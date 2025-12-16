Harapan sang Pelatih Kesampaian, Al Nassr Ajak Cristiano Ronaldo Dkk Uji Coba Lagi

Ringkasan Berita: Al Nassr akan menggelar laga uji coba tertutup melawan Al Fateh yang akan digelar Rabu (17/12/2025).

Ini menjadi laga uji coba kedua Al Nassr selama masa libur Liga Arab Saudi.

Al Nassr baru akan bertanding lagi di Liga Arab Saudi pada 27 Desember mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Al Nassr, Jorge Jesus, sempat pusing untuk menjaga ketajaman anak asuhnya selama jeda kompetisi Liga Arab Saudi yang berlangsung hampir sebulan.

Kesempatan pemusatan latihan yang digelar di Abu Dhabi beberapa waktu lalu memang berjalan lancar.

Agenda uji coba selama di Abu Dhabi juga dijalani Al Nassr dengan baik.

Mereka bisa meraih kemenangan telak atas Al Wahda yang menjadi lawan kala itu dengan skor telak 4-2.

Meski demikian, Jorge Jesus cemas dengan hanya adanya satu agenda uji coba saja bagi tim asuhannya.

Padahal kompetisi Liga Arab Saudi masih akan berlangsung pada 25 Desember mendatang.

SELEBRASI RONALDO - Selebrasi Cristiano Ronaldo seusai mencetak gol pada pertandingan Al Nassr vs Al Riyadh pekan ketiga Liga Arab Saudi 2025/2026 di Al Awwal Park Stadium, Minggu (21/9/2025) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo ukir 2 gol. (Twitter @AlNassrFC)

Masih ada waktu luang sekira 14 hari bagi pasukan Al Nassr menjelang pertandingannya lagi.

Jorge Jesus sempat menyinggung diperlukannya uji coba lagi bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.

Hal itu untuk menjaga kondisi para pemain yang terlalu lama berhenti berkompetisi.

Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya permintaan Jorge Jesus itu mendapatkan lampu hijau.

Para petinggi Al Nassr bisa menemukan lawan yang mau diajak beruji coba dalam waktu dekat.

Menurut jurnalis Abdul Aziz Al Ashoimi, Al Nassr akan berhadapan dengan Al Fateh dalam sebuah laga uji coba yang bersifat tertutup.

Pertandingan itu juga tak akan digelar di stadion yang biasa digunakan Al Nassr sebagai markas selama mengarungi Liga Arab Saudi, yaitu stadion King Saud University.

Laga itu hanya akan dimainkan di kompleks latihan Al Nassr yang tak jauh dari stadion tersebut.