Kode Redeem FF Aktif 13 Desember 2025, Ayo Klaim SG2 One Punch Man & Budle Karakter Premium Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Garena kembali menghadirkan kejutan menarik bagi para pemain Free Fire (FF) dengan merilis kode redeem terbaru yang aktif pada hari ini Sabtu, 13 Desember 2025.

Kode redeem FF aktif 13 Desember 2025 adalah deretan kode yang dinantikan oleh para survivors karena memberikan kesempatan memperoleh berbagai item gratis tanpa top-up.

Beragam hadiah menarik pun disiapkan jika berhasil klaim kode redeem FF aktif 13 Desember 2025.

Mulai dari skin senjata langka, bundle eksklusif, diamond, voucher, hingga item pendukung seperti loot crate dan emote.

Kehadirannya kode redeem FF aktif hari ini menjadi momen yang tepat bagi pemain untuk memperkuat koleksi sekaligus menambah keseruan bermain menjelang akhir tahun.

Untuk melakukan klaim, pemain dapat langsung mengakses situs resmi Garena di reward.ff.garena.com.

Setelah itu, login menggunakan akun Free Fire yang telah terhubung dengan Facebook, Gmail, atau VK. Pemain kemudian memasukkan kode redeem yang terdiri dari 12 karakter gabungan huruf dan angka.

Jika proses penukaran berhasil, hadiah akan otomatis dikirim ke inbox dalam game dan bisa segera dimanfaatkan untuk meningkatkan performa karakter maupun senjata yang dimiliki.

Pada periode ini, Garena menawarkan berbagai hadiah bernilai tinggi seperti skin senjata Evo Gun, SG2 One Punch Man, bundle karakter premium, diamond gratis, hingga loot crate langka.

Namun, pemain perlu memperhatikan bahwa setiap kode redeem hanya dapat digunakan satu kali untuk satu akun dan memiliki masa berlaku terbatas.

Apabila kode redeem FF aktif 13 Desember 2025 sudah kedaluwarsa atau tidak valid, sistem akan menolak penukaran.

Oleh karena itu, klaim sebaiknya dilakukan secepat mungkin agar kesempatan mendapatkan item gratis tidak terlewatkan.

Kode Redeem FF Aktif 13 Desember 2025

Berikut kode redeem FF aktif 13 Desember 2025, melansir dari berbagai sumber berikut:

FFAXNBHTDKLS

FFTSNYBTPSTR