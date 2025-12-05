Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
GADGET

Daftar Harga Terbaru HP Oppo Desember 2025: Oppo Find N5 Dibanderol Rp27,9 Juta

Oppo Indonesia telah merilis daftar harga semua model HP Oppo periode Desember 2025, Oppo Find N5 dibanderol Rp 27,9 Juta

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Daftar Harga Terbaru HP Oppo Desember 2025: Oppo Find N5 Dibanderol Rp27,9 Juta
PhoneArena
HARGA HP OPPO - Oppo Indonesia telah merilis daftar harga semua model smartphone Oppo periode Desember 2025. Berikut daftar harga lengkapnya 

TRIBUNNEWS.COM – Berikut update harga terbaru HP Oppo untuk periode Desember 2025.

Oppo merupakan salah satu brand smartphone yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Selain karena harganya yang terjangkau, kualitas serta spesifikasi yang terdapat pada ponsel pintar ini juga tak kalah baiknya dengan brand smartphone lain.

Produsen smartphone asal Tiongkok ini membagi ponselnya menjadi empat model, yakni Oppo Find N Series, Oppo Find X Series, Oppo Reno Series dan Oppo A Series.

Daftar HP OPPO

Mengutip dari laman Oppo Indonesia, berikut harga ponsel pintar Oppo:

1. Oppo Find N Series

- Oppo Find N5 (16 GB+512 GB) Rp 27.999.000

- Oppo Find N3 ((16 GB+512 GB)) Rp 19.999.000

Rekomendasi Untuk Anda

- Oppo Find N3 Flip (12 GB+256 GB) Rp 14.499.000

Baca juga: Daftar Harga Terbaru HP Samsung Desember 2025: Galaxy S25 Dibanderol Mulai dari Rp8,9 Juta

2. Oppo Find X Series

- Oppo Find X9 Pro Rp 19.999.000

- Oppo Find X9 Rp 14.999.000

- Oppo Find X8 Pro Rp 19.999.000

- Oppo Find X8 

(12 GB + 256 GB) Rp13.999.000

(16 GB + 512 GB) Rp15.999.000

3. Oppo Reno Series

- Oppo Reno14 Pro 5G Rp 10.999.000

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Internasional

Serangan Pesawat Tak Berawak Tewaskan 104 Warga Sipil di Kordofan, Sudan

Halaman 1/3
123
Tags:
OPPO Find N5
smartphone
ponsel pintar
Tiongkok
gadget
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas