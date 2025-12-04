Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GADGET

5 Perbedaan Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold dan Huawei Mate XT, Mana yang Lebih Unggul?

Ponsel lipat tiga Samsung Galaxy Z TriFold memiliki sejumlah perbedaan spesifikasi dengan perangkat Huawei Mate XT.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in 5 Perbedaan Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold dan Huawei Mate XT, Mana yang Lebih Unggul?
PhoneArena
PONSEL LIPAT TIGA - Samsung Galaxy Z TriFold memiliki sejumlah perbedaan spesifikasi dengan Huawei Mate XT. Berikut perbedaan antara kedua ponsel lipat tiga tersebut. 

Ringkasan Berita:
  • Samsung baru saja merilis ponsel lipat tiga pertama, yakni Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z TriFold menjadi pesaing dari Huawei Mate XT yang terlebih dahulu dirilis
  • Kedua perangkat tersebut memiliki sejumlah perbedaan, seperti dapur pacu, sistem operasi, hingga kamera.

TRIBUNNEWS.COM – Samsung baru saja memperkenalkan ponsel lipat tiga pertamanya, yakni Galaxy Z TriFold.

Perangkat tersebut digadang-gadang akan menjadi pesaing dari Huawei Mate XT, ponsel lipat tiga pertama yang dipasarkan secara global.

Sebagaimana diketahui, ponsel lipat tiga Huawei Mate XT pertama kali dirilis di Tiongkok pada September 2024. Kemudian dipasarkan secara global pada Februari 2025.

Meskipun memiliki model yang hampir sama, terdapat sejumlah perbedaan antara Galaxy Z TriFold dengan Huawei Mate XT.

Lantas, apa saja perbedaan antara kedua perangkat tersebut?

Baca juga: Ponsel Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Resmi Debut, Ini Spesifikasi dan Harganya

Perbedaan Ponsel Lipat Tiga

Dikutip dari Gizmochina, berikut perbedaan antara Samsung Galaxy Z TriFold Vs Huawei Mate XT:

1. Cara Melipat

Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada cara melipatnya. Galaxy Z TriFold melipat ke dalam, melindungi layar Dynamic AMOLED 2X 10,0 inci yang luas dalam desain engsel ganda.

Saat ditutup, layar penutup 6,5 inci yang familiar ini menyerupai smartphone modern. Pendekatan ini menawarkan perlindungan yang lebih baik untuk layar utama, terutama di lingkungan yang sangat berdebu atau abrasif.

Di sisi lain, Huawei mengadopsi bentuk Z yang dapat dilipat ke luar pada Mate XT.

Layarnya membungkus bodi, memungkinkan perangkat untuk beralih antara mode ponsel pintar 6,4 inci, mode menengah 7,9 inci, dan tablet 10,2 inci yang dapat dibuka sepenuhnya.

Meski begitu, layar utama yang selalu terekspos menimbulkan kekhawatiran tentang daya tahan dalam jangka panjang.

2. Teknologi Layar dan Input Stylus

Kedua perangkat lipat ini dapat diregangkan hingga sekitar 10 inci saat dibuka penuh, tetapi Samsung unggul dalam hal kecepatan refresh.

Panel QXGA+ 10 inci-nya menawarkan refresh adaptif 120Hz dan kecerahan 1600 nits, didukung oleh layar penutup 2600 nits 6,5 inci.

Huawei mengimbanginya dengan layar OLED 10,2 inci yang sedikit lebih besar dengan resolusi 3K dan refresh LTPO 90Hz.

Perusahaan juga mengintegrasikan dukungan stylus M-Pen 3, yang tidak ada pada Samsung TriFold, meskipun ambisinya seperti tablet.

Halaman 1/3
123
Tags:
Samsung Galaxy Z TriFold
Huawei Mate XT
ponsel lipat tiga
smartphone
gadget
