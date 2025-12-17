Suara Indonesia di FIFA Awards 2025: Jay Idzes & Nova Arianto Mutlak Beda Pilihan di 3 Kategori

Ringkasan Berita: Agenda FIFA Awards 2025 telah selesai digelar di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Salah satu hal menarik dari setiap edisi FIFA Awards menyoal pilihan voting yang diberikan kapten sekaligus pelatih tim nasional di negaranya masing-masing.

Jay Idzes selaku kapten Timnas Indonesia mewakili pemain, sementara Nova Arianto mewakili suara pelatih.

Menariknya, Jay Idzes dan Nova Arianto punya pilihan yang berbeda jauh soal pilihan dalam votingnya.

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran FIFA Awards 2025 yang mengumumkan pemenang berbagai penghargaan elit telah selesai digelar di Doha, Qatar, Selasa (16/12/2025) tadi malam.

Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik pria, dan Aitana Bonmati memenangkan kategori wanita.

Kategori pelatih terbaik pria jatuh kepada sosok Luis Enrique, yang menjadi dalang utama PSG meraih kejayaan dengan memenangkan lima gelar sepanjang tahun 2025.

Sementara, Sarina Wiegman dinisbatkan sebagai pelatih terbaik wanita, setelah mengantarkan Inggris menjuarai Euro dalam dua edisi beruntun.

Gianluigi Donnaruma juga mendapat penghargaan istimewa sebagai kiper terbaik FIFA pada tahun 2025.

Lalu, ada beberapa penghargaan lain yang tak kalah prestis yang diumumkan tadi malam.

Mulai dari pemenang Puskas Award, Marta Award, FIFA Fan Awards, FIFA Fair Play Awards, hingga diumumkannya starting line-up yang berisikan 11 pemain terbaik kategori pria dan wanita.

Dan jika berbicara soal penghargaan FIFA Awards dalam setiap edisinya.

Salah satu sorotan menariknya ialah menyoal pilihan voting yang disuarakan oleh kapten sekaligus pelatih tim nasional masing-masing negara yang menjadi anggota FIFA, yang diketahui punya suara penting dalam menentukan pemenang.

Kebetulan, Indonesia yang merupakan bagian dari asosiasi FIFA, otomatis punya keterlibatan dalam voting tersebut.

Untuk status voting yang dipilih pemain, diwakili Jay Idzes yang berstatus sebagai kapten utama Timnas Indonesia.

Sementara untuk pelatih, Nova Arianto yang sejatinya berstatus juru taktik Timnas Indonesia level usia muda, secara mengejutkan mendapat hak untuk memberikan voting pilihan.

Fakta bahwa posisi pelatih utama Timnas Indonesia level senior, tentu menjadi alasan di balik keberadaan Nova Arianto bisa memberikan suara di FIFA Awards kali ini.

SUPORTER TIMNAS INDONESIA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes sampaikan terima kasih kepada seluruh suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, skuad Garuda menang 1-0 melawan Bahrain, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Instagram @prabowojayidzes)

Dimulai dari Jay Idzes yang memberikan suaranya untuk tiga kategori yakni pemain, pelatih dan kiper terbaik.

Untuk kategori pemain terbaik, Jay Idzes memilih Ousmane Dembele di peringkat pertama, lalu Lamine Yamal dan Vitinha sebagai pilihan kedua serta ketiga.