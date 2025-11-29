Ikhtiar Telkomsel Berdayakan Talenta Digital AI, IndonesiaNEXT Lahirkan Ide Aplikasi Inovatif

Ringkasan Berita: Aksi nyata Telkomsel berdayakan talenta digital AI melalui IndonesiaNEXT 2025 melahirkan aplikasi inovatif

Aplikasi yang dihadirkan antara lain pengelola keuangan cerdas dan penerjemah suara menjadi bahasa isyarat

Kehadiran IndonesiaNEXT memberikan pengalaman berharga bagi talenta digital

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Telkomsel menunjukkan komitmennya memberdayakan generasi muda Indonesia melalui IndonesiaNEXT 2025.

IndonesiaNEXT merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel yang berfokus pada pengembangan talenta muda digital di Indonesia yang telah memasuki tahun ke-9.

Selain membangun keterampilan teknis, IndonesiaNEXT juga melahirkan berbagai aplikasi inovatif dari ide-ide brilian anak bangsa.

Rangkaian IndonesiaNEXT 2025 sudah dimulai sejak Desember 2024 dengan pendaftar mencapai 9.692 peserta yang berasal dari mahasiswa seluruh jurusan dari tingkat D3 hingga S2 dapat mendaftarkan diri.

Setelah melalui tahapan National Webinar & Placement Test, Tech-Based Certification, dan Ideation Bootcamp, 24 finalis terbaik yang terbagi dalam delapan tim mendapatkan pembekalan intensif Digitalent Academy bersama para pakar industri pada 15-17 September 2025.

Topik yang dibekali antara lain The Future of AI, Communication & Networking, Deliver a Good Pitch, Leadership for Team Building, Digital Industry Career Path, dan Service Design.

Pada tahapan ini, 24 finalis dibagi menjadi delapan tim untuk merancang aplikasi dengan masing-masing anggota memiliki peran atau role masing-masing, yaitu hacker, hipster, dan hustler.

Secara sederhana hacker berperan pada pemrograman aplikasi, hipster bagian desain, dan hustler berperan pada bagian branding.

Inovasi Aplikasi Keuangan Cerdas Jadi Tim Terbaik

Diketahui para peserta diminta memberi integrasi kecerdasan buatan (AI) pada aplikasi mereka.

Tim PennyWise terpilih menjadi tim terbaik pada gelaran IndonesiaNEXT 2025.

Tim ini terdiri dari Jason Emmanuel (Universitas Bina Nusantara), Azzalia Salsabila (Universitas Gadjah Mada), dan Muhammad Abir (Institut Teknologi Bandung).

Role hacker dipegang Jason, Azzalia sebagai hipster, dan Abir sebagai hustler.

PennyWise merupakan aplikasi manajemen keuangan pintar yang ditujukan untuk Gen Z mengatasi permasalahan keuangan seperti pemborosan dalam pengeluaran.

"Aplikasi ini terdapat banyak fitur, misalnya seperti chatbot AI yang spesial terdiri dari lima karakter yang terspesialisasi. Misalnya seperti ada karakter kakak bijak, mungkin ada karakter teman yang unik, kemudian teman dekat, dan sebagainya," ungkap Jason saat diwawancarai Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.