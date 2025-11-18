ASUS Vivobook S14: Laptop AI Ringan dan Tahan Lama Berbasis Snapdragon

TRIBUNNEWS.COM - Era laptop modern sedang berubah. Kini, bukan hanya kecepatan atau desain tipis dan baterai awet saja yang dicari oleh pengguna, tetapi kemampuan AI langsung di perangkat tanpa ketergantungan cloud juga semakin dibutuhkan.

Alasannya, teknologi AI saat ini sudah menjadi sangat umum digunakan oleh berbagai pihak, dan semakin banyak data-data yang dibagikan oleh tools AI ke seluruh pengguna di Internet.

Menjawab tren tersebut, kini hadir ASUS Vivobook S14 S3407QA, sebuah laptop AI generasi baru berbasis prosesor Qualcomm Snapdragon X yang menawarkan efisiensi daya ekstrem.

Tak hanya itu, prosesor tersebut menawarkan performa AI di perangkat (tanpa perlu terhubung ke Internet), serta daya tahan baterai yang mengungguli laptop konvensional.

Jika Anda sedang mencari laptop AI tipis, ringan, aman, dan tahan lama, ASUS Vivobook S14 S3407QA adalah salah satu kandidat terbaik di tahun 2025.

Berikut ini beberapa alasannya:

Otak AI yang Efisien dan Bertenaga di Dalam Laptop

ASUS Vivobook S14 S3407QA ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon® X X1 26 100, sebuah processor yang tidak hanya hemat daya, tetapi juga didesain khusus untuk era Laptop AI.

Dengan 8-core CPU berkecepatan hingga 2.97GHz dan Qualcomm Hexagon™ NPU hingga 45 TOPS, laptop ini mampu menangani beban kerja AI.

Sejumlah tools AI, mulai dari fitur-fitur Copilot, meeting summarization, background blur, transcription, dan image enhancement langsung di perangkat tanpa harus mengirim data ke server. Keunggulan inilah yang membuatnya selangkah lebih maju dibandingkan laptop tradisional atau laptop non AI.

Baterai Awet Seharian Tanpa Charger

Salah satu kekuatan utama dari laptop berbasis Snapdragon adalah efisiensi dayanya. Tak hanya itu, ASUS juga membekali Vivobook S14 dengan baterai 70Wh.

Berkat arsitektur ARM serta NPU hemat energi, laptop ini mampu bertahan hingga seharian penggunaan produktivitas. Bahkan 2 hari kerja untuk pemakaian ringan seperti browsing dan dokumen.

Itulah sebabnya, banyak reviewer menyebutnya sebagai laptop AI dengan battery life terbaik di kelasnya. Bahkan ketika perlu diisi ulang, teknologi USB-C 65W Power Delivery memastikan pengisian baterai laptop bisa dilakukan secara cepat dan fleksibel. Tak hanya itu, laptop ini juga bisa diisi ulang dengan power bank berdaya besar serta mendukung Power Delivery.

Lebih Tajam, Lebih Luas, dan Lebih Produktif

Sebagai laptop AI untuk kerja dan kreasi, ASUS Vivobook S14 dilengkapi layar 14 inci resolusi 2.5K (2560x1600) 16:10 yang lebih nyaman untuk multitasking.

Panel IPS-level dengan 100 persen sRGB, 400 nits brightness, dan anti-glare membuatnya cocok untuk para kreator, mahasiswa, dan pekerja digital yang mengutamakan kenyamanan visual.

Dengan bezel tipis dan rasio layar-ke-body 86 persen, pengguna merasakan pengalaman visual yang imersif dari bodi yang tetap ringkas.