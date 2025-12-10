Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Ketujuh, Laga Belanda vs Inggris di UEFA EURO 2024

Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari ketujuh

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Ketujuh, Laga Belanda vs Inggris di UEFA EURO 2024
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
FC MOBILE 2025 - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Selasa (14/10/2025). Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari ketujuh 

TRIBUNNEWS.COM - Trivia FC Mobile Cerita Bangsa: Belanda masuki hari ketujuh, Rabu (10/12/2025).

Di hari ketujuh ini, para pemain FC Mobile bisa menjawab trivia terbaru terkait event  A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda.

Sebelumnya, telah muncul enam pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Timnas Belanda.

Di hari ketujuh ini, trivia muncul kembali dan menanyakan soal pertandingan antara Belanda vs Inggris tahun lalu.

Berikut ini soal dan jawabannya:

7. Siapa yang mencetak gol untuk Belanda di semifinal UEFA EURO 2024 melawan Inggris?

A. Xavi Simmons
B. Memphis Depay
C. Jeremie Frimpong
D. Nathan Ake

Jawaban: A. Xavi Simmons

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam pertandingan tersebut, Belanda kalah 1-2 melawan Inggris.

Xavi Simmons sendiri sempat membawa balnda unggul setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke tujuh.

Namun, 11 menit kemudian, penalti dari Harry Kane menyamakan kedudukan.

Di ujung laga, Watkins yang baru masuk sebagai pengganti menerima umpan dari Cole Palmer, lalu melepaskan tembakan mendatar ke pojok gawang. Gol di menit ke-90! Inggris berbalik unggul 2-1.

Kondisi tersebut bertahan hingga peluit panjang ditiup dan membuat Inggris melaju ke final melawan Spanyol.

Baca juga: Kumpulan Kode Redeem FC Mobile Terbaru, 9 Desember 2025, Klaim dan Dapatkan Hadiah Gratis

Itu adalah cerita singkat jalannya pertandingan semifinal UEFA EURO 2024 antara Belanda melawan Inggris.

Trivia FC Mobile 2025 selanjutnya akan muncul besok di hari kedelapan.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Seleb

Dilaporkan Dugaan Perzinaan, Inara Rusli dan Insan Sudah Dijadwalkan untuk Diperiksa

Halaman 1/2
12
Tags:
FC Mobile
Trivia FC Mobile
UEFA Euro 2024
Timnas Belanda
Timnas Inggris
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Sempat Disorot Media Asing saat Cari Istri, Pria Agam Nangis Depan Prabowo: Tinggal Saya Sendiri Pak
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas