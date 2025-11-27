Pembangunan Aston Cibinong Resort & Convention Center dan Harper Cibinong - Bogor Resmi Dimulai

TRIBUNNEWS.COM - Pada 26 November 2025, babak baru dalam industri perhotelan di Jawa Barat resmi dimulai dengan diselenggarakannya upacara groundbreaking (peletakan batu pertama) untuk Aston Cibinong Resort & Convention Center dan Harper Cibinong – Bogor, dua properti terbaru dalam jaringan Archipelago. Momentum ini menandai dimulainya tahap konstruksi kedua hotel, yang dijadwalkan beroperasi pada 2027.

Dikembangkan oleh PT Grand Wahid Pratama, kedua hotel tersebut akan menghadirkan kehadiran baru jaringan perhotelan terkemuka di Cibinong, Bogor, dengan lokasi strategis, total 450 kamar, serta fasilitas lengkap yang siap membawa standar baru bagi industri perhotelan di kawasan tersebut.

Aston Cibinong Resort & Convention Center

Hotel berbintang empat ini akan menghadirkan suasana resor dengan pemandangan danau yang menenangkan serta pusat konvensi berskala besar.

Menyediakan 232 kamar dan fasilitas utama mencakup grand ballroom berkapasitas hingga 2000 tamu, 23 ruang pertemuan multifungsi, serta restoran khas dengan cita rasa istimewa, serta kolam renang, gym, dan juga fasilitas spa.

Harper Cibinong - Bogor

Sebagai hotel berbintang ketiga di dalam kompleks yang sama, Harper Cibinong - Bogor melengkapi konsep kawasan ini dengan 218 kamar, dan fasilitas ruang pertemuan fokus dan fasilitas lainnya yang berfokus untuk pengalaman menginap modern.

Kehadiran dua hotel ini akan menjadi destinasi utama untuk konferensi perusahaan berskala besar, pernikahan, dan berbagai acara sosial di kawasan Bogor sekitar 7 menit dari pintu tol Citeureup - Jagorawi.

Para tamu dapat menikmati desain modern, kamar yang dirancang secara nyaman serta pengalaman kuliner istimewa dari kedua brand, Aston dan Harper. Saat ini Archipelago International mengoperasikan lebih dari 63 properti Aston Hotels International dan 13 properti Harper di Indonesia dan Amerika Latin.

Prosesi pembunyian sirine

Upacara groundbreaking berlangsung penuh makna, melambangkan kebahagiaan dan harapan akan kesuksesan di masa depan melalui pembunyian sirine secara simbolis. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting yang berperan besar dalam proyek ini, antara lain:

Bapak Sastra Winara, Ketua DRPD Kabupaten Bogor

Bapak Bambam Setia Aji, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor

Bapak Sugiharto Husodo, Direktur Utama PT Grand Wahid Pratama

Bapak Denny Husodo, Direktur PT Grand Wahid Pratama

Bapak Heru Purwono, Direktur Archipelago International

Bapak Winston Hanes, Senior Vice President Operations, Archipelago International

John Flood, CEO Archipelago International, selaku pengelola properti, menyampaikan rasa antusiasnya.

“Peresmian proyek pembangunan Aston Cibinong dan Harper Cibinong menandai tonggak penting yang dengan bangga kami rayakan. Usaha baru ini merupakan perwujudan langsung dari misi kami untuk menciptakan dan mengoperasikan properti kelas dunia yang dapat dibanggakan oleh pelanggan kami, sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pariwisata yang menjanjikan di seluruh Cibinong - Bogor. Pengalaman resor sejati dan pusat konvensi ini segera menjadi aset yang luar biasa bagi portofolio kami di wilayah yang indah ini," ujarnya.

Tonggak bersejarah ini mencerminkan visi bersama dan dedikasi seluruh tim di balik pembangunan Aston Cibinong Resort & Convention Center dan Harper Cibinong – Bogor. Dengan dimulainya konstruksi, proyek ini selangkah lebih dekat menuju pembukaan resminya, siap menghadirkan tingkat kenyamanan dan keramahan yang tak tertandingi bagi para tamu.

