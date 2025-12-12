Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun Techno
LIVE ●
tag populer
Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Kesembilan, Kemenangan 3-0 Belanda atas Rumania

Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari kesembilan

Tribun X
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Jawaban Trivia FC Mobile 2025 Hari Kesembilan, Kemenangan 3-0 Belanda atas Rumania
Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka
FC MOBILE - Potret bermain gim FC Mobile dari EA Sports diambil Selasa (14/10/2025). Inilah kunci jawaban Trivia FC Mobile 2025 Cerita Bangsa Belanda atau a Nation's Story: Netherlands hari kesembilan. 

TRIBUNNEWS.COM - Trivia FC Mobile Cerita Bangsa: Belanda masuki hari kesembilan, Jumat (12/12/2025).

Di hari kesembilan ini, trivia baru terkait event A Nation's Story: Netherlands atau Cerita Bangsa Belanda sudah bisa dijawab.

Sebelumnya, telah muncul delapan pertanyaan yang berkaitan dengan pertandingan Timnas Belanda.

Di hari kesembilan ini, trivia muncul dan membahas soal laga Belanda vs Rumania di UEFA EURO 2024.

Baca juga: Kode Redeem FC Mobile Terbaru 12 Desember 2025, Ayo Klaim Skill Boost & Item Eksklusif Gratis

Berikut ini soal dan jawabannya:

9. Pemain manakah yang mencetak gol pertama untuk Belanda dalam kemenangan 3-0 mereka atas Rumania di EURO 2024?

A. Cody Gakpo
B. Donyell Malen
C. Memphis Depay
D. Virgil van Dijk

Jawaban: A. Cody Gakpo

Dalam pertandingan tersebut, Belanda berhasil menang telak 0-3 atas Rumania.

Cody Gakpo membuka skor lewat tendangan tajam pada menit 20.

Di babak kedua, Donyel Malen mendapatkan assist dari Gakpo, kedudukan 0-2.

Jelang peluit panjang, Malen kembali cetak gol keduanya dan memastikan Belanda menang tiga angka melawan Rumania.

Baca juga: Back to Back Juara IESF WEC, Timnas MLBB Putri Indonesia Bidik Medali Emas SEA Games 2025

Itu adalah cerita singkat jalannya pertandingan Belanda melawan Rumania di EURO 2024.

Trivia FC Mobile 2025 selanjutnya akan muncul besok di hari ke-10.

Para pemain nantinya akan diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk mendapatkan hadiah.

Supaya bisa diklaim, pemain perlu menyelesaikan seluruh pertanyaan tanpa kesalahan.

Kunci Jawaban Cerita Bangsa: Belanda Lengkap

1. Di kota Mana Johan Cruyff mencetak golnya ke gawang Argentina di FIFA World Cup 1974?

Metropolitan

Halaman 1/3
123
Tags:
kunci jawaban
Trivia FC Mobile
FC Mobile
Belanda
game mobile
UEFA Euro 2024
