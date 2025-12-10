Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Ketujuh, Laga Belanda vs Inggris di UEFA EURO 2024

TRIBUNNEWS.COM - Trivia FC Mobile Cerita Bangsa: Belanda masuki hari ketujuh, Rabu (10/12/2025).

Di hari ketujuh ini, para pemain FC Mobile bisa menjawab trivia terbaru terkait event A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda.

Sebelumnya, telah muncul enam pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Timnas Belanda.

Di hari ketujuh ini, trivia muncul kembali dan menanyakan soal pertandingan antara Belanda vs Inggris tahun lalu.

Berikut ini soal dan jawabannya:

7. Siapa yang mencetak gol untuk Belanda di semifinal UEFA EURO 2024 melawan Inggris?

A. Xavi Simmons

B. Memphis Depay

C. Jeremie Frimpong

D. Nathan Ake

Jawaban: A. Xavi Simmons

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam pertandingan tersebut, Belanda kalah 1-2 melawan Inggris.

Xavi Simmons sendiri sempat membawa balnda unggul setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke tujuh.

Namun, 11 menit kemudian, penalti dari Harry Kane menyamakan kedudukan.

Di ujung laga, Watkins yang baru masuk sebagai pengganti menerima umpan dari Cole Palmer, lalu melepaskan tembakan mendatar ke pojok gawang. Gol di menit ke-90! Inggris berbalik unggul 2-1.

Kondisi tersebut bertahan hingga peluit panjang ditiup dan membuat Inggris melaju ke final melawan Spanyol.

Baca juga: Kumpulan Kode Redeem FC Mobile Terbaru, 9 Desember 2025, Klaim dan Dapatkan Hadiah Gratis

Itu adalah cerita singkat jalannya pertandingan semifinal UEFA EURO 2024 antara Belanda melawan Inggris.

Trivia FC Mobile 2025 selanjutnya akan muncul besok di hari kedelapan.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.