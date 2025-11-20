Cara Daftar WiFi Internet Rakyat dan Harga Paketnya

TRIBUNNEWS.COM - Kebutuhan internet yang cepat dan terjangkau semakin mendesak bagi banyak kalangan, terutama masyarakat yang mengandalkan koneksi stabil untuk bekerja, belajar, hingga menikmati hiburan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, hadir layanan WiFi Internet Rakyat yang menawarkan paket internet murah dengan kecepatan tinggi, namun tetap mengutamakan kualitas jaringan.

Layanan internet ini merupakan produk dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge, bekerja sama dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai penyedia jaringan.

Internet Rakyat menawarkan harga paket yang dipatok mulai Rp100.000 untuk masa aktif 30 hari dengan kecepatan mencapai 100 Mbps.

Saat ini, Internet Rakyat hanya menyediakan satu jenis paket, yakni paket 30 hari, dan menawarkan gratis langganan bulan pertama bagi calon pelanggan baru.

Adapun layanan ini sementara tersedia untuk wilayah Jawa, Maluku, dan Papua.

Pra-pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui dua situs resmi, yaitu internetrakyat.id dan mytelemedia.id.

Cara Daftar WiFi Internet Rakyat secara Online

1. Siapkan perangkat seluler (Handphone) atau laptop dan pastikan telah terhubung dengan koneksi internet.

2. Buka aplikasi browser atau Chrome, lalu kunjungi salah satu dari laman website https://internetrakyat.id dan https://mytelemedia.id.

3. Silakan isi data diri berupa:

Nama Lengkap

E-mail

Nomor Handphone

Masukan Kode OTP yang dikirim pada kolom yang tertera

Setelah itu, pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, alamat sesuai KTP, kode pos, dan RT/RW.

4. Tulis alamat lengkap sesuai lokasi yang akan dipasang.

5. Centang sebagai tanda setuju dengan Syarat dan Ketentuan & Kebijakan Privasi yang berlaku.

6. Klik 'Registrasi'

Harga Paket WiFi Internet Rakyat

Dikutip dari laman resmi Telemedia, harga paket WiFi Internet Rakyat yang terbaru saat ini dipatok mulai Rp100.000 untuk 30 hari dengan kecepatan 100 Mbps.

Internet Rakyat kini juga hanya tersedia untuk satu jenis paket, yaitu paket 30 hari.