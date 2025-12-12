Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Kesembilan, Kemenangan 3-0 Belanda atas Rumania

TRIBUNNEWS.COM - Trivia FC Mobile Cerita Bangsa: Belanda masuki hari kesembilan, Jumat (12/12/2025).

Di hari kesembilan ini, trivia baru terkait event A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda sudah bisa dijawab.

Sebelumnya, telah muncul delapan pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Timnas Belanda.

Di hari kesembilan ini, trivia muncul dan membahas soal laga Belanda vs Rumania di UEFA EURO 2024.

Berikut ini soal dan jawabannya:

9. Pemain manakah yang mencetak gol pertama untuk Belanda dalam kemenangan 3-0 mereka atas Rumania di EURO 2024?

A. Cody Gakpo

B. Donyell Malen

C. Memphis Depay

D. Virgil van Dijk

Jawaban: A. Cody Gakpo

Dalam pertandingan tersebut, Belanda berhasil menang telak 0-3 atas Rumania.

Cody Gakpo membuka skor lewat tendangan tajam pada menit 20.

Di babak kedua, Donyel Malen mendapatkan assist dari Gakpo, kedudukan 0-2.

Jelang peluit panjang, Malen kembali cetak gol keduanya dan memastikan Belanda menang tiga angka melawan Rumania.

Itu adalah cerita singkat jalannya pertandingan Belanda melawan Rumania di EURO 2024.

Trivia FC Mobile 2025 selanjutnya akan muncul besok di hari ke-10.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.

Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda Lengkap

