Daftar Harga Terbaru HP Oppo Desember 2025: Oppo Find N5 Dibanderol Rp27,9 Juta
Oppo Indonesia telah merilis daftar harga semua model HP Oppo periode Desember 2025, Oppo Find N5 dibanderol Rp 27,9 Juta
Penulis: David AdiAdi
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM – Berikut update harga terbaru HP Oppo untuk periode Desember 2025.
Oppo merupakan salah satu brand smartphone yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Selain karena harganya yang terjangkau, kualitas serta spesifikasi yang terdapat pada ponsel pintar ini juga tak kalah baiknya dengan brand smartphone lain.
Produsen smartphone asal Tiongkok ini membagi ponselnya menjadi empat model, yakni Oppo Find N Series, Oppo Find X Series, Oppo Reno Series dan Oppo A Series.
Daftar HP OPPO
Mengutip dari laman Oppo Indonesia, berikut harga ponsel pintar Oppo:
1. Oppo Find N Series
- Oppo Find N5 (16 GB+512 GB) Rp 27.999.000
- Oppo Find N3 ((16 GB+512 GB)) Rp 19.999.000
- Oppo Find N3 Flip (12 GB+256 GB) Rp 14.499.000
2. Oppo Find X Series
- Oppo Find X9 Pro Rp 19.999.000
- Oppo Find X9 Rp 14.999.000
- Oppo Find X8 Pro Rp 19.999.000
- Oppo Find X8
(12 GB + 256 GB) Rp13.999.000
(16 GB + 512 GB) Rp15.999.000
3. Oppo Reno Series
- Oppo Reno14 Pro 5G Rp 10.999.000
