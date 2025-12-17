Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
FIFA Awards

Suara Indonesia di FIFA Awards 2025: Jay Idzes & Nova Arianto Mutlak Beda Pilihan di 3 Kategori

Simak detail voting yang diberikan Jay Idzes dan Nova Arianto yang mewakili suara sepak bola Indonesia di FIFA Awards 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Suara Indonesia di FIFA Awards 2025: Jay Idzes & Nova Arianto Mutlak Beda Pilihan di 3 Kategori
PSSI
JAY IDZES - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes melakukan pemanasan sebelum pertandingan melawan Australia pada lanjutan ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/20225). Simak detail voting yang diberikan Jay Idzes dan Nova Arianto yang mewakili suara sepak bola Indonesia di FIFA Awards 2025. (Dok: PSSI) 

Ringkasan Berita:
  • Agenda FIFA Awards 2025 telah selesai digelar di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.
  • Salah satu hal menarik dari setiap edisi FIFA Awards menyoal pilihan voting yang diberikan kapten sekaligus pelatih tim nasional di negaranya masing-masing.
  • Jay Idzes selaku kapten Timnas Indonesia mewakili pemain, sementara Nova Arianto mewakili suara pelatih.
  • Menariknya, Jay Idzes dan Nova Arianto punya pilihan yang berbeda jauh soal pilihan dalam votingnya.

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran FIFA Awards 2025 yang mengumumkan pemenang berbagai penghargaan elit telah selesai digelar di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik pria, dan Aitana Bonmati memenangkan kategori wanita.

Kategori pelatih terbaik pria jatuh kepada sosok Luis Enrique, yang menjadi dalang utama PSG meraih kejayaan dengan memenangkan lima gelar sepanjang tahun 2025.

Sementara, Sarina Wiegman dinisbatkan sebagai pelatih terbaik wanita, setelah mengantarkan Inggris menjuarai Euro dalam dua edisi beruntun.

Gianluigi Donnaruma juga mendapat penghargaan istimewa sebagai kiper terbaik FIFA pada tahun 2025.

Baca juga: Statistik Gila Raphinha yang Tak Berujung Manis di Ballon dOr & FIFA Awards 2025

Lalu, ada beberapa penghargaan lain yang tak kalah prestis yang diumumkan tadi malam.

Rekomendasi Untuk Anda

Mulai dari pemenang Puskas Award, Marta Award, FIFA Fan Awards, FIFA Fair Play Awards, hingga diumumkannya starting line-up yang berisikan 11 pemain terbaik kategori pria dan wanita.

Dan jika berbicara soal penghargaan FIFA Awards dalam setiap edisinya.

Salah satu sorotan menariknya ialah menyoal pilihan voting yang disuarakan oleh kapten sekaligus pelatih tim nasional masing-masing negara yang menjadi anggota FIFA, yang diketahui punya suara penting dalam menentukan pemenang.

Kebetulan, Indonesia yang merupakan bagian dari asosiasi FIFA, otomatis punya keterlibatan dalam voting tersebut.

Untuk status voting yang dipilih pemain, diwakili Jay Idzes yang berstatus sebagai kapten utama Timnas Indonesia.

Sementara untuk pelatih, Nova Arianto yang sejatinya berstatus juru taktik Timnas Indonesia level usia muda, secara mengejutkan mendapat hak untuk memberikan voting pilihan.

Fakta bahwa posisi pelatih utama Timnas Indonesia level senior, tentu menjadi alasan di balik keberadaan Nova Arianto bisa memberikan suara di FIFA Awards kali ini.

SUPORTER TIMNAS INDONESIA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes sampaikan terima kasih kepada seluruh suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, skuad Garuda menang 1-0 melawan Bahrain, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
SUPORTER TIMNAS INDONESIA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes sampaikan terima kasih kepada seluruh suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, skuad Garuda menang 1-0 melawan Bahrain, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Instagram @prabowojayidzes)

Dimulai dari Jay Idzes yang memberikan suaranya untuk tiga kategori yakni pemain, pelatih dan kiper terbaik.

Untuk kategori pemain terbaik, Jay Idzes memilih Ousmane Dembele di peringkat pertama, lalu Lamine Yamal dan Vitinha sebagai pilihan kedua serta ketiga.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/4
1234
Tags:
FIFA Awards 2025
Jay Idzes
Nova Arianto
Ousmane Dembele
FIFPro
Timnas Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas