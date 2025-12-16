ASUS Vivobook S14 M3407HA, Laptop AI Performa Tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Dalam lingkungan kerja modern yang berbasis data, kecepatan komputasi semata tidak lagi memadai. Perangkat kerja kini dituntut memiliki kapabilitas cerdas yang mampu memproses informasi secara kontekstual dan real-time, sehingga keputusan strategis dapat diambil dengan cepat dan akurat.

Di saat yang sama, aspek keamanan data harus berjalan secara proaktif, konektivitas jaringan harus stabil tanpa interupsi, dan efisiensi daya menjadi faktor krusial.

Tanpa manajemen energi yang optimal, produktivitas berisiko terhenti hanya karena keterbatasan daya saat beban kerja sedang tinggi.

Itulah mengapa ASUS Vivobook 14 M3407HA hadir di pasaran Indonesia. Rekomendasi laptop AI untuk kerja yang satu ini bukan hanya sebagai alat kerja, melainkan sebagai partner strategis untuk para pengguna yang aktif, ambisius dan perlu bergerak cepat. Apalagi buat mereka yang sangat bergantung pada kecepatan dan berlomba dengan waktu.

Dirancang untuk menjawab tuntutan gaya hidup eksekutif muda, laptop yang satu ini didesain dengan menyatukan performa tinggi, AI canggih, dan mobilitas tinggi dalam satu desain ringkas dan hemat energi untuk penggunaan seharian.

Hanya 1,4 kg bobotnya, tapi kekuatannya bisa Anda rasakan sejak menit pertama begitu Anda menyalakan laptop untuk kerja.

Performa dan Kecerdasan AI di Tangan Anda

ASUS Vivobook 14 (M3407HA) adalah rekomendasi laptop untuk kerja yang dipersenjatai oleh Prosesor AMD Ryzen™ 7 260 (8-core/16-thread, cache 24 MB, max boost hingga 5,1 GHz) dengan XDNA™ NPU hingga 16 TOPS. Prosesor modern dengan arsitektur Zen 4 tersebut membuat laptop menjadi salah satu laptop AI terbaik, dengan total AI Engine Capabilities mencapai 38 TOPS.

Dukungan AMD Radeon™ 780M juga menawarkan performa grafis yang di atas rata-rata untuk sebuah laptop kerja. Dengan teknologi AMD SmartAccess Memory yang tersedia, laptop ini mampu menghadirkan tingkat frame-rate yang lebih tinggi meskipun bukan merupakan sebuah laptop gaming.

Di sisi lain, AI-nya bekerja langsung di perangkat (on-device), memungkinkan berbagai fitur cerdas seperti AI Noise Canceling untuk suara yang tetap jernih di tengah bisingnya lingkungan kerja. Windows Copilot (dengan tombol khusus) yang mampu membantu merangkum dokumen, membuat jadwal, hingga mengoptimalkan produktivitas hanya dalam satu klik bisa dilakukan.

Auto Background Blur saat video conference juga bisa dilakukan oleh NPU agar Anda tetap tampil profesional, kapan pun, di mana pun. Performanya pun cukup kencang.

Kemampuan AI lokal tersebut tidak hanya membuatnya hemat daya, tapi juga menjaga privasi karena semua pemrosesan data sensitif dilakukan tanpa perlu mengirimkannya ke cloud.

Performa Stabil untuk Produktivitas Seharian

Di luar performa CPU kelas performa yang menjadi fondasi utama, laptop ini didukung konfigurasi memori dan penyimpanan yang relevan untuk kebutuhan kerja modern. RAM 16GB DDR5 memberikan bandwidth tinggi dan latensi lebih rendah dibanding generasi sebelumnya, sehingga mampu menangani multitasking intensif dengan lebih stabil.

Penyimpanan SSD 1TB PCIe 4.0 memastikan kecepatan baca-tulis tinggi, yang berdampak langsung pada waktu booting, loading aplikasi, serta pengolahan file berukuran besar.

Kombinasi tersebut membuat laptop ini memadai untuk berbagai skenario kerja, mulai dari pengolahan dokumen kompleks, editing konten ringan, hingga menjalankan aplikasi analitik dan produktivitas berbasis AI tanpa hambatan berarti.

Dari sisi konektivitas, ASUS menyediakan port yang cukup lengkap untuk perangkat kerja modern. Tersedia USB-C dengan dukungan display output dan power delivery, HDMI 2.1 untuk kebutuhan presentasi atau monitor eksternal resolusi tinggi, serta USB-A untuk kompatibilitas dengan periferal lama. Konfigurasi ini memberi fleksibilitas penggunaan di berbagai situasi. Baik di ruang rapat, meja kerja, maupun saat bekerja secara mobile.