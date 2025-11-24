Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tribun
Destinasi Liburan di Jabodetabek, Oceanarium Bisa Jadi Pilihan

Jika Anda tinggal di sekitar Jabodetabek dan belum punya rencana liburan, sepertinya destinasi wisata berbasis satwa bisa jadi pilihan.

Penulis: Anita K.W
Editor: Choirul Arifin
Destinasi Liburan di Jabodetabek, Oceanarium Bisa Jadi Pilihan
Tribunnews.com/dok.
WISATA BIOTA LAUT - Koleksi binatang laut di oceanarium modern SEABX di Bintaro Xchange Mall, Tangerang Selatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2025 segera berakhir. Liburan sudah di depan mata. Mau menghabiskan akhir tahun kemana?

Jika Anda tinggal di sekitar Jabodetabek dan belum punya rencana liburan, sepertinya destinasi wisata berbasis satwa bisa jadi pilihan.

Mengunjungi oceanarium atau akuarium raksasa yang menampung berbagai hewan laut, seperti ikan, mamalia laut, dan tumbuhan air, untuk tujuan edukasi, rekreasi, dan konservasi bisa jadi pilihan.  

Berikut beberapa Program Liburan Satwa di Indonesia yang bisa jadi alternatif liburan akhir tahun ini.

Pinguin yang Hampir Punah di BXSEA Bintaro

Salah satu destinasi oceanarium modern di Bintaro Xchange Mall, Tangerang Selatan bisa jadi pilihan. Tempat wisata ini menghadirkan pengalaman edukasi dan hiburan tentang dunia bawah laut serta hutan hujan tropis.

BXSEA Bintaro kembali menghadirkan inovasi terbaru bagi para pencinta satwa dan keluarga yang mencari hiburan berkualitas.

Tempat ini secara resmi memperkenalkan pengalaman terbaru bertajuk “Penguin: Forever Bond Journey”, menampilkan koloni Penguin Humboldt yang kini menempati habitat baru yang dirancang dengan teknologi tinggi untuk mendukung simulasi lingkungan asli mereka sejak Oktober lalu.

Penguin Humboldt (Spheniscus Humboldti), yang saat ini masuk kategori rentan (vulnerable), merupakan hasil program konservasi bersama PT Taman Impian Jaya Ancol.

Kini, pengunjung dapat melihat langsung perilaku dan keseharian mereka di habitat tematik yang terinspirasi dari lanskap pesisir Peru dan Chile.

Area ini didesain menonjolkan karakter ekosistem pantai berbatu yang menjadi tempat alami penguin beristirahat dan beraktivitas.

Sejak pertama dibuka pada Desember 2023, lokasi ini menghadirkan berbagai fasilitas inovatif termasuk amphitheatre panel raksasa yang akan berfungsi sebagai ruang pertunjukan edukatif pada jam-jam tertentu.

Baca juga: Liburan Akhir Tahun, Damri Tawarkan Open Trip Bali Selama 5 Hari dengan Biaya Rp1,9 Juta per Orang

Selain itu, terdapat zona imersif dengan teknologi video mapping yang dikembangkan oleh Studio 9 Matahari, dirancang agar pengunjung, terutama anak-anak, dapat belajar melalui pengalaman visual digital yang interaktif.

Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property, Tbk., Henky Wijaya, seluruh fasilitas baru ini dirancang untuk memperkaya pengalaman tinggal di Bintaro Jaya, sekaligus membawa kebahagiaan bagi seluruh generasi penghuninya.

Baca juga: Mau Kulineran Bareng Keluarga? Ini Jenis Tempat Makan yang Biasa Diincar Saat Liburan Akhir Tahun

“Saya berharap semua yang kami hadirkan di kawasan ini akan membawa sukacita. Sejalan dengan misi kami, yang berkeinginan membangun dan mengembangkan kawasan yang nyaman untuk dihuni, bekerja, berkarya, berusaha, dan nyaman untuk berkumpul dan bergembira ria,” tutup Henky Wijaya.

Teater Satwa Laut

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
liburan akhir tahun
Bintaro
Oceanarium
BXSEA Bintaro
Tribunnews
