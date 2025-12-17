Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Piala Super Italia

Jadwal Semifinal Piala Super Italia Pekan Ini: Duo Milan Punya Kenangan Indah di Arab Saudi

Jadwal semifinal Piala Super Italia 2025 yang mempertemukan AC Milan vs Napoli dan Inter vs Bologna yang digelar pekan ini pada 19 Desember.

Penulis: Muhammad Ali Yakub
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Jadwal Semifinal Piala Super Italia Pekan Ini: Duo Milan Punya Kenangan Indah di Arab Saudi
Instagram AC Milan
MERAYAKAN KEMENANGAN - Pemain AC Milan berpelukan setelah mengalahkan Roma 1-0 di Stadion San Siro, Senin (3/11/2025). Milan menang berkat gol semata wayang Strahinja Pavlovic pada menit ke-39. Jadwal semifinal Piala Super Italia 2025 yang mempertemukan AC Milan vs Napoli dan Inter vs Bologna yang digelar pekan ini pada 19 Desember. 

Ringkasan Berita:
  • AC Milan dan Inter Milan mendominasi Piala Super Italia di Arab Saudi, dengan selalu menjadi juara dalam tiga edisi terakhir (Inter 2022 & 2023, Milan 2024).
  • Piala Super Italia 2025 menggunakan format empat tim, diikuti Napoli dan Inter (juara & runner-up Serie A) serta Bologna dan AC Milan (juara & runner-up Coppa Italia).
  • Semifinal menjanjikan duel menarik dan penuh tensi, di mana AC Milan menghadapi Napoli dengan modal kemenangan pertemuan terakhir, sementara Inter Milan bertemu Bologna.

TRIBUNNEWS.COM – Piala Super Italia 2025 kembali digelar dengan atmosfer megah di Arab Saudi.

Turnamen ini menghadirkan empat tim elite Serie A yang siap bersaing sejak babak semifinal. Menariknya, dua rival sekota, AC Milan dan Inter Milan, datang ke Timur Tengah dengan modal kenangan manis dari partisipasi mereka sebelumnya.

Ajang ini bukan sekadar perebutan trofi pembuka tahun, melainkan juga panggung pembuktian gengsi, khususnya bagi duo Milan yang memiliki rekam jejak impresif di tanah Arab.

Dalam tiga edisi terakhir Piala Super Italia alias Supercoppa Italiana yang digelar di Arab Saudi, gelar juara selalu jatuh ke tangan AC Milan atau Inter Milan

Inter tampil dominan pada edisi 2022 dan 2023, sementara AC Milan keluar sebagai juara terbaru pada musim 2024.

Secara historis, Inter Milan dan AC Milan sama-sama telah mengoleksi delapan trofi Piala Super Italia.

Keduanya hanya terpaut satu gelar dari Juventus sebagai pemegang rekor terbanyak. Namun, Bianconeri absen pada edisi kali ini setelah tampil kurang meyakinkan sepanjang musim 2024/2025.

SELEBRASI MILAN - Pemain AC Milan, Rafael Leao, melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Parma pada pertandingan pekan ke-12 Liga Italia 2025/2026 menghadapi Parma di Stadio Ennio Tardini pada Minggu (9/11/2025). (Instagram Milan - 9/11/2025) (Instagram.com/acmilan)

Awalnya, Piala Super Italia hanya mempertemukan dua tim, yakni juara Serie A dan juara Coppa Italia.

Namun sejak edisi 2023, format turnamen mengalami perubahan dengan melibatkan empat tim. Juara dan runner-up Serie A serta juara dan runner-up Coppa Italia kini berhak tampil di ajang ini.

Untuk edisi 2025, empat tim peserta adalah Napoli dan Inter Milan sebagai juara dan runner-up Serie A, serta Bologna dan AC Milan sebagai juara dan runner-up Coppa Italia.

Keempat tim akan bersaing dalam format semifinal dan final yang seluruhnya digelar di King Saud University Stadium, Riyadh.

Saat ini, masing-masing tim tengah mempersiapkan diri untuk bertolak ke Arab Saudi.

Laga pembuka akan mempertemukan Napoli kontra AC Milan pada Jumat (19/12/2025) pukul 02.00 WIB.

Musim ini, kedua tim sudah sekali bertemu di Serie A, di mana AC Milan berhasil menang tipis 2-1 atas Napoli di San Siro pada September lalu.

Menjelang laga tersebut, pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, mengaku timnya siap tempur.

Tags:
Jadwal Semifinal Piala Super Italia
AC Milan
Inter Milan
Supercoppa Italiana
Napoli
Bologna
Berita Populer
Berita Terkini
