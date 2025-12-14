Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dari Cahaya Tipis ke Gerak Liar, Cerita Mengabadikan Visual Bromo dengan Xiaomi 15T Series

Bersama Leica, Xiaomi merancang lensa optik yang tangguh dan stabil, bahkan ketika digunakan di kondisi visual yang menantang seperti lanskap Bromo.

Penulis: Dodi Esvandi
zoom-in Dari Cahaya Tipis ke Gerak Liar, Cerita Mengabadikan Visual Bromo dengan Xiaomi 15T Series
Tribunnews/Dodi Esvandi
Potret seorang warga Tengger di atas kuda tunggangannya di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur pada Kamis (11/12/2025) pagi. Foto ini diabadikan dengam smartphone Xiaomi 15T. 

TRIBUNNEWS.COM, PROBOLINGGO – Setiap inovasi kamera Xiaomi 15T Series lahir dari kebutuhan menghadirkan pengalaman fotografi yang konsisten di segala situasi. 

Bersama Leica, Xiaomi merancang lensa optik yang tangguh dan stabil, bahkan ketika digunakan di kondisi visual yang menantang seperti lanskap Bromo.

“Lewat Xiaomi 15T Series, kami ingin menghadirkan perangkat yang membuat siapa pun bisa menangkap cerita visual lebih dekat, natural, dan personal. Bromo menjadi arena sempurna untuk menguji Leica Imaging dalam kondisi nyata, dari cahaya tipis pagi hari hingga kontras ekstrem di lautan pasir,” ujar Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia.

Cahaya Pagi di Caldera: Ritme Alam yang Terekam Natural

Kabut tipis di Caldera Bromo berubah setiap menit, menciptakan tantangan bagi fotografer. 

Kamera utama 50MP dengan lensa Leica Summilux ƒ/1.62 menjadi kunci, mampu menangkap cahaya samar sebelum matahari muncul tanpa kehilangan detail di area gelap.

Rentang dinamisnya menjaga transisi halus antara langit yang memerah dan tanah yang masih tertutup bayangan. 

Saat matahari terbit, Leica Authentic Look menghadirkan warna lembut, kaya detail, dan terasa filmic—seolah menangkap ritme alam pagi Bromo apa adanya.

Kabut tipis di Caldera Bromo
Potret 3 penunggang kuda di Caldera Bromo pada Kamis (11/12/2025) pagi.  Foto ini diabadikan dengan smartphone Xiaomi 15T.

Tengger Village: Potret Budaya dan Ekspresi Manusia

Dari lanskap luas, perjalanan beralih ke ruang intim di Tengger Village: interaksi manusia, warna budaya, dan ekspresi yang cepat berganti.

Leica Master Portrait Mode menunjukkan kekuatannya dengan depth-of-field natural, simulasi lensa setara 50mm dan 90mm, serta perspektif sinematik. 

Eye-Tracking Autofocus memastikan fokus tetap pada mata, bahkan saat subjek bergerak dinamis.

Hasilnya, potret masyarakat Tengger tampil tajam di titik penting, lembut di area pendukung, dan tetap mempertahankan karakter elegan khas Leica.

Baca juga: Xiaomi 15T Series Mendarat di Indonesia, Tawarkan Kamera Periskop Leica dan Fitur AI Canggih

Potret sepasang suami istri warga suku Tengger
Potret sepasang suami istri warga suku Tengger yang berprofesi sebagai petani. Foto ini diabadikan dengan smartphone Xiaomi 15T.

Tarian Bujang Ganong: Gerak Liar di Senja Bromo

Menjelang senja, suasana Bromo berubah total. 

Dari siluet kuda di kejauhan, fokus bergeser ke ritme budaya: tarian Bujang Ganong. 

Cahaya emas perlahan berganti jingga, lalu biru-keunguan, menuntut kamera bekerja ekstra.

Leica Summilux ƒ/1.62 mampu menangkap detail topeng merah, tekstur rambut kuda, hingga pola rumit kostum penari meski cahaya meredup. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
