Gandeng Apple, Singapura Jadi Negara Pertama di ASEAN yang Miliki Fitur Tap to Pay Pakai iPhone

Seperti halnya yang sudah diaplikasikan di Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lainnya, anda kini bisa bayar banyak hal pakai tap di iPhone

Penulis: Bobby W
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Gandeng Apple, Singapura Jadi Negara Pertama di ASEAN yang Miliki Fitur Tap to Pay Pakai iPhone
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
IPHONE 17 - iPhone 17 ditampilkan pada acara Early Pick Up Next Generation of iPhone di Blibli Store, Central Park, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Blibli-Apple Authorized Reseller menggelar momen Early Pick Up Next Generation of iPhone di 27 titik Blibli Store dan Hello Store di berbagai kota di seluruh Indonesia dan menjadi penanda dimulainya penjualan resmi perangkat terbaru Apple di Indonesia. TRIBUNNEWD/IRWAN RISMAWAN 

Ringkasan Berita:
  • Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan fitur Tap to Pay on iPhone dan Apple Watch, memungkinkan transaksi nirkontak tanpa mesin EDC. 
  • Fitur ini bekerja dengan teknologi NFC, mendukung kartu kredit/debit utama serta platform pembayaran seperti Adyen, Stripe, Revolut, Zoho, dan Grab yang segera bergabung. 
  • Apple menegaskan keamanan transaksi terjamin melalui enkripsi dan Secure Element, sehingga pembayaran lebih cepat, efisien, dan aman bagi berbagai skala bisnis.


TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira bagi para pengguna gawai yang diproduksi Apple khususnya yang kerap bepergian ke Singapura.

Hal ini terjadi lantaran per hari Selasa kemarin (2/12/2025) Singapura resmi jadi negara pertama di Asia Tenggara atau ASEAN yang kini memiliki fitur tap to pay menggunakan peranti iPhone atau Apple Watch.

Jadi, seperti halnya yang sudah diaplikasikan di Jepang, Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Eropa lainnya, anda kini bisa melakukan berbagai macam transaksi dengan menyentuhkan perangkat Apple milik anda ke mesin pemindaian.

Dalam pernyataan resminya, Apple menyatakan bahwa pengembangan fitur baru ini dilakukan bekerja sama dengan platform pembayaran, pengembang aplikasi, serta jaringan pembayaran yang bermarkas di Singapura.

Nantinya pembayaran akan dilakukan melalui Apple Pay yang terhubung dengan layanan kartu kredit dan debit nirkontak lokal di Singapura.

Melalui fitur baru Apple bagi warga Singapura ini, aktivitas bisnis dari berbagai skala kini dapat menerima pembayaran cepat dengan mengandalkan iPhone dan aplikasi iOS yang didukung mitra.

“Dengan Tap to Pay on iPhone, pedagang dapat menerima pembayaran nirkontak melalui aplikasi iOS pendukung pada iPhone Xs atau versi lebih baru yang menjalankan iOS terkini,” tambah Apple.

Adapun Apple melalui Apple Pay telah menggandeng perusahaan-perusahaan finansial Singapura seperti Adyen, Fiuu, HitPay, Revolut, Stripe, dan Zoho untuk fitur Tap To Pay ini.

Raksasa layanan transportasi online asal Singapura yakni Grab rencananya juga akan ikut bergabung dan namanya sudah dicantumkan oleh pihak Apple dalam daftar coming soon.

Grab rencanannya akan turut serta dalam layanan ini pada awal 2026, menurut keterangan Apple.
 
Fitur ini juga kompatibel dengan kartu kredit dan debit nirkontak dari American Express, JCB, Mastercard, UnionPay, dan Visa.

Apple menegaskan bahwa data pembayaran pelanggan dilindungi oleh teknologi yang sama seperti pada Apple Pay,

Perusahaan yang bermarkas di Cupertino, California, AS ini juga menjamin transaksi melalui Tap to Pay on iPhone dienkripsi dan diproses menggunakan secure element yang aman.

Apa Itu Tap to Pay on iPhone dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Fitur Tap to Pay on iPhone sendiri pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada Februari 2022, sebagai bagian dari upaya Apple untuk menyederhanakan transaksi digital di era pasca-pandemi.

Secara sederhana, fitur ini memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC) yang sudah ada di iPhone untuk mengubah perangkat tersebut menjadi pembaca kartu nirkontak.

Pedagang cukup mengunduh aplikasi iOS dari mitra pembayaran, mengaktifkan fitur, dan iPhone mereka pun nantinya langsung siap menerima transaksi.

Tags:
Meaningful
Apple
Apple Pay
Apple Wallet
Singapura
Tap to Pay
iPhone
Tribunnews
