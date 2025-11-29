Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Ikhtiar Telkomsel Berdayakan Talenta Digital AI, IndonesiaNEXT Lahirkan Ide Aplikasi Inovatif

Telkomsel menunjukkan komitmennya memberdayakan generasi muda Indonesia melalui IndonesiaNEXT 2025 seiring pesatnya perkembangan teknologi AI.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Ikhtiar Telkomsel Berdayakan Talenta Digital AI, IndonesiaNEXT Lahirkan Ide Aplikasi Inovatif
Dok. Telkomsel
INDONESIANEXT 2025 - Rangkaian program CSR Telkomsel IndonesiaNEXT ke-9 resmi ditutup dengan gelaran IndonesiaNEXT Summit 2025 “AI Sharpening Youths” di Jakarta, 18 September 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Aksi nyata Telkomsel berdayakan talenta digital AI melalui IndonesiaNEXT 2025 melahirkan aplikasi inovatif
  • Aplikasi yang dihadirkan antara lain pengelola keuangan cerdas dan penerjemah suara menjadi bahasa isyarat
  • Kehadiran IndonesiaNEXT memberikan pengalaman berharga bagi talenta digital

 

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Telkomsel menunjukkan komitmennya memberdayakan generasi muda Indonesia melalui IndonesiaNEXT 2025.

IndonesiaNEXT merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel yang berfokus pada pengembangan talenta muda digital di Indonesia yang telah memasuki tahun ke-9.

Selain membangun keterampilan teknis, IndonesiaNEXT juga melahirkan berbagai aplikasi inovatif dari ide-ide brilian anak bangsa.

Rangkaian IndonesiaNEXT 2025 sudah dimulai sejak Desember 2024 dengan pendaftar mencapai 9.692 peserta yang berasal dari mahasiswa seluruh jurusan dari tingkat D3 hingga S2 dapat mendaftarkan diri.

Setelah melalui tahapan National Webinar & Placement Test, Tech-Based Certification, dan Ideation Bootcamp, 24 finalis terbaik yang terbagi dalam delapan tim mendapatkan pembekalan intensif Digitalent Academy bersama para pakar industri pada 15-17 September 2025.

Rekomendasi Untuk Anda

Topik yang dibekali antara lain The Future of AI, Communication & Networking, Deliver a Good Pitch, Leadership for Team Building, Digital Industry Career Path, dan Service Design.

Pada tahapan ini, 24 finalis dibagi menjadi delapan tim untuk merancang aplikasi dengan masing-masing anggota memiliki peran atau role masing-masing, yaitu hacker, hipster, dan hustler.

Secara sederhana hacker berperan pada pemrograman aplikasi, hipster bagian desain, dan hustler berperan pada bagian branding.

Inovasi Aplikasi Keuangan Cerdas Jadi Tim Terbaik

Diketahui para peserta diminta memberi integrasi kecerdasan buatan (AI) pada aplikasi mereka.

Tim PennyWise terpilih menjadi tim terbaik pada gelaran IndonesiaNEXT 2025.

Tim ini terdiri dari Jason Emmanuel (Universitas Bina Nusantara), Azzalia Salsabila (Universitas Gadjah Mada), dan Muhammad Abir (Institut Teknologi Bandung).

Role hacker dipegang Jason, Azzalia sebagai hipster, dan Abir sebagai hustler.

Baca juga: Dosen UIN Surakarta Ciptakan Aplikasi AI SANTUN untuk Deteksi Ujaran Kebencian

PennyWise merupakan aplikasi manajemen keuangan pintar yang ditujukan untuk Gen Z mengatasi permasalahan keuangan seperti pemborosan dalam pengeluaran.

"Aplikasi ini terdapat banyak fitur, misalnya seperti chatbot AI yang spesial terdiri dari lima karakter yang terspesialisasi. Misalnya seperti ada karakter kakak bijak, mungkin ada karakter teman yang unik, kemudian teman dekat, dan sebagainya," ungkap Jason saat diwawancarai Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.

lihat fotoINDONESIANEXT 2025 - Tim PennyWise yang terdiri dari Jason (Hacker), Azzalia (Hipster), dan Abir (Hustler). PennyWise ditetapkan sebagai tim MVP pada gelaran IndonesiaNEXT 2025.
INDONESIANEXT 2025 - Tim PennyWise yang terdiri dari Jason (Hacker), Azzalia (Hipster), dan Abir (Hustler). PennyWise ditetapkan sebagai tim MVP pada gelaran IndonesiaNEXT 2025.
Seleb

Atalia Praratya Berduka di Tengah Proses Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Tercinta Meninggal Dunia

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Regional

Respons Gubernur Mualem dan Mensos Gus Ipul soal Fenomena Ramainya Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih

Halaman 1/4
1234
Tags:
IndonesiaNEXT
Telkomsel
artificial intelligence
kecerdasan buatan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas