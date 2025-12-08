Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kode Redeem

Kode Redeem FF Aktif 8 Desember 2025, Buruan Klaim SG2 One Punch Man dan Bundle Eksklusif Gratis

Kode redeem FF aktif 8 Desember 2025 segera klaim berbagai hadiah mulai skin senjata Evo Gun, SG2 One Punch Man, dan bundle eksklusif karakter gratis.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Alvian Fakka
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Kode Redeem FF Aktif 8 Desember 2025, Buruan Klaim SG2 One Punch Man dan Bundle Eksklusif Gratis
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
KODE REDEEM FF - Potret bermain gim Garena Free Fire (FF). Kode redeem FF aktif 8 Desember 2025 segera klaim berbagai hadiah mulai skin senjata Evo Gun, SG2 One Punch Man, dan bundle eksklusif karakter gratis. 

TRIBUNNEWS.COM - Garena kembali memberikan kabar gembira bagi jutaan pemain Free Fire (FF) dengan merilis sejumlah kode redeem terbaru yang aktif hari ini, Senin 8 Desember 2025. 

Kode redeem FF aktif 8 Desember 2025 menjadi salah satu fitur yang paling ditunggu oleh para survivors karena menghadirkan berbagai hadiah gratis yang bernilai tinggi, mulai dari skin senjata langka, bundle eksklusif, diamond, hingga voucher. 

Hadiah-hadiah ini biasanya hanya bisa diperoleh melalui event besar atau pembelian dalam game, sehingga kehadiran kode redeem FF aktif menjadi kesempatan emas bagi pemain untuk memperkuat koleksi mereka tanpa harus melakukan top up.

Kode redeem FF aktif 8 Desember 2025 dapat ditukarkan melalui laman resmi Garena di reward.ff.garena.com. 

Proses klaimnya cukup mudah, pemain hanya perlu login menggunakan akun Free Fire yang sudah di-bind dengan Facebook, Gmail, atau VK, lalu memasukkan kode redeem yang terdiri dari 12 karakter kombinasi huruf dan angka. 

Setelah konfirmasi berhasil, hadiah akan otomatis masuk ke inbox dalam game dan bisa langsung digunakan untuk memperkuat karakter maupun senjata.

Berbagai hadiah menarik yang ditawarkan kali ini mencakup skin senjata Evo Gun, SG2 One Punch Man, bundle eksklusif karakter, diamond gratis, hingga loot crate langka. 

Namun, kode redeem aktif 8 Desember 2025 hanya berlaku sekali per akun dan memiliki masa aktif terbatas. 

Jika terlambat menukarkan, kode akan berstatus expired atau invalid. 

Oleh karena itu, pemain disarankan segera melakukan klaim agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan item gratis yang bernilai tinggi.

Momentum ini sekaligus menjadi penyemangat bagi para pemain untuk menutup tahun dengan koleksi item yang lebih lengkap dan memperkuat tim mereka di berbagai mode permainan.

Baca juga: Kode Redeem The Forge Roblox Desember 2025, Buruan Klaim Bonus Reroll & Material Eksklusif Gratis

Kode Redeem FF Aktif 8 Desember 2025

Berikut kode redeem FF aktif 8 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber berikut:

FFAX-NBHT-DKLS (new)

Daftar kode redeem FF terbaru lainnya yang bisa diklaim:

FFTS-NYBT-PSTR 

Halaman 1/2
12
Tags:
kode redeem
kode redeem FF
klaim kode redeem free fire
kode Redeem Free Fire
Free Fire
Tribunnews
