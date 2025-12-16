Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Major League Soccer

Keistimewaan Transfer Sergio Reguilon ke Inter Miami, Messi Masih Bisa Pikat Bintang Besar

Kedatangan Sergio Reguilon ke Inter Miami tak mencaplok slot Designated Player yang membuat klub masih mungkin mendatangkan bintang besar lainnya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Keistimewaan Transfer Sergio Reguilon ke Inter Miami, Messi Masih Bisa Pikat Bintang Besar
X.com/InterMiamiCF
REGUILON GABUNG - Inter Miami merekrut Sergio Reguilon sebagai bek kiri baru menggantikan Jordi Alba yang pensiun. 

Ringkasan Berita:
  • Inter Miami resmi mendatangkan Sergio Reguilon sebagai pengganti Jordi Alba yang pensiun selepas musim 2025.
  • Kedatangan Reguilon ke Inter Miami tak menggunakan slot pemain mewah atau designated player.
  • Hal itu memungkinkan Inter Miami memikat pemain bintang yang lebih besar untuk bergabung bersama Messi musim depan.

 

TRIBUNNEWS.COM - Inter Miami tak perlu waktu lama menemukan pengganti Jordi Alba yang pensiun selepas musim 2025.

Klub yang dibela Lionel Messi ini resmi mendatangkan bek kiri baru untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Jordi Alba.

Inter Miami ternyata memilih pemain yang lagi-lagi pernah merumput di Eropa sebagai deputi.

Sosok yang didatangkan Inter Miami itu adalah eks pemain Tottenham Hotspur dan Manchester United, Sergio Reguilon.

Reguilon diikat dengan kontrak yang tergolong tak terlalu panjang.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia akan bertahan di markas klub berjuluk The Herons itu hingga musim 2027 mendatang.

Namun ia memiliki opsi perpanjangan kontrak hingga 2028 sebagai tambahan di dalam klausul miliknya.

Baca juga: Pengganti Jordi Alba Datang: Bek Baru Inter Miami Punya Sejarah Panjang vs Messi, Eks MU dan Madrid

Dengan status Reguilon yang pernah membela tim besar Eropa barangkali penggemar Inter Miami menganggap sang pemain mengambil jatah khusus di dalam tim.

Tempat khusus yang dimaksud adalah kuota khusus pemain bintang atau yang biasa disebut designated player (DP).

Kuota DP di setiap klub MLS hanya dibatasi 3 pemain saja.

Para pemain yang termasuk dalam DP dibolehkan memiliki gaji melebihi batas yang ditetapkan MLS untuk masing-masing klub sesuai dengan keadaan tim tersebut.

Pada musim 2025, Inter Miami punya 3 designated player, yaitu Lionel Messi, Jordi Alba, dan Sergio Busquets.

Sedangkan Reguilon yang datang sebagai pengganti ternyata tak masuk dalam designated player, menurut laporan Inter Miami News Hub.

REGUILON GABUNG - Inter Miami merekrut Sergio Reguilon sebagai bek kiri baru menggantikan Jordi Alba yang pensiun.
REGUILON GABUNG - Inter Miami merekrut Sergio Reguilon sebagai bek kiri baru menggantikan Jordi Alba yang pensiun. (X.com/InterMiamiCF)

Dengan demikian, Inter Miami dan Lionel Messi masih leluasa memikat pemain bintang untuk didatangkan ke Florida.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Halaman 1/2
12
Tags:
Major League Soccer
MLS
Sergio Reguilon
Inter Miami
Lionel Messi
Berita Lionel Messi
Jordi Alba
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas