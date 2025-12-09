Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Catat, Ini Tahapan Pengembangan dan Aktivasi Internet Rakyat

Layanan Internet Rakyat saat ini masih dalam tahapan instalasi jaringan dan FWA. Layanan ini baru bisa dirasakan mulai Januari 2026

Penulis: David AdiAdi
Editor: Bobby Wiratama
LAYANAN INTERNET MURAH - PT Solusi Sinergi Digital (Surge) akan merilis layanan internet berbasis FWA ke wilayah Jawa, Maluku, dan Papua. Berikut tahapan pengembangan dan aktivasi Internet Rakyat. 

Ringkasan Berita:
  • PT Solusi Sinergi Digital (Surge) telah merilis tahapan dan aktivasi layanan Internet Rakyat
  • Masyarakat masih bisa melakukan pendaftaran dan registrasi Internet Rakyat
  • Pendistribusian modem untuk bisa mengakses layanan Internet Rakyat akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2026.

TRIBUNNEWS.COM – Baru-baru ini masyarakat dibuat heboh dengan adanya suatu penawaran terkait dengan akses internet cepat dan harga yang tergolong murah, yakni Internet Rakyat.

Internet Rakyat adalah layanan WiFi berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) yang dikembangkan oleh PT Solusi Sinergi Digital (Surge) untuk menyediakan internet cepat dan terjangkau.

Nantinya pengguna bisa menikmati layanan Internet Rakyat dengan kecepatan hingga 100 Mbps (Megabit per detik) dengan kuota tak terbatas atau unlimited.

Pada tahap uji coba, pengguna juga tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Uji coba ini akan berlangsung selama satu bulan.

Internet Rakyat nantinya akan diluncurkan secara bertahap, di mana Pulau Jawa, Maluku, dan Papua akan menjadi wilayah pertama yang dapat merasakan layanan ini.

Lantas, seperti apa tahapan pengembangan dan aktivasi Internet Rakyat?

Tahap Pengembangan dan Aktivasi

Dikutip dari Instagram @internetrakyat.id, berikut tahapan pengembangan hingga aktivasi dari Internet Rakyat:

*) Tahap 1 Pre Register 

Pada tahap ini penyedia layanan akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses internet cepat dan murah.

Tahap ini sudah mulai dibuka pada November dan masih berlangsung hingga saat ini.

*) Tahap 2 Instalasi Jaringan dan FWA

Adapun penyedia layanan akan melakukan instalasi jaringan Fixed Wireless Access atau FWA terutama di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Tahap ini akan dilakukan mulai Desember 2025 hingga Juni 2026.

*) Tahap 3 Komersial dan Distribusi Modem 

Setelah dilakukan instalasi secara menyeluruh, penyedia layanan akan mendistribusikan perangkat berupa CPE/modem ke para pelanggan yang sudah melakukan registrasi sebelumnya.

Halaman 1/2
12
Tags:
internet rakyat
Fixed Wireless Access (FWA)
teknologi 5G
PT Solusi Sinergi Digital (Surge)
Pulau Jawa
