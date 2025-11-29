Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November 2025, Klaim Hadiah Point & Item Eksklusif Gratis

Kode Redeem FC Mobile terbaru 29 November 2025 yang bisa diklaim oleh seluruh pemain untuk mendapatkan hadiah gratis, point, hingga item eksklusif.

Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November 2025, Klaim Hadiah Point & Item Eksklusif Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FC - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Senin (3/11/2025). Kode Redeem FC Mobile terbaru 29 November 2025 yang bisa diklaim oleh seluruh pemain untuk mendapatkan hadiah gratis, point, hingga item eksklusif. 

TRIBUNNEWS.COM - Para penggemar gim sepak bola mobile kembali mendapat kabar gembira. 

Hari ini, Sabtu 29 November 2025, EA Sports resmi merilis kode redeem terbaru untuk FC Mobile yang bisa diklaim oleh seluruh pemain di berbagai belahan dunia. 

Kode redeem FC Mobile terbaru 29 November 2025 menjadi salah satu momen yang paling ditunggu karena memberikan kesempatan bagi pemain untuk memperoleh berbagai hadiah gratis.

Hadiah gratis yang bisa langsung diklaim seperti pack pemain, coin, point, hingga item eksklusif yang biasanya hanya bisa didapatkan melalui event tertentu. 

Kehadiran kode redeem FC Mobile terbaru 29 November 2025 bukan sekadar bonus, melainkan juga bentuk apresiasi dari developer kepada komunitas yang terus setia memainkan FC Mobile.

Momentum rilis kode redeem FC Mobile terbaru ini bertepatan dengan meningkatnya antusiasme pemain menjelang akhir tahun, di mana banyak event in-game digelar untuk memeriahkan suasana kompetisi. 

Hadiah yang ditawarkan melalui kode redeem FC Mobile hari ini diyakini akan semakin menambah semangat para pemain dalam membangun tim impian mereka, baik untuk memperkuat skuad di mode kompetitif maupun sekadar menambah koleksi kartu pemain langka. 

EA Sports menegaskan bahwa setiap kode redeem memiliki batas waktu klaim dan kuota tertentu, sehingga pemain disarankan segera menukarkannya agar tidak kehilangan kesempatan emas.

Adanya kode redeem FC Mobile terbaru 29 November 2025, para pemain kembali dimanjakan dengan hadiah gratis yang bernilai tinggi. 

Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa FC Mobile tetap konsisten menjaga kedekatan dengan komunitasnya, menjadikan setiap hari penuh kejutan dan peluang baru untuk semakin menikmati permainan sepak bola digital yang autentik dan penuh strategi.

Pemain disarankan untuk segera menukarkan kode-kode terbaru hari ini melalui laman resmi https://redeem.fcm.ea.com/.

Kemudian klik menu “Redeem” di dalam gim, karena masa berlaku kode sangat terbatas dan bisa kedaluwarsa dalam hitungan jam. 

Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November 2025

Simak kode redeem FC Mobile terbaru hari ini, 29 November 2025, melansir dari berbagai sumber:

GLORIOUSCODE

KKJEDEMOCRATA

Metropolitan

Kode Redeem FC Mobile
kode redeem
FC Mobile
redeem code
