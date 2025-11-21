Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 21 November 2025, Klaim Primogem hingga Mora Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Para Traveler Genshin Impact kembali mendapat kabar gembira dari HoYoverse.

Menjelang akhir pekan, developer resmi game ini merilis kode redeem Genshin Impact terbaru Jumat, 21 November 2025.

Kode redeem Genshin Impact adalah salah satu cara paling dinantikan oleh pemain untuk mendapatkan item gratis yang sangat berguna dalam permainan.

Hadiah gratis yang didapat mulai dari Primogem yang dipakai untuk gacha karakter dan senjata, hingga Mora dan material upgrade yang mendukung progres petualangan di Teyvat.

Deretan kode redeem Genshin Impact merupakan gabungan dari kode baru yang dirilis melalui livestream update serta kode lama yang masih aktif.

Pemain disarankan segera menukarkan kode redeem Genshin Impact terbaru 21 November 2025 karena biasanya memiliki batas waktu klaim yang singkat dan hanya berlaku untuk akun dengan Adventure Rank minimal 10.

Hadirnya kode redeem terbaru ini, HoYoverse kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga antusiasme komunitas pemain.

Rekomendasi Untuk Anda

Hadiah gratis yang ditawarkan bukan sekadar bonus, melainkan bentuk dukungan agar pemain dapat terus menikmati eksplorasi dunia Genshin Impact tanpa hambatan.

Momentum ini juga menjadi bagian dari strategi HoYoverse dalam menyambut update konten besar yang akan datang, sehingga pemain semakin bersemangat untuk menyiapkan tim terbaik mereka.

Kode Redeem Genshin Impact Terbaru 21 November 2025

Simak daftar kode redeem Genshin Impact terbaru hari ini, 21 November 2025, mengutip dari berbagai sumber berikut:

MBEYNDLU3WGZ

0FQBAJNXCUFU

Baca juga: Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, Jumat 21 November 2025, Klaim Hadiahnya Gratis

4S5RTSV3P5CC

AOZJ2TD5FZPV

R4SCAU7CR1G9