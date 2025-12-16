Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Super League

Jadwal Super League Pekan Ini: Comeback Pelatih Persis, Duel Tim Elite Wilayah Timur

Jadwal Super League pekan ke-15 akan menyajikan momen kembalinya Milomir Seslija bersama Persis, dan duel klasik tim asal wilayah Indonesia Timur.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Drajat Sugiri
PELATIH PERSIS - Pelatih baru Persis Solo, Milomir Seslija yang menggantikan Leonardo Medina di sisa kompetisi Liga 1 2023/2024. Jadwal Super League pada pekan ke-15 dimulai Sabtu (20/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Jadwal Super League pekan ke-15 menyajikan laga menarik untuk disaksikan mulai Sabtu (20/12/2025)
  • Persis Solo akan memulai babak baru pada musim ini di bawah kepelatihan Milomir Seslija
  • Sementara di laga lain, dua tim elite asal Indonesia Timur, PSM Makassar dan Malut United akan saling berhadapan.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Super League pekan ke-15 akan dimulai pada Sabtu (20/12/2025) akhir pekan ini.

Persis Solo akan membuka jalannya pekan ke-15 Super League dengan partai tandang ke markas Dewa United di Banten International Stadium (BIS), kick-off 15.30 WIB.

Bagi Persis, perjalanan ke markas Dewa akan menjadi ajang kembalinya pelatih Milomir Seslija bersama ti Kota Bengawan.

Manajemen Persis telah mematenkan pelatih kelahiran Bosnia Herzegovina tersebut sebagai pengganti Peter de Roo yang dinonaktifkan sejak pertengahan November 2025.

Pelatih Persis Solo asal Bosnia, Milomir Seslija alias Milo, dalam pertandingan Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (25/7/2024).
Pelatih Persis Solo asal Bosnia, Milomir Seslija alias Milo, dalam pertandingan Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (25/7/2024). (Persissolo.id)

Kebersamaan Milo -sapaan Milomir- ke Persis bukan sebuah barang baru.

Pelatih 61 tahun pernah menangani tim berjuluk Laskar Sambernyawa pada akhir musim 2023/24 dan pada awal musim 2024/25.

Tangan dingin Milo menyelamatkan Persis dari zona degradasi pada akhir musim pertama, sebelum performa mereka kembali menurun di musim berikutnya.

Kini, Milo datang kembali ke Kota Bengawan dengan misi untuk menyelamatkan tim dari zona degradasi.

Persis sendiri kini menduduki dasar klasemen, atau peringkat ke-18 dengan perolehan tujuh poin dari 13 pertandingan.

Menatap laga terdekat, potensi Persis untuk meraih poin sempurna cukup terbuka.

Terlebih pihak Dewa United dalam performa kurang konsisten dengan tiga kekalahan dalam lima partai terakhir.

Pada partai yang lain, Super League akan menggelar laga partai sengit antara PSM Makassar dan Malut United.

Duel keduanya akan dihelat di Stadion Gelora BJ Habibie pada Minggu (21/12/2025) kick-off 15.30 WIB.

PSM dan Malut merupakan tim asal wilayah Indonesia Timur yang kini memiliki performa cukup baik.

Juku Eja berada di urutan kedelapan klasemen dengan rapor enam laga tak terkalahkan.

Nasional

Halaman 1/3
123
Tags:
Jadwal Super League Pekan Ini
Jadwal Super League
jadwal Liga 1
Persis Solo
Milomir Seslija
PSM Makassar
Malut United
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
