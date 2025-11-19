Cerita Lokal Batch 2: Bagikan Pengalaman Wisatamu dan Menangkan Hadiah Jutaan Rupiah

Ringkasan Berita: Cerita Lokal Batch 2 wadah berbagi pengalaman wisata singkat.

Peserta bisa menang hadiah jutaan rupiah dari cerita liburan.

Banyak contoh cerita wisata sudah dipublikasikan di Cerita Lokal.

TRIBUNNEWS.COM - Pernahkah kamu sangat ingin membagikan pengalaman wisatamu, tapi bingung harus menceritakannya kepada siapa?

Cerita Lokal Batch 2 hadir sebagai wadah untuk kamu yang ingin berbagi cerita liburan dengan mudah.

Melalui program ini, kisah perjalananmu bahkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengunjungi tempat wisata yang pernah kamu datangi.

Kamu bisa membagikan pengalamanmu mengunjungi gunung, pantai, air terjun, taman hiburan, pedesaan, dan berbagai destinasi lainnya hanya dalam 1–10 kalimat saja.

Baca juga: Dapatkan iPad Hanya dengan Bercerita di Aplikasi TribunX, Cek Cara Mudahnya Berikut

Bahkan, dengan cerita liburanmu, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah senilai jutaan rupiah berupa iPad, Smartwatch, voucher belanja, PR Box Eksklusif dari TribunX.

Para Sahabat Cerita Lokal sebelumnya telah membuat cerita tentang pengalaman mereka dalam mengunjungi tempat wisata lho.

Rekomendasi Untuk Anda

Yang pertama adalah cerita dari Annisa yang menceritakan pengalamannya mengunjungi Pantai Ancol yang indah.

Pemandangan indahnya matahari tenggelam dan ombak membuat pengalaman liburan sangat menyenangkan.

Cerita dari Annisa yang menceritakan pengalamannya mengunjungi Pantai Ancol yang indah. (Istimewa)

Cerita kedua adalah cerita dari Wirantika BK Reg B 2020 yang menceritakan pengalamannya menikmati liburan keluarga mengunjungi Sigandul View Temanggung.

Pemandangan yang indah didukung oleh pohon yang hijau dan asri sangatlah cocok untuk wisata keluarga.

Cerita dari Wirantika BK Reg B 2020 yang menceritakan pengalamannya menikmati liburan keluarga (Istimewa)

Cerita ketiga yakni cerita dari Reza AuliaPane dan teman-temannya yang menceritakan pengalamannya dalam mengunjungi sekaligus bermain di salah satu waterpark terbesar di Bandung.

Dilihat dari fotonya yang unik dan seru menggambarkan keseruan dalam berwisata di waterpark tersebut.

Baca juga: Menangkan Gelar Juara dan Hadiah Fantastis dengan Ceritakan Kuliner Favoritmu

Cerita dari Reza AuliaPane dan teman-temannya yang menceritakan pengalamannya dalam mengunjungi sekaligus bermain di salah satu waterpark terbesar di Bandung. (Istimewa)

Ketiga cari tadi adalah sedikit dari ratusan cerita lainnya yang ada di Cerita Lokal yang menceritakan pengalaman di tempat wisata.

Kamu dapat menjadi salah satunya yang akan dipublikasikan.

Selain dipublikasikan, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah senilai jutaan rupiah berupa iPad, Smartwatch, voucher belanja, PR Box Eksklusif dari TribunX.