Paket WiFi Internet Rakyat Rp100.000 per Bulan, Ini Cakupan Area dan Cara Daftarnya

WiFi Internet Rakyat menawarkan paket dengan harga mulai Rp100.000 untuk masa aktif 30 hari, ini cakupan area dan cara daftarnya.

Penulis: Lanny Latifah
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Paket WiFi Internet Rakyat Rp100.000 per Bulan, Ini Cakupan Area dan Cara Daftarnya
Tangkap layar https://mytelemedia.id/
WIFI INTERNET RAKYAT - Tangkap layar laman resmi https://mytelemedia.id/ pada Kamis (20/11/2025). WiFi Internet Rakyat menawarkan paket dengan harga mulai Rp100.000 untuk masa aktif 30 hari, ini cakupan area dan cara daftarnya melalui situs resmi internetrakyat.id dan mytelemedia.id. 

Ringkasan Berita:
  • Layanan WiFi Internet Rakyat menawarkan paket internet dengan harga mulai Rp100.000 untuk masa aktif 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps.
  • Cakupan layanan WiFi Internet Rakyat baru tersedia di tiga wilayah, yaitu Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.
  • Pra-pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui dua situs resmi, yaitu internetrakyat.id dan mytelemedia.id.

 

TRIBUNNEWS.COM - Layanan WiFi Internet Rakyat hadir dengan menawarkan paket internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau, namun tetap mengutamakan kualitas jaringan.

Layanan ini merupakan produk dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge, yang bekerja sama dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai penyedia jaringan.

Internet Rakyat menawarkan paket dengan harga mulai Rp100.000 untuk masa aktif 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps.

Saat ini, Internet Rakyat hanya menyediakan satu jenis paket, yaitu paket 30 hari, serta memberikan gratis langganan pada bulan pertama bagi pelanggan baru.

Layanan ini memanfaatkan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA), yaitu teknologi jaringan yang memungkinkan pengguna menikmati internet cepat tanpa instalasi kabel fiber ke rumah.

Teknologi ini mempercepat proses penyebaran layanan ke berbagai wilayah secara lebih efisien.

Selain itu, Internet Rakyat juga mengadopsi Open Radio Access Network (Open RAN), teknologi jaringan masa depan yang memungkinkan perangkat dari berbagai vendor bekerja secara terintegrasi.

Cakupan Area WiFi Internet Rakyat

Diwartakan SerambiNews.com sebelumnya, cakupan layanan WiFi Internet Rakyat masih berada pada tahap awal pengembangan.

Jangkauannya belum merata ke seluruh Indonesia dan baru menjangkau wilayah tertentu yang menjadi prioritas implementasi teknologi 5G FWA.

Berdasarkan informasi terbaru yang dirilis oleh Telemedia, layanan Internet Rakyat baru tersedia di tiga wilayah, yaitu:

Baca juga: Dorong Pemerataan Digital, Jaringan Internet Diperluas ke Berbagai Daerah

  • Pulau Jawa
  • Maluku
  • Papua

Ketiga area tersebut menjadi lokasi awal peluncuran layanan karena dinilai paling siap menerima infrastruktur baru serta memiliki kebutuhan akses internet yang besar, baik untuk penggunaan rumah tangga, bisnis kecil, maupun fasilitas publik.

Bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut, kini sudah tersedia opsi pra-pendaftaran untuk menikmati layanan 5G FWA Internet Rakyat.

Pra-pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui dua situs resmi, yaitu internetrakyat.id dan mytelemedia.id.

Cara Daftar WiFi Internet Rakyat secara Online

1. Siapkan perangkat seluler (Handphone) atau laptop dan pastikan telah terhubung dengan koneksi internet.

