih barunya, Arne Slot.

Wiliam Saliba mendapat kartu merah pertamanya dalam laga Bournemouth vs Arsenal di Vitality Stadium, Sabtu (19/10/2024).
Wiliam Saliba mendapat kartu merah pertamanya dalam laga Bournemouth vs Arsenal di Vitality Stadium, Sabtu (19/10/2024). (twitter/afcstuff)

Dimulai dari Everton.

Everton yang dilatih David Moyes dipastikan akan menjadi lawan berikutnya bagi Arsenal di pekan ke-17 Liga Inggris.

Kebetulan, Everton akan menjadi tuan rumah dengan menjamu Arsenal di stadion barunya musim ini.

Keseruan laga Everton vs Arsenal yang berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Minggu (21/12/2025) jam 03.00 WIB.

Baca juga: Drama 8 Gol Manchester United vs Bournemouth yang Berujung Satu Poin di Old Trafford

Laga tandang melawan Everton ini menjadi tes besar berikutnya bagi Arsenal yang mulai kehilangan taji di luar kandang.

Sejak terakhir kali meraih kemenangan tandang melawan Burnley di pekan ke-10, Arsenal tidak lagi bisa meraup poin penuh dari kandang lawannya.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Halaman 1/4
1234
Tags:
Liga Inggris
Arsenal
Klasemen Liga Inggris
Everton
Aston Villa
Brighton
jadwal liga inggris
