Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Jumat 21 November 2025, Klaim Hadiahnya Gratis
Kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Jumat (21/11/2025) di laman reward.ff.garena.com, klaim kodenya dan dapat hadiah gratisnya.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Pemain Free Fire (FF) dapat menukar kode redeem terbaru hari ini, Jumat (21/11/2025).
Kumpulan kode redeem bisa ditukar dengan berbagai hadiah gratis dari Garena yang bisa digunakan ketika bermain FF.
Kata kode redeem berasal dari bahasa Inggris redeem code, artinya sebuah kode atau kombinasi huruf dan angka unik, yang dapat ditukarkan dengan hadiah, diskon, atau keuntungan lainnya.
Ada beberapa kode redeem terbaru yang masih aktif untuk diklaim.
Kode redeem Free Fire diklaim di laman reward.ff.garena.com secara gratis.
Tersedia rewards atau hadiah seperti skins, diamonds, voucher, koin, bundles, dan item-item gratis lainnya.
Cek masa berlaku kode redeem dan servernya sebelum melakukan penukaran.
Kumpulan kode redeem FF terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.
Baca juga: Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Kamis 20 November 2025, Klaim Hadiahnya Gratis
Kode redeem Free Fire terbaru pada Jumat, 21 November 2025, dikutip dari indiatimes.com:
- F3H8J4K1L7P5O2I9 1x Diamond Royale Voucher + Gold
- F9S2D6F3G7H1J4K8 Weapon Loot Crate (AK47 Flaming)
- F1L5P9O3I7U2Y4T8 Bundle Urban Rager (Male)
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3 Incubator Voucher + Random Skin
- F7A1S5D9F2G6H3J7 Emote Victory Dance
- F2Z6X3C7V1B5N8M4 Pet Skin Random Box
- F5H9J1K8L4P2O6I3 100 Diamond Bonus
- F8S3D7F4G1H5J9K2 MP40 Neon Skin
- F3L7P2O6I4U8Y1T5 Gun Crate x2
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
-
FFR4G3HM5YJN
-
FF1V2CB34ERT
-
FFB2GH3KJL56
-
X99TK56XDJ4X
-
FF5B6YUHBVF3
-
FF7TRD2SQA9F
-
FFK7XC8PON3M
-
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.