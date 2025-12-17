Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Liga Spanyol

Statistik Gila Raphinha yang Tak Berujung Manis di Ballon dOr & FIFA Awards 2025

Statistik gila Raphinha bersama Barcelona tak berbekas saat dirinya masuk nominasi penghargaan Ballon dOr dan FIFA Awards 2025.

Tribun X
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Statistik Gila Raphinha yang Tak Berujung Manis di Ballon dOr & FIFA Awards 2025
ANU QUINTERO / AFP
SOSOK RAPHINHA (ARSIP) - Penyerang Barcelona asal Brasil #11 Raphinha merayakan gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola liga Spanyol antara FC Barcelona dan Real Valladolid FC di Estadi Olimpic Lluis Companys di Barcelona pada tanggal 31 Agustus 2024. Statistik gila Raphinha bersama Barcelona tak berbekas saat dirinya masuk nominasi penghargaan Ballon dOr dan FIFA Awards 2025. (Foto oleh MANU QUINTERO / AFP) 

Ringkasan Berita:
  • Statistik gila Raphinha bersama Barcelona tak berbekas saat dirinya masuk nominasi penghargaan Ballon dOr dan FIFA Awards 2025.
  • Saat pengumuman pemenang Ballon dOr 2025 yang dimenangkan Ousmane Dembele, Raphinha hanya berada di peringkat kelima.
  • Sementara di FIFA  Awards 2025, Raphinha juga hanya berada di posisi kelima, serta tidak masuk dalam daftar skuad terbaik FIFA tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM - Statistik gila yang ditampilkan Raphinha bersama Barcelona khususnya pada musim 2024/2025 seakan tak berbekas saat dirinya masuk nominasi penghargaan Ballon dOr dan FIFA Awards 2025.

Di Ballon dOr, nama Raphinha hanya berada di ranking kelima dalam daftar 10 besar peringkat Ballon dOr 2025.

Raphinha kalah dengan Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha dan Mohamed Salah yang punya ranking lebih baik.

Sementara, pada malam penghargaan FIFA Awards 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Nama Raphinha juga sama sekali tidak diperhitungkan di dua nominasi yang melibatkan namanya.

Di kategori penghargaan pemain terbaik alias The Best FIFA Men's Award 2025, Raphinha juga hanya berada di urutan kelima, sama seperti peringkat yang ia tempat di Ballon dOr tahun ini.

Raphinha yang hanya mengoleksi 29 poin, terpaut 21 poin dari Dembele yang dinobatkan sebagai pemenang.

Situasi makin pilu bagi Raphinha, lantaran namanya sama sekali tidak masuk dalam daftar starting line-up terbaik alias The Best FIFA Football Award 2025.

Baca juga: Daftar Pemenang FIFA Awards 2025: Santiago Montiel Bikin Gigit Jari, Dembele Auto Panen Trofi

Dari daftar 11 pemain yang terpilih masuk skuad terbaik FIFA tahun ini, tak ada nama Raphinha di list tersebut.

Raphinha kalah dari Jude Bellingham yang secara mengejutkan justru masuk ke skuad terbaik FIFA 2025.

SELEBRASI BARCELONA - Penyerang Barcelona Raphinha merayakan gol ke gawang Real Madrid pada lanjutan laga ke-35 Liga Spanyol 2024/2025 di Stadion Olimpiade Lluís Companys, Minggu (11/5/2025). (Twitter (X) Barca - 11/5/2025)
SELEBRASI BARCELONA - Penyerang Barcelona Raphinha merayakan gol ke gawang Real Madrid pada lanjutan laga ke-35 Liga Spanyol 2024/2025 di Stadion Olimpiade Lluís Companys, Minggu (11/5/2025). (Twitter (X) Barca - 11/5/2025) (X.com/FCBarcelona)

Tidak masuknya nama Raphinha di jajaran elit pemenang Ballon dOr hingga FIFA Awards, termasuk ketiadaan dirinya di skuad 11 pemain terbaik FIFA tahun ini jelas menimbulkan pro kontra sekaligus tanda tanya.

Tak ayal, berbagai komentar bernada pro dan kontra mewarnai tidak masuknya nama Raphinha di jajaran elit pemenang penghargaan bergengsi tahun ini.

Salah satu komentar bernada pedas baru-baru ini disampaikan Natalia Belloli yang merupakan istri dari Raphinha.

"62 G/A, tapi Raphinha tidak pantas dimasukkan ke dalam XI terbaik, apakah dia seorang pemain bola basket?," komentar Natalia Belloli lewat story instagram pribadinya @taia_belolli, tepat setelah FIFA mengumumkan skuad terbaik FIFA tahun ini yang berisikan 11 pemain pilihannya.

Hanya saja, story yang sempat diunggah Natalia Belloli tersebut, kini sudah hilang lantaran ia hapus.

Halaman 1/2
12
Tags:
Liga Spanyol
Raphinha
Barcelona
Ballon dOr
FIFA Awards 2025
Ikuti kami di

Kirim Komentar

