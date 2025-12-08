ASUS Vivobook S14 S3407VA, Laptop untuk Kerja Terjangkau dengan Teknologi Mutakhir

TRIBUNNEWS.COM - Dalam dunia kerja modern yang serba cepat, kebutuhan akan perangkat yang responsif, ringkas, dan tahan lama semakin tinggi. Para profesional kini mencari laptop untuk kerja yang tidak hanya ringan dan mudah dibawa, tetapi juga memiliki performa stabil untuk multitasking, meeting online, hingga kebutuhan pembuatan dokumen.

Di tengah meningkatnya tuntutan ini, ASUS Vivobook S14 S3407VA hadir sebagai salah satu kandidat kuat yang layak disebut sebagai laptop kerja terbaik di kelasnya. Dirancang untuk pengguna produktif, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga profesional kreatif ringan, ASUS Vivobook S14 menawarkan kombinasi performa yang solid, layar berkualitas, serta fitur modern yang mampu mendukung aktivitas sehari-hari.

Dengan prosesor Intel Core generasi terbaru, memori besar, storage cepat, dan baterai tahan lama, laptop ini siap menemani aktivitas kerja dari pagi hingga malam.

Desain Ringkas dan Performa yang Mendukung Mobilitas

ASUS Vivobook S14 S3407VA tampil dengan desain yang ringkas dan profesional. Dengan bobot hanya 1,40 kg dan ketebalan sekitar 1,59 sampai 1,79 cm, laptop ini sangat mudah dimasukkan ke dalam tas kerja atau backpack tanpa menambah beban. Pilihan warna Matte Grey dan Silver memberikan kesan elegan sekaligus modern untuk pengguna yang mengutamakan tampilan stylish saat bekerja di kafe, coworking space, atau ruang kantor.

Dimensi 31,52 x 22,34 cm terasa ideal untuk laptop 14 inci, membuatnya nyaman digunakan di ruang kerja terbatas sekalipun. Kualitas build yang solid dan finishing yang rapi menjadi nilai tambah untuk pengguna yang menginginkan laptop profesional dengan estetika berkelas.

Di sektor performa, ASUS Vivobook S14 S3407VA dibekali Prosesor Intel® Core™ 5 210H yang memiliki 8 core dan 12 thread serta 12 MB Intel® Smart Cache. Prosesor bekerja hingga kecepatan 4,8GHz dengan daya minimum 35 watt hingga maksimum 115 watt di kondisi turbo.

Prosesor ini menawarkan peningkatan efisiensi dan kinerja multi-core yang sangat baik untuk keperluan kerja harian, seperti membuka banyak tab browser, menjalankan aplikasi office, hingga editing ringan. Dipadukan dengan Intel® Graphics, laptop ini tetap mampu menangani kebutuhan grafis dasar dengan lancar.

Laptop ini juga hadir dengan RAM 16GB DDR5 yang sangat ideal untuk produktivitas modern. Dengan kapasitas sebesar itu, pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan tanpa lag. Proses sinkronisasi cloud, meeting online via Zoom atau Teams, serta workflow harian terasa lebih responsif dan cepat. Kalau kurang, masih ada slot RAM kosong yang dapat menampung RAM tambahan hingga total kapasitasnya menjadi 32GB.

Untuk penyimpanan, ASUS membekali perangkat ini dengan SSD 1TB, memberikan ruang yang sangat lega untuk menyimpan dokumen kerja, file presentasi, hingga data proyek besar. Kecepatan baca-tulis SSD juga memastikan loading aplikasi berlangsung lebih cepat dan efisien, sangat penting bagi pengguna yang tidak ingin kehilangan waktu karena menunggu.

Nyaman untuk Produktivitas Sepanjang Hari

Salah satu keunggulan ASUS Vivobook S14 S3407VA adalah layar IPS-level 14 inci dengan resolusi WUXGA (1920x1200) serta rasio 16:10 yang memberikan ruang kerja lebih luas secara vertikal. Rasio ini sangat membantu untuk membaca dokumen panjang, mengedit spreadsheet, atau melihat timeline pada aplikasi produktivitas tanpa terlalu sering melakukan scroll.

Brightness 300 nits membuat layar cukup nyaman digunakan di lingkungan kerja indoor maupun area terang. Panel anti-glare membantu mengurangi pantulan cahaya, sehingga mata tidak cepat lelah meskipun bekerja dalam waktu lama. Meskipun gamut warnanya berada di 45 persen NTSC, kualitas layar ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan produktivitas dan konsumsi multimedia ringan.

Dengan screen-to-body ratio 87%, pengguna mendapatkan area tampilan yang luas dalam bodi yang ringkas. Refresh rate 60Hz membuat pengalaman penggunaan terasa stabil dan mulus untuk aktivitas harian.

Untuk kenyamanan mengetik, ASUS menyematkan keyboard chiclet dengan key-travel 1,7mm yang terasa empuk dan presisi. Keyboard ini juga dilengkapi backlit sehingga tetap nyaman digunakan dalam kondisi pencahayaan rendah. Touchpad-nya responsif dan presisi, mendukung navigasi cepat selama bekerja.

Kamera FHD dengan IR Windows Hello menjadi keunggulan tersendiri bagi laptop ini. Selain memberikan kualitas video call yang lebih jernih, fitur IR memungkinkan login cepat hanya dengan pengenalan wajah. ASUS juga menyertakan privacy shutter untuk memastikan keamanan pengguna.

Dari sisi konektivitas, laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3 yang stabil untuk kebutuhan online meeting dan transfer file. Selain itu, port yang tersedia cukup lengkap untuk ukuran laptop tipis, mulai dari HDMI, USB-A, hingga dua USB-C yang mendukung power delivery dan display output.