Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

ASUS Vivobook S14: Laptop AI Ringan dan Tahan Lama Berbasis Snapdragon

ASUS Vivobook S14 hadir sebagai laptop AI berbasis Snapdragon dengan performa efisien, baterai awet, fitur keamanan lengkap, dan desain ringan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in ASUS Vivobook S14: Laptop AI Ringan dan Tahan Lama Berbasis Snapdragon
Istimewa
LAPTOP AI - ASUS Vivobook S14 S3407QA merupakan laptop AI generasi baru berbasis prosesor Qualcomm Snapdragon X yang menawarkan efisiensi daya ekstrem. 

TRIBUNNEWS.COM - Era laptop modern sedang berubah. Kini, bukan hanya kecepatan atau desain tipis dan baterai awet saja yang dicari oleh pengguna, tetapi kemampuan AI langsung di perangkat tanpa ketergantungan cloud juga semakin dibutuhkan.

Alasannya, teknologi AI saat ini sudah menjadi sangat umum digunakan oleh berbagai pihak, dan semakin banyak data-data yang dibagikan oleh tools AI ke seluruh pengguna di Internet.

Menjawab tren tersebut, kini hadir ASUS Vivobook S14 S3407QA, sebuah laptop AI generasi baru berbasis prosesor Qualcomm Snapdragon X yang menawarkan efisiensi daya ekstrem.

Tak hanya itu, prosesor tersebut menawarkan performa AI di perangkat (tanpa perlu terhubung ke Internet), serta daya tahan baterai yang mengungguli laptop konvensional.

Jika Anda sedang mencari laptop AI tipis, ringan, aman, dan tahan lama, ASUS Vivobook S14 S3407QA adalah salah satu kandidat terbaik di tahun 2025.

Berikut ini beberapa alasannya:

  • Otak AI yang Efisien dan Bertenaga di Dalam Laptop

ASUS Vivobook S14 S3407QA ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon® X X1 26 100, sebuah processor yang tidak hanya hemat daya, tetapi juga didesain khusus untuk era Laptop AI.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan 8-core CPU berkecepatan hingga 2.97GHz dan Qualcomm Hexagon™ NPU hingga 45 TOPS, laptop ini mampu menangani beban kerja AI.

Sejumlah tools AI, mulai dari fitur-fitur Copilot, meeting summarization, background blur, transcription, dan image enhancement langsung di perangkat tanpa harus mengirim data ke server. Keunggulan inilah yang membuatnya selangkah lebih maju dibandingkan laptop tradisional atau laptop non AI.

Baca juga: Maksimalkan Produktivitas dengan Laptop ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA yang Super Cepat

  • Baterai Awet Seharian Tanpa Charger

Salah satu kekuatan utama dari laptop berbasis Snapdragon adalah efisiensi dayanya. Tak hanya itu, ASUS juga membekali Vivobook S14 dengan baterai 70Wh.

Berkat arsitektur ARM serta NPU hemat energi, laptop ini mampu bertahan hingga seharian penggunaan produktivitas. Bahkan 2 hari kerja untuk pemakaian ringan seperti browsing dan dokumen.

Itulah sebabnya, banyak reviewer menyebutnya sebagai laptop AI dengan battery life terbaik di kelasnya. Bahkan ketika perlu diisi ulang, teknologi USB-C 65W Power Delivery memastikan pengisian baterai laptop bisa dilakukan secara cepat dan fleksibel. Tak hanya itu, laptop ini juga bisa diisi ulang dengan power bank berdaya besar serta mendukung Power Delivery.

  • Lebih Tajam, Lebih Luas, dan Lebih Produktif

Sebagai laptop AI untuk kerja dan kreasi, ASUS Vivobook S14 dilengkapi layar 14 inci resolusi 2.5K (2560x1600) 16:10 yang lebih nyaman untuk multitasking.

Panel IPS-level dengan 100 persen sRGB, 400 nits brightness, dan anti-glare membuatnya cocok untuk para kreator, mahasiswa, dan pekerja digital yang mengutamakan kenyamanan visual.

Dengan bezel tipis dan rasio layar-ke-body 86 persen, pengguna merasakan pengalaman visual yang imersif dari bodi yang tetap ringkas.

  • Lebih Aman dengan IR Camera, Windows Hello, dan Pluton Security

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Halaman 1/2
12
Tags:
ASUS Vivobook S14
Laptop AI
Asus
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Spesifikasi yang Dibutuhkan Laptop Editor untuk Menunjang Produktivitas Kerja di 2026

Spesifikasi yang Dibutuhkan Laptop Editor untuk Menunjang Produktivitas Kerja di 2026

Maksimalkan Produktivitas dengan Laptop ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA yang Super Cepat

Maksimalkan Produktivitas dengan Laptop ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA yang Super Cepat

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas