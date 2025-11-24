Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

iPhone 18 Pro Dikabarkan Hadir dengan Desain Baru di Dua Sisi Utama

Rumor terbaru menyebut iPhone 18 Pro akan membawa dua perubahan desain penting di bagian depan dan belakang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Nuryanti
zoom-in iPhone 18 Pro Dikabarkan Hadir dengan Desain Baru di Dua Sisi Utama
9to5mac
ILUSTRASI IPHONE 18 PRO - Gambar diunduh dari 9to5mac.com pada Sabtu (1/11/2025). Rumor awal iPhone 18 Pro muncul. Apple disebut hilangkan warna hitam dan hadirkan warna Coffee, Purple, dan Burgundy untuk seri 2025. Rumor terbaru menyebut iPhone 18 Pro akan membawa dua perubahan desain penting di bagian depan dan belakang. 

Ringkasan Berita:
  • iPhone 18 Pro akan tetap menggunakan bahasa desain yang sama, tetapi ada dua area yang dirumorkan mengalami perubahan yaitu bagian Dynamic Island di depan dan bagian cutout kaca di belakang.
  • Rumor menyebut Apple akan meninggalkan Dynamic Island dan menggantinya dengan desain kamera depan hole-punch. 
  • Namun laporan terbaru menunjukkan perubahan yang lebih kecil. 

 

TRIBUNNEWS.COM - Apple disebut sedang merampungkan detail akhir untuk lini iPhone 18 yang dijadwalkan rilis tahun depan. 

Informasi terbaru dari rantai pasokan mengisyaratkan bahwa iPhone 18 Pro akan membawa dua perubahan desain utama, meski tetap mempertahankan gaya dasar yang dikenalkan pada iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max. 

Informasi ini pertama kali diberitakan oleh MacRumors.

Desain iPhone 17 Pro sebelumnya menandai perubahan besar bagi seri Pro. 

Apple memperkenalkan warna-warna yang lebih berani seperti Cosmic Orange setelah bertahun-tahun bermain di palet abu-abu, hitam, dan putih. 

Rekomendasi Untuk Anda

Bagian belakangnya juga tampil berbeda dengan desain dua warna serta modul kamera yang melebar menjadi satu platform penuh.

Menurut laporan terbaru, iPhone 18 Pro akan tetap menggunakan bahasa desain yang sama, tetapi ada dua area yang dirumorkan mengalami perubahan yaitu bagian Dynamic Island di depan dan bagian cutout kaca di belakang.

Awalnya, rumor menyebut Apple akan meninggalkan Dynamic Island dan menggantinya dengan desain kamera depan hole-punch. 

Namun laporan terbaru menunjukkan perubahan yang lebih kecil. 

Dua sumber, termasuk Instant Digital dan analis Jeff Pu, menyebut bahwa iPhone 18 Pro akan tetap memakai Dynamic Island, tetapi ukurannya akan dibuat lebih kecil dibanding model tahun ini.

Perubahan berikutnya ada pada bagian belakang perangkat. 

Baca juga: iOS 26.2 Rilis Desember, Ini Deretan Fitur Baru yang Akan Hadir di iPhone

Informasi dari sejumlah pembocor di platform Weibo, termasuk Digital Chat Station dan Instant Digital, mengungkap Apple dikabarkan memakai proses baru untuk bagian kaca belakang. 

Metode ini bertujuan membuat perbedaan warna antara kaca dan bingkai aluminium semakin minim sehingga tampilan belakang terasa lebih menyatu dan halus. 

Laporan itu menggambarkan hasil akhirnya sebagai desain yang lebih seragam dan mulus.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Halaman 1/2
12
Tags:
iPhone 18 Pro
desain
Apple
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas