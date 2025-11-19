Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Cerita Lokal Batch 2: Bagikan Pengalaman Wisatamu dan Menangkan Hadiah Jutaan Rupiah

Cerita Lokal Batch 2 menyediakan ruang untuk membagikan pengalaman liburan secara singkat, namun tetap bermakna dan inspiratif bagi pembaca lain.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Andra Kusuma
zoom-in Cerita Lokal Batch 2: Bagikan Pengalaman Wisatamu dan Menangkan Hadiah Jutaan Rupiah
Tribunnews.com
Melalui Cerita Lokal Batch 2, kamu dapat berbagi pengalaman wisata singkat yang bisa menginspirasi banyak orang untuk menjelajahi tempat seru yang pernah kamu kunjungi. 

Ringkasan Berita:
  • Cerita Lokal Batch 2 wadah berbagi pengalaman wisata singkat.
  • Peserta bisa menang hadiah jutaan rupiah dari cerita liburan.
  • Banyak contoh cerita wisata sudah dipublikasikan di Cerita Lokal.

TRIBUNNEWS.COM - Pernahkah kamu sangat ingin membagikan pengalaman wisatamu, tapi bingung harus menceritakannya kepada siapa?

Cerita Lokal Batch 2 hadir sebagai wadah untuk kamu yang ingin berbagi cerita liburan dengan mudah.

Melalui program ini, kisah perjalananmu bahkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengunjungi tempat wisata yang pernah kamu datangi.

Kamu bisa membagikan pengalamanmu mengunjungi gunung, pantai, air terjun, taman hiburan, pedesaan, dan berbagai destinasi lainnya hanya dalam 1–10 kalimat saja.

Baca juga: Dapatkan iPad Hanya dengan Bercerita di Aplikasi TribunX, Cek Cara Mudahnya Berikut

Bahkan, dengan cerita liburanmu, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah senilai jutaan rupiah berupa iPad, Smartwatch, voucher belanja, PR Box Eksklusif dari TribunX

Para Sahabat Cerita Lokal sebelumnya telah membuat cerita tentang pengalaman mereka dalam mengunjungi tempat wisata lho.

Rekomendasi Untuk Anda

Yang pertama adalah cerita dari Annisa yang menceritakan pengalamannya mengunjungi Pantai Ancol yang indah.

Pemandangan indahnya matahari tenggelam dan ombak membuat pengalaman liburan sangat menyenangkan.

Cerita dari Annisa yang menceritakan pengalamannya mengunjungi Pantai Ancol yang indah.
Cerita dari Annisa yang menceritakan pengalamannya mengunjungi Pantai Ancol yang indah. (Istimewa)

Cerita kedua adalah cerita dari Wirantika BK Reg B 2020  yang menceritakan pengalamannya menikmati liburan keluarga mengunjungi Sigandul View Temanggung.

Pemandangan yang indah didukung oleh pohon yang hijau dan asri sangatlah cocok untuk wisata keluarga.

Cerita dari Wirantika BK Reg B 2020 yang menceritakan pengalamannya menikmati liburan keluarga
Cerita dari Wirantika BK Reg B 2020 yang menceritakan pengalamannya menikmati liburan keluarga (Istimewa)

Cerita ketiga yakni cerita dari Reza AuliaPane dan teman-temannya yang menceritakan pengalamannya dalam mengunjungi sekaligus bermain di salah satu waterpark terbesar di Bandung.

Dilihat dari fotonya yang unik dan seru menggambarkan keseruan dalam berwisata di waterpark tersebut.

Baca juga: Menangkan Gelar Juara dan Hadiah Fantastis dengan Ceritakan Kuliner Favoritmu

Cerita dari Reza AuliaPane dan teman-temannya yang menceritakan pengalamannya dalam mengunjungi sekaligus bermain di salah satu waterpark terbesar di Bandung.
Cerita dari Reza AuliaPane dan teman-temannya yang menceritakan pengalamannya dalam mengunjungi sekaligus bermain di salah satu waterpark terbesar di Bandung. (Istimewa)

Ketiga cari tadi adalah sedikit dari ratusan cerita lainnya yang ada di Cerita Lokal yang menceritakan pengalaman di tempat wisata.

Kamu dapat menjadi salah satunya yang akan dipublikasikan.

Selain dipublikasikan, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah senilai jutaan rupiah berupa iPad, Smartwatch, voucher belanja, PR Box Eksklusif dari TribunX

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Sumber: TribunJualBeli.com
Halaman 1/2
12
Tags:
cerita lokal tribunx
TribunX
giveaway cerita lokal
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Gramedia x TribunX Hadirkan 'Bookfluence Competition': Wadah untuk Pecinta Buku Berbagi Inspirasi

Gramedia x TribunX Hadirkan 'Bookfluence Competition': Wadah untuk Pecinta Buku Berbagi Inspirasi

IKOR RUN 2025: Mulai Langkah Kecil, Wujudkan Hidup Sehat

IKOR RUN 2025: Mulai Langkah Kecil, Wujudkan Hidup Sehat

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas