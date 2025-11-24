iPhone 18 Pro Dikabarkan Hadir dengan Desain Baru di Dua Sisi Utama

Ringkasan Berita: iPhone 18 Pro akan tetap menggunakan bahasa desain yang sama, tetapi ada dua area yang dirumorkan mengalami perubahan yaitu bagian Dynamic Island di depan dan bagian cutout kaca di belakang.

Rumor menyebut Apple akan meninggalkan Dynamic Island dan menggantinya dengan desain kamera depan hole-punch.

Namun laporan terbaru menunjukkan perubahan yang lebih kecil.

TRIBUNNEWS.COM - Apple disebut sedang merampungkan detail akhir untuk lini iPhone 18 yang dijadwalkan rilis tahun depan.

Informasi terbaru dari rantai pasokan mengisyaratkan bahwa iPhone 18 Pro akan membawa dua perubahan desain utama, meski tetap mempertahankan gaya dasar yang dikenalkan pada iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max.

Informasi ini pertama kali diberitakan oleh MacRumors.

Desain iPhone 17 Pro sebelumnya menandai perubahan besar bagi seri Pro.

Apple memperkenalkan warna-warna yang lebih berani seperti Cosmic Orange setelah bertahun-tahun bermain di palet abu-abu, hitam, dan putih.

Rekomendasi Untuk Anda

Bagian belakangnya juga tampil berbeda dengan desain dua warna serta modul kamera yang melebar menjadi satu platform penuh.

Menurut laporan terbaru, iPhone 18 Pro akan tetap menggunakan bahasa desain yang sama, tetapi ada dua area yang dirumorkan mengalami perubahan yaitu bagian Dynamic Island di depan dan bagian cutout kaca di belakang.

Awalnya, rumor menyebut Apple akan meninggalkan Dynamic Island dan menggantinya dengan desain kamera depan hole-punch.

Namun laporan terbaru menunjukkan perubahan yang lebih kecil.

Dua sumber, termasuk Instant Digital dan analis Jeff Pu, menyebut bahwa iPhone 18 Pro akan tetap memakai Dynamic Island, tetapi ukurannya akan dibuat lebih kecil dibanding model tahun ini.

Perubahan berikutnya ada pada bagian belakang perangkat.

Baca juga: iOS 26.2 Rilis Desember, Ini Deretan Fitur Baru yang Akan Hadir di iPhone

Informasi dari sejumlah pembocor di platform Weibo, termasuk Digital Chat Station dan Instant Digital, mengungkap Apple dikabarkan memakai proses baru untuk bagian kaca belakang.

Metode ini bertujuan membuat perbedaan warna antara kaca dan bingkai aluminium semakin minim sehingga tampilan belakang terasa lebih menyatu dan halus.

Laporan itu menggambarkan hasil akhirnya sebagai desain yang lebih seragam dan mulus.