Keistimewaan Transfer Sergio Reguilon ke Inter Miami, Messi Masih Bisa Pikat Bintang Besar

Ringkasan Berita: Inter Miami resmi mendatangkan Sergio Reguilon sebagai pengganti Jordi Alba yang pensiun selepas musim 2025.

Kedatangan Reguilon ke Inter Miami tak menggunakan slot pemain mewah atau designated player.

Hal itu memungkinkan Inter Miami memikat pemain bintang yang lebih besar untuk bergabung bersama Messi musim depan.

TRIBUNNEWS.COM - Inter Miami tak perlu waktu lama menemukan pengganti Jordi Alba yang pensiun selepas musim 2025.

Klub yang dibela Lionel Messi ini resmi mendatangkan bek kiri baru untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Jordi Alba.

Inter Miami ternyata memilih pemain yang lagi-lagi pernah merumput di Eropa sebagai deputi.

Sosok yang didatangkan Inter Miami itu adalah eks pemain Tottenham Hotspur dan Manchester United, Sergio Reguilon.

Reguilon diikat dengan kontrak yang tergolong tak terlalu panjang.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia akan bertahan di markas klub berjuluk The Herons itu hingga musim 2027 mendatang.

Namun ia memiliki opsi perpanjangan kontrak hingga 2028 sebagai tambahan di dalam klausul miliknya.

Baca juga: Pengganti Jordi Alba Datang: Bek Baru Inter Miami Punya Sejarah Panjang vs Messi, Eks MU dan Madrid

Dengan status Reguilon yang pernah membela tim besar Eropa barangkali penggemar Inter Miami menganggap sang pemain mengambil jatah khusus di dalam tim.

Tempat khusus yang dimaksud adalah kuota khusus pemain bintang atau yang biasa disebut designated player (DP).

Kuota DP di setiap klub MLS hanya dibatasi 3 pemain saja.

Para pemain yang termasuk dalam DP dibolehkan memiliki gaji melebihi batas yang ditetapkan MLS untuk masing-masing klub sesuai dengan keadaan tim tersebut.

Pada musim 2025, Inter Miami punya 3 designated player, yaitu Lionel Messi, Jordi Alba, dan Sergio Busquets.

Sedangkan Reguilon yang datang sebagai pengganti ternyata tak masuk dalam designated player, menurut laporan Inter Miami News Hub.

REGUILON GABUNG - Inter Miami merekrut Sergio Reguilon sebagai bek kiri baru menggantikan Jordi Alba yang pensiun. (X.com/InterMiamiCF)

Dengan demikian, Inter Miami dan Lionel Messi masih leluasa memikat pemain bintang untuk didatangkan ke Florida.